সুখবর দিলেন সোনম
২০২২ সালের আগস্টে প্রথমবার পুত্রসন্তানের মা হন বলিউড অভিনেত্রী সোনম কাপুর। তখন জানিয়েছিলেন, মাতৃত্বকালীন বিরতি কাটিয়ে শিগগিরই কাজের ফিরবেন। তবে গত তিন বছরে নতুন সিনেমা করেননি সোনম। মাস তিনেক আগে গুঞ্জন রটে—আবার মা হতে যাচ্ছেন তিনি। এ বিষয়ে তখন তাঁর ভাষ্য জানা যায়নি। তবে আজ এক ইনস্টাগ্রাম পোস্ট সোনম নিশ্চিত করেছেন, দ্বিতীয়বার মা হতে চলেছেন তিনি।
ইনস্টাগ্রামে বেবি বাম্পের ছবি পোস্ট করে সোনম লিখেছেন, ‘মাদার।’ এই পোস্টের পরেই বলিউডের একাধিক তারকা শুভেচ্ছা জানান।
প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, কারিনা কাপুর খান, পরিণীতি চোপড়া, ভূমি পেড়নেকর ছাড়াও সোনমকে শুভকামনা জানিয়েছেন তাঁর ভক্ত-অনুসারীরা। সোনম আরেকটি ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে জানিয়েছেন, তাঁর মা হওয়ার সম্ভাব্য সময় ২০২৬ সালের বসন্তকাল।
এর আগে, ২০২২ সালের আগস্টে সোনম ও আনন্দ আহুজা তাঁদের প্রথম সন্তানের জন্ম দেন। তাঁদের ছেলের নাম রাখা হয় বায়ু। সে সময় এই দম্পতি একটি আবেগঘন নোট শেয়ার করে জানিয়েছিলেন, তাঁদের জীবন চিরতরে বদলে গেছে। সোনম কাপুর ও আনন্দ আহুজার বিয়ে হয় ২০১৮ সালের ৮ মে, মুম্বাইয়ে।
৪০ বছর বয়সী এই অভিনেত্রীর ২০০৭ সালে সঞ্জয় লীলা বানসালির ‘সাওয়ারিয়া’ ছবির মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক হয়। এরপর তিনি অভিনয় করেছেন ‘দিল্লি ৬’, ‘আইশা’, ‘রানঝানা’, ‘খুবসুরত’, ‘বীরে দি ওয়েডিং’ ইত্যাদি সিনেমায়। সর্বশেষ তাঁকে দেখা গেছে ২০২৩ সালের ‘ব্লাইল্ড’ সিনেমায়। তবে অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার আগেই সিনেমাটির শুটিং শেষ করেন তিনি।
হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে