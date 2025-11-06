বলিউড

‘কেজিএফ’ সিনেমার কাশিম চাচা মারা গেছেন

বিনোদন ডেস্ক
কন্নড় অভিনেতা হরিশ রায়ছবি: এক্স

কন্নড় অভিনেতা হরিশ রায় মারা গেছেন। এ অভিনেতার মৃত্যুর খবর জানিয়েছে হিন্দুস্তান টাইমস। ৫৫ বছর বয়সে ক্যানসারে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ক্যারিয়ারজুড়ে অনেক জনপ্রিয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। তবে ‘কেজিএফ’ ছবিতে কাশিম চাচা চরিত্রে অভিনয় করে আলাদা পরিচিতি পান তিনি।

দীর্ঘদিন ধরেই ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করছিলেন হরিশ রায়। সবশেষ বেঙ্গালুরুর কিদওয়াই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন, সেখানেই মৃত্যু হয় এ অভিনেতার।
হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী দীর্ঘদিন ধরে থাইরয়েড ক্যানসারের চিকিৎসা চলছিল তাঁর। এরপর সেটি ছড়িয়ে পড়ে তাঁর পাকস্থলীতে।
চিকিৎসার ব্যয় এতটাই বেশি ছিল যে হরিশ সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন, প্রতিটি সার্কেলে তিনটি ইনজেকশন প্রয়োজন ছিল তাঁর। যেখানে একটি ইনজেকশনের দাম ৩ লাখ ৫৫ হাজার রুপি। এক সার্কেলের মোট খরচ দাঁড়াত ১০ লাখ ৫০ হাজার রুপি। অনেক ক্ষেত্রেই রোগীদের ১৭ থেকে ২০টি ইনজেকশনের প্রয়োজন হতো, যার ফলে চিকিৎসার আনুমানিক খরচ প্রায় ৭০ লাখ রুপিতে পৌঁছেছিল। সেই ব্যয় বহন করতে গিয়ে তাঁর পরিবার হিমশিম খাচ্ছিল।

চলচ্চিত্রজীবনে কন্নড়, তামিল ও তেলেগু চলচ্চিত্রে হরিশ অভিনয় করেছেন। ‘কেজিএফ’ ফ্র্যাঞ্চাইজি ছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে ‘সামারা’, ‘বেঙ্গালুরু আন্ডারওয়ার্ল্ড’, ‘ওম’, ‘রাজ বাহাদুর’, ‘সঞ্জু ওয়েডস গীতা’, ‘স্বয়ংবর’, ‘নল্লা’।
এই অভিনেতার মৃত্যুতে চলচ্চিত্রজগতের অনেকেই গভীর শোক জানিয়েছেন।

