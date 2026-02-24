৩৭ বছরেই চলে গেলেন সাতবারের ‘মিস্টার ইন্ডিয়া’

৩৭ বছরেই চলে গেলেন সাতবারের ‘মিস্টার ইন্ডিয়া’
রিয়েলিটি শো ‘স্প্লিটসভিলা’র পরিচিত মুখ ও সাতবারের ‘মিস্টার ইন্ডিয়া’ খেতাবজয়ী ফিটনেস তারকা মায়ঙ্ক পাওয়ার আর নেই। মাত্র ৩৭ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার তাঁর অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে পরিবারের পক্ষ থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে এই খবর জানানো হয়। মৃত্যুর কারণ এখনো প্রকাশ করা হয়নি।
গত ১ জানুয়ারি জন্মদিন উদ্যাপন করেছিলেন মায়ঙ্ক। হঠাৎ এই মৃত্যুসংবাদে শোকস্তব্ধ ফিটনেস দুনিয়া ও রিয়েলিটি শোর অনুরাগীরা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভক্ত, সহপ্রতিযোগী ও শুভানুধ্যায়ীদের শোকবার্তায় ভরে গেছে টাইমলাইন।
পরিবারের বিবৃতিতে লেখা হয়, ‘একজন ভাই, একজন চ্যাম্পিয়ন, একজন মেন্টর এবং অসংখ্য মানুষের প্রেরণা—মায়ঙ্ক পাওয়ার চিরকাল আমাদের হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন।’
মায়ঙ্কের স্মরণে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সন্ধ্যা ৫টা থেকে ৬টা পর্যন্ত সাঙ্গম পার্কের বাল্মীকি মন্দিরে প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। পরিবার, বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের সেখানে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।
ফিটনেস জগতে মায়ঙ্ক পাওয়ার ছিলেন সুপরিচিত নাম। সাতবার ‘মিস্টার ইন্ডিয়া’ খেতাব জয়ের বিরল কৃতিত্ব তাঁর ঝুলিতে। তবে বৃহত্তর দর্শকের কাছে তিনি পরিচিতি পান ‘স্প্লিটসভিলা’-এর সপ্তম আসরে অংশ নিয়ে। শোতে তাঁর শান্ত স্বভাব, শৃঙ্খলাবোধ ও প্রতিযোগিতামুখী মনোভাব দর্শকদের নজর কাড়ে। বাদ পড়ার পর্বটি ছিল সেই সিজনের অন্যতম আবেগঘন মুহূর্ত—উপস্থাপক সানি লিওন ও নিখিল চিনাপা তাঁকে জড়িয়ে ধরে বিদায় জানিয়েছিলেন।
রিয়েলিটি শোর আলোচনার বাইরে, সামাজিক মাধ্যমে তিনি নিয়মিত ফিটনেস টিপস, অনুপ্রেরণামূলক বার্তা ও শারীরিক সক্ষমতা বাড়ানোর পরামর্শ দিতেন। তরুণদের কাছে তিনি ছিলেন একাগ্রতা ও পরিশ্রমের প্রতীক।
মাত্র ৩৭ বছরেই এমন আকস্মিক প্রস্থান—বলিউড ও ফিটনেস অঙ্গনের অনেকের কাছেই তা অবিশ্বাস্য। তবে তাঁর অনুরাগীরা মনে করছেন, শরীরচর্চা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের যে বার্তা তিনি ছড়িয়ে গেছেন, সেটিই হয়ে থাকবে তাঁর আসল উত্তরাধিকার।
ইন্ডিয়া টুডে অবলম্বনে