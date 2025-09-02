অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার গুঞ্জনের জবাব মাওরার

অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার গুঞ্জনের জবাব মাওরার
পাকিস্তানি অভিনেত্রী মাওরা হোসেন রাখঢাক পছন্দ করেন না। অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার গুঞ্জন নিয়েও খোলামেলা জবাব দিলেন তিনি।
এ বছরের শুরুতে পাকিস্তানের মডেল ও অভিনেতা আমির গিলানিকে বিয়ে করেছেন মাওরা। বিয়ের কয়েক মাসের ব্যবধানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার গুঞ্জন ছড়িয়েছে।
গুঞ্জনের সূত্রপাত সপ্তাহখানেক আগে, একটি বিপণনকেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। সেখানে সবুজ ঢিলেঢালা পোশাকে উপস্থিত হন মাওরা। তাঁর সাজসজ্জা ও হাঁটার ভঙ্গি দেখে অনেকেই ধরে নেন, তিনি নাকি বেবিবাম্প আড়াল করার চেষ্টা করছেন। মুহূর্তেই বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।
গুঞ্জনে ইতি ঘটান মাওরা। একই পোশাকে তোলা কয়েকটি ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে লিখেছেন, ‘গুজবগুলো সত্যি নয়।’
গত ৫ ফেব্রুয়ারি বিয়ে করেন মাওরা ও আমির। বিয়ের ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে লিখেছিলেন, ‘প্রচণ্ড হইচই, আওয়াজ আর ভিড়ের মধ্যে তোমাকে খুঁজে পেয়েছি।’ তাঁদের পাঁচ বছরের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তবে দুজনের কেউই প্রেমের বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলেননি।
মাওরা হালের শীর্ষ পাকিস্তানি অভিনেত্রীদের মধ্যে একজন। ক্যারিয়ারের শুরুতে মঞ্চে কাজ করেছেন মাওরা। পরবর্তী সময় ভিজে হিসেবেও কাজ করেছেন তিনি। ২০১১ সালে উর্দু টিভি ধারাবাহিকে অভিষেক ঘটে। ২০১৬ সালে মুক্তি পাওয়া বলিউডের সিনেমা ‘সানাম তেরি কাসাম’–এ অভিনয় করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পান মাওরা। নির্মাতা ‘সানাম তেরি কাসাম টু’ নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন। তবে সেখানে মাওরা হোসেনকে দেখা যাবে কি না, তা জানা যায়নি। ইনস্টাগ্রামে মাওরার ভক্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে ৯৮ লাখ।