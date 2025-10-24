বলিউড

চুম্বন আর নগ্ন দৃশ্যে অভিনয় করে বারবার আলোচনায়, রইল ২৫ ছবি

একসময় বলিউডে তাঁর নাম মানেই ছিল সাহস, বিতর্ক আর বিদ্রোহ। পরিচালকেরা বলতেন ‘যেখানে কেউ সাহস পায় না, সেখানে তিনিই রাজি।’ চুম্বন আর নগ্ন দৃশ্যে অভিনয় করে বারবার শিরোনামে এসেছেন তিনি, তবু কেউ অস্বীকার করতে পারেনি, তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল অটুট। কখনো কানের লালগালিচায় ঝলমলে উপস্থিতি, কখনো বলিউডে নিয়ম ভাঙার সাহসী ঘোষণা—সব মিলিয়ে তিনি ছিলেন এক যুগের প্রতীক। আজ সেই অভিনেত্রীর জন্মদিন। এ দিনে ফিরে দেখা যাক তাঁর কিছু দুর্লভ ছবি, জানি তাঁর জীবন ও যাত্রা সম্পর্কে কিছু অজানা তথ্য।

ভারতের হরিয়ানার হিসারে এক অভিজাত পরিবারে ১৯৭৬ সালের ২৪ অক্টোবর তার জন্ম
রক্ষণশীল পরিবারে অনেক বিধিনিষেধের মধ্যে বড় হয়েছেন তিনি। ছোট থেকেই পরিবারে প্রচলিত নিয়মনীতি মানতেন না তিনি। চেয়েছিলেন বিনোদনজগতেই নাম লেখাবেন
বাবা মুকেশ কুমার লাম্বা চাইতেন না মেয়ে অভিনয় করুক। এমনকি এই পেশাকে খুব ভালো চোখে দেখতেন না তিনি
তাঁর বাবার ধারণা ছিল, মেয়ে অভিনয় করতে গিয়ে পরিবারের নাম ডোবাবে। সমাজে আর মুখ দেখানো যাবে না
বাবার প্রতি অভিমান করে তাই নিজের নামই পাল্টে ফেলেন
ছবির তুলনায় বিতর্ক তাঁর নামের পাশে বরাবরই বেশি
ম্বন আর নগ্ন দৃশ্যে অভিনয় করে যিনি কাঁপিয়েছিলেন বলিউড
তিনি  মল্লিকা শেরাওয়াত। ‘খোয়াইশ’, ‘মার্ডার’ ছবি দিয়ে বলিউডে সাড়া ফেলেছিলেন মল্লিকা শেরাওয়াত
বাবা ভর্ৎসনা না করলে বলিউডে হয়তো রিমা লাম্বা নামেই পরিচিত হতেন তিনি। যদিও মুকেশ কুমার লাম্বার নামটি আজ মল্লিকার জন্যই পরিচিত
নাম পালটে পিতৃতান্ত্রিকতার গালেও একটি চপেটাঘাত করতে চেয়েছেন মল্লিকা। তাই নামের শেষে লাম্বার বদলে জুড়ে দিলেন মায়ের বংশের পদবি ‘শেরাওয়াত’। বলিউডে ঢোকার শুরুর দিকে মা সন্তোষ শেরাওয়াতই পাশে দাঁড়িয়েছিলেন
‘মার্ডার’ ছবিতে এক সাহসী চরিত্রে অভিনয় করে রীতিমতো সাড়া ফেলেছিলেন মল্লিকা
দিল্লি পাবলিক স্কুলের পর মল্লিকার পড়াশোনা দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের মিরান্ডা হাউস কলেজে। দর্শনশাস্ত্রে স্নাতক হন তিনি
স্নাতক হওয়ার পর তিনি বিমানসেবিকা হিসেবে এক এয়ারলাইনসে যোগ দেন। সেখানেই পরিচয় হয় পাইলট করণ সিং গিলের সঙ্গে
২০০০-এ বিয়ে করেন মল্লিকা এবং করণ সিং গিল; কিন্তু এক বছরের মধ্যেই বিবাহিত জীবনে দম বন্ধ মনে হতে থাকে মল্লিকার
বিবাহবিচ্ছেদের পর মডেলিংয়ে নতুন ক্যারিয়ার শুরু করেন মল্লিকা
‘হিসস’ ছবিতে অনেকটা নগ্ন হয়ে ক্যামেরার সামনে শট দেন মল্লিকা। ছবিতে ইচ্ছাধারী সাপের চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি
বিজ্ঞাপনে অমিতাভ বচ্চন ও শাহরুখ খানের সঙ্গে অভিনয় করে দ্রুত জনপ্রিয়তার প্রথম সারিতে চলে আসেন মল্লিকা। এবার তিনি ঠিক করেন বলিউডে অভিনয় করবেন
কিন্তু প্রথমেই ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ এল না। পরিবর্তে তিনি মিউজিক ভিডিওতে অভিনয় করলেন। ২০০২ সালে তাঁকে ছোট ভূমিকায় দেখা গেল ‘জিনা সির্ফ মেরে লিয়ে’ ছবিতে। পরের বছর সুযোগ পেলেন বি গ্রেডের ছবি ‘খোয়াইশ’-এ
২০০৪-এ মুক্তি পেল ‘মার্ডার’। মহেশ ভাটের প্রযোজনায় অনুরাগ বসুর পরিচালনায় এই ছবির সুবাদে সেই জনপ্রিয়তা ও পরিচয় পেলেন মল্লিকা, যার জন্য তিনি পুরোপুরি বলিউডমুখী হয়েছিলেন
‘মার্ডার’ ছবিতে এক সাহসী চরিত্রে অভিনয় করে রীতিমতো সাড়া ফেলেছিলেন মল্লিকা
বলিউডের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মঞ্চে একাধিক ছবিতে কাজ করেছেন অভিনেত্রী। ২০০৫ সালে জ্যাকি চ্যানের চীনা ভাষার ছবি ‘দ্য মিথ’ দিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অভিষেক হয় মল্লিকার
জ্যাকি চ্যানের বিপরীতে একটি ছোট চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি
‘মার্ডার’, ‘ওয়েলকাম’, ‘ডাবল ধামাল’, ‘ডার্টি পলিটিকস’, ‘শাদি সে পহেলে’সহ অনেক ছবিতে কাজ করেছেন তিনি
কান চলচ্চিত্র উৎসবের লালগালিচায় বলিউড অভিনেত্রী মল্লিকা শেরাওয়াত। ছবি: এএফপি
‘খোয়াইশ’-এ মল্লিকার নায়ক ছিলেন হিমাংশু মালিক। এই ছবিতে মল্লিকার মোট ১৭টি চুম্বনদৃশ্য ছিল
