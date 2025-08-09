কিয়ারার আবেদনময়ী দৃশ্যে কাঁচি

কিয়ারার আবেদনময়ী দৃশ্যে কাঁচি
কিয়ারা আদভানি এখন আলোচনায় তাঁর বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা ‘ওয়ার ২’–এর জন্য। অ্যাকশন ও রোমাঞ্চে ভরপুর এই ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন হৃতিক রোশন ও জুনিয়র এনটিআরের সঙ্গে। ট্রেলারে তাঁর ঝলমলে উপস্থিতি ভক্তদের নজর কেড়েছে। অ্যাকশন দৃশ্যে যেমন দুর্দান্ত, তেমনি বিকিনি লুকেও নজর কেড়েছেন বলিউড এই অভিনেত্রী। তবে ভারতের চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড এই দৃশ্যের কিছু অংশ নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে। খবর বলিউড হাঙ্গামার
অ্যাকশন দৃশ্যগুলোয় সিবিএফসি কোনো কাটের নির্দেশ দেয়নি। তবে অন্য কিছু দৃশ্যে তারা অডিও ও ভিজ্যুয়াল—দুই দিকেই পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছে। প্রথমেই ছবির ছয়টি জায়গায় একটি করে শব্দ ও দৃশ্য—দুটিই মিউট বা বদলাতে বলা হয়।
এক জায়গায় একটি ‘অশ্লীল সংলাপ’ পরিবর্তন করে অনুমোদিত সংলাপ বসাতে হয়। এই সংলাপের প্রায় এক মিনিট পর এক চরিত্রের করা ২ সেকেন্ডের একটি ‘অশ্লীল ইশারা’ পুরোপুরি কেটে ফেলার নির্দেশ দেয় সিবিএফসি।
এতেই শেষ নয়, ‘সংবেদনশীল ভিজ্যুয়াল’ ৫০ শতাংশ কমাতে বলা হয়েছে, যার সময় দাঁড়ায় মোট ৯ সেকেন্ড। ধারণা করা হচ্ছে, এগুলো কিয়ারা আদভানির বিকিনির দৃশ্য, যা রয়েছে ছবির গান ‘আভান জাভান’–এ। টিজার ও ট্রেলারে কয়েক সেকেন্ডের জন্য দেখা এই অবতারে কিয়ারার রূপ দর্শকদের মধ্যে ঝড় তুলেছিল। গানটির ভিডিওতে সেই দৃশ্য আরও কিছুটা দেখানো হয়, যা ইন্টারনেটে ভাইরাল হয়। তবে এখন দেখা যাক, ৯ সেকেন্ড বাদ যাওয়ার পর কিয়ারার ভক্তরা কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানান।
এর আগে অনুরাগীদের মধ্যে গানটিতে হৃতিক রোশনের সঙ্গে কিয়ারার রসায়ন বেশ প্রশংসিত হয়েছে। অয়ন মুখার্জি পরিচালিত ‘ওয়ার ২’ মূলত হৃতিক রোশন অভিনীত সুপারহিট ছবি ‘ওয়ার’–এর সিকুয়েল। ছবিটি ১৪ আগস্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। মা হওয়ার পর কিয়ারা এখন আছেন মাতৃত্বকালীন বিরতিতে। সে জন্য ছবির প্রচারেও দেখা যায়নি তাঁকে।