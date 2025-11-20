৩০ কোটি নিচ্ছেন প্রিয়াঙ্কা, ‘বাহুবলী’ নির্মাতার নতুন ছবির জন্য কে কত পাচ্ছেন

৩০ কোটি নিচ্ছেন প্রিয়াঙ্কা, ‘বাহুবলী’ নির্মাতার নতুন ছবির জন্য কে কত পাচ্ছেন
চলতি সপ্তাহেই টিজার মুক্তির পর ঝড় তুলেছে ‘বাহুবলী’ নির্মাতা এস এস রাজামৌলির নতুন সিনেমা ‘বারাণসী’র টিজার। এটি হতে যাচ্ছে ভারতের সবচেয়ে ব্যয়বহুল সিনেমার একটি। ছবিটির জন্য তারকারা কে কত পারিশ্রমিক পাচ্ছেন? জেনে নেওয়া যাক ইন্ডিয়াডটকম অবলম্বনে
রাজামৌলি ও তাঁর বাবা ভি. বিজয়েন্দ্র প্রসাদ যৌথভাবে ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন। ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় থাকছেন মহেশ বাবু, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস ও পৃথ্বীরাজ সুকুমারন। ভারতীয় সাংস্কৃতিক ছোঁয়ায় তৈরি এই অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা ২০২৭ সালের সংক্রান্তি উৎসবে।
‘বারাণসী’ টিজার ঘিরে তুমুল উত্তেজনা
হায়দরাবাদের রামোজি ফিল্ম সিটিতে আয়োজিত জমকালো এক অনুষ্ঠানে ছবির নাম ও টিজার প্রকাশ করা হয়। বিশাল পর্দায় দেখানো সেই টিজারে ভক্তরা প্রথম ঝলকে পান রুদ্র চরিত্রে মহেশ বাবুকে। মন্দাকিনী চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, আর কুম্ভ চরিত্রে রয়েছেন পৃথ্বীরাজ সুকুমারন।
ভারতের অন্যতম ব্যয়বহুল ছবি
মহেশ বাবুর ক্যারিয়ারের ২৯তম ছবি হিসেবে তৈরি হওয়া ‘বারাণসী’ তৈরি হচ্ছে প্রায় ১ হাজার ২০০ কোটি রুপি বাজেটে, যেখানে প্রচারের খরচ ধরা হয়নি। এই বাজেট নিয়ে এটি ‘রামায়ণ’-এর পর ভারতের দ্বিতীয় ব্যয়বহুল ছবি বলে দাবি করা হচ্ছে।
এস এস রাজামৌলির পারিশ্রমিক
ভারতের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত পরিচালকদের অন্যতম রাজামৌলি এই ছবির জন্য সরাসরি কোনো পারিশ্রমিক নিচ্ছেন না। তিনি নাকি লভ্যাংশ ভাগাভাগি মডেল বেছে নিয়েছেন। অর্থাৎ ছবি সফল হলে তবেই তিনি উপার্জন করবেন। রাজামৌলি সাধারণত প্রতিটি ছবিতে₹২০০ কোটি রুপি পর্যন্ত পারিশ্রমিক পান, তবে ‘বারাণসী’র ক্ষেত্রে তাঁর আয় পুরোপুরি ছবির সাফল্যের ওপর নির্ভর করবে।
মহেশ বাবুর পারিশ্রমিক
ভারতীয় গণমাধ্যম কইমইডটকমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মহেশ বাবুও শুরুতেই কোনো পারিশ্রমিক নিচ্ছেন না। তিনিও নাকি লভ্যাংশ ভাগাভাগির ভিত্তিতে পারিশ্রমিক নেবেন। তেলেগু সিনেমায় এটি একেবারে ব্যতিক্রমী পারিশ্রমিক কাঠামো বলেই মনে করা হচ্ছে।
প্রিয়াঙ্কা সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত অভিনেত্রী
‘বারাণসী’র জন্য প্রিয়াঙ্কা চোপড়া নিচ্ছেন প্রায় কোটি রুপি। ফলে তিনি বর্তমানে পারিশ্রমিকের দিক থেকে দীপিকা পাড়ুকোন ও আলিয়া ভাটের চেয়েও এগিয়ে গেছেন।
পৃথ্বীরাজ সুকুমারনের পারিশ্রমিক
ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসর তথ্য অনুযায়ী, সাধারণত পৃথ্বীরাজের পারিশ্রমিক থাকে₹৪-১০ কোটি রুপির মধ্যে। যদিও ‘বারাণসী’র জন্য তাঁর নির্দিষ্ট অঙ্ক আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি, তবে প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই ছবির জন্য তিনি ১০ কোটি রুপির বেশি পারিশ্রমিক পেতে পারেন।