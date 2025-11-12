সেদিন রাত ২টায় কৃতিকে কেন কল করেছিলেন হৃতিক

সেদিন রাত ২টায় কৃতিকে কেন কল করেছিলেন হৃতিক
সম্প্রতি বলিউডের জনপ্রিয় চ্যাট শো ‘টু মাচ উইথ কাজল অ্যান্ড টুইঙ্কেল’-এ অতিথি ছিলেন কৃতি শ্যানন ও ভিকি কৌশল। আগামীকাল প্রচারিত হবে পর্বটি। জীবনের নানা অজানা গল্প ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শেয়ার করার পাশাপাশি দুই তারকাই তাঁদের শৈশবের আইডল হৃতিক রোশনকে নিয়ে কিছু মজার স্মৃতি তুলে ধরেন, যা অনুষ্ঠানটি প্রচারের আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনার কেন্দ্রে এসেছে।
শৈশব থেকেই হৃতিক রোশনের ভক্ত কৃতি শ্যানন। তাঁর ঘরের দেয়ালে একমাত্র হৃতিকেরই পোস্টার টাঙানো ছিল। বলিউডে তাঁর প্রথম ছবি ‘হিরোপান্তি’ মুক্তির পর ঘটে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা—তাঁর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে নিজে থেকেই ফোন করেন হৃতিক রোশন!
ঘটনাটি জানিয়ে কৃতি বলেন, ‘রাত তখন দুইটা। আমি ঘুমোচ্ছিলাম, হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। দেখি অচেনা নম্বর। পরে একটি অ্যাপসে চেক করে বুঝলাম—এটা হৃতিক রোশনের নম্বর!’
হঠাৎ ঘটনাটিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তিনি সেই মুহূর্তে কল ধরেননি, বরং সকালে ফোন ব্যাক করেন। কৃতির ভাষায়, এটি তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ‘ফ্যানগার্ল মোমেন্ট’।
অন্যদিকে ভিকি কৌশলও জানান, হৃতিকের প্রথম ছবি ‘কাহো না পেয়ার হ্যায়’ দেখেই তিনি তাঁর অন্ধভক্ত হয়ে পড়েন। মজা করে তাঁর বাবা শ্যাম কৌশল বলেন, ‘হৃতিক কেবল সেই বাচ্চাদের সঙ্গেই দেখা করেন, যারা “এক পল কা জিনা” গানের নাচের স্টেপ পারে।’ কথা শুনে ভিকি টানা তিন দিন সেই স্টেপ অনুশীলন করেন! অবশেষে যখন তিনি হৃতিকের সঙ্গে দেখা করেন, অভিনেতা আন্তরিকভাবে তাঁকে স্বাগত জানান।
এই স্মৃতিগুলো অনুষ্ঠানটির সবচেয়ে আলোচিত অংশে পরিণত হয়েছে—প্রমাণ করে, তারকারাও তাঁদের প্রিয় তারকার সামনে ঠিক অন্য ভক্তদের মতোই আবেগে ভাসেন।