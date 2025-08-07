নিজের নামই বদলে ফেললেন এই অভিনেত্রী
সালমান খান প্রযোজিত ‘লাভযাত্রী’ দিয়ে বলিউডে পা রেখেছিলেন ওয়ারিনা হুসেইন। তারপর কার্যত অন্তরালে চলে যান। অভিনেত্রী ফিরছেন; তবে তাঁর চেয়েও বড় কথা, নিজের নামই বদলে ফেলেছেন তিনি। কিন্তু কেন? জেনে নেওয়া যাক ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস অবলম্বনে
‘লাভযাত্রী’ সিনেমাটি বক্স অফিসে সফল না হলেও ভাইজানের বোনজামাই আয়ুশ শর্মার বিপরীতে ওয়ারিনার উপস্থিতি ছিল আলোচনায়। কিন্তু এরপর তিনি যেন হঠাৎ করেই আড়ালে চলে যান। ইনস্টাগ্রাম থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন, পর্দাতেও অনুপস্থিত থাকেন দীর্ঘ সময়।
অবশেষে আবারও আলোচনায় এলেন ওয়ারিনা—তবে ভিন্ন নামে। ইনস্টাগ্রামে নিজের নাম বদলানোর কথা জানিয়ে একটি পোস্ট করেন তিনি। নতুন নাম ‘হীরা ওয়ারিনা’। সেই পোস্টে তিনি লেখেন, ‘আমি এখন থেকে হীরা ওয়ারিনা। এই নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত এসেছে সংখ্যাতত্ত্ব আর আত্মিক দিকনির্দেশনা থেকে। যাঁরা পাশে ছিলেন, তাঁদের ভালোবাসা ভাষায় প্রকাশ করার নয়।’
নাম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ওয়ারিনা বেশির ভাগ পুরোনো ইনস্টাগ্রাম পোস্টও মুছে ফেলেছেন। গত মঙ্গলবার দীর্ঘদিন পর নিজের একটি সেলফি শেয়ার করে লেখেন, ‘অনেক দিন দেখা হয়নি।’
২০২১ সালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে বিদায়ের ঘোষণা দিয়েছিলেন ওয়ারিনা। সে সময় লিখেছিলেন, ‘পড়েছিলাম কোথাও, বিদায়ের ঘোষণা দিতে হয় না, কারণ এটা কোনো বিমানবন্দর নয়। তবু আমি জানাচ্ছি আমার বন্ধু আর ভক্তদের জন্য, যাদের ভালোবাসা আমার শক্তি ছিল সব সময়। এটা আমার শেষ সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, তবে অ্যাকাউন্ট ম্যানেজ করবে আমার টিম, যাতে আমার কাজের খবর জানতে পারেন।’
ওয়ারিনার অনুপস্থিতির সময় বলিউডে কিছু কাজের ঘোষণা থাকলেও সেগুলো আলোর মুখ দেখেনি। তবে নতুন নাম ঘোষণার পর ভক্তরা আশা করছেন, হয়তো এবার বলিউডে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হবে অভিনেত্রীর।
নামবদলের ঘোষণার পোস্টে অনেকেই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। কেউ লিখেছেন, ‘নতুন নাম, নতুন সূচনা—শুভকামনা।’
২০১৮ সালে মুক্তি পাওয়া ‘লাভযাত্রী’ দিয়ে বলিউডে পা রাখেন ওয়ারিনা হুসেইন। পরে সালমান খানের ‘দাবাং ৩’ ছবির জনপ্রিয় গান ‘মুন্না বদনাম হুয়া’-তেও তাঁকে দেখা যায়।