অন্তরঙ্গ দৃশ্যে বাড়াবাড়ি, অস্বস্তিতে অভিনেত্রী

অন্তরঙ্গ দৃশ্যে বাড়াবাড়ি, অস্বস্তিতে অভিনেত্রী
অন্তরঙ্গ দৃশ্যে অভিনয়ের সময় নানা অস্বস্তিকর ঘটনার কথা প্রকাশ্যে এনেছেন অভিনয়শিল্পীরা। এবার এ প্রসঙ্গে কথা বললেন ‘পদ্মাবত’, ‘টাইগার জিন্দা হ্যায়’, ‘ওয়ার’ সিনেমার অভিনেত্রী অনুপ্রিয়া গোয়েঙ্কা। সম্প্রতি সিদ্ধার্থ কাননের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, অন্তরঙ্গ দৃশ্যের শুটিং চলাকালীন সহ–অভিনেতাদের কারণে দুইবার তিনি চরম অস্বস্তিতে পড়েছিলেন।
অন্তরঙ্গ দৃশ্যের শুটিংয়ের সময় কখনো কি কোনো অভিনেতা সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছেন? এমন প্রশ্নের উত্তরে অনুপ্রিয়া জানান, এমন ঘটনা দুইবার ঘটেছে।
অভিনেত্রীর ভাষ্যে, ‘প্রথমবার আমি বলব না যে তিনি ইচ্ছা করে সুযোগ নিচ্ছিলেন। কিন্তু একধরনের উত্তেজনা তাঁকে গ্রাস করেছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম তিনি উত্তেজিত হচ্ছেন, যা হওয়া উচিত নয়। তখন অস্বস্তি লাগে। এ ঘটনা ঘটেছিল চুম্বনের দৃশ্যে। আরেকবার আমি এমন পোশাক পরেছিলাম, যা খুব আরামদায়ক ছিল না। সেবারও ওই অভিনেতা এমন কিছু করেছিলেন, যা না করলেও চলত।’
অনুপ্রিয়া আরও জানান, সে সময় তিনি সরাসরি অভিনেতাকে কঠোরভাবে কিছু বলেননি, তবে ইঙ্গিত দিয়ে হাত সরিয়ে দেন। ‘তখন মনে হচ্ছিল, আমি তাঁকে প্রশ্ন করিনি কেন, তিনি এটা করলেন? তিনি হয়তো বলতেন ভুলবশত হয়েছে। তাঁকে বলেছিলাম, পরের টেকে এটা করবেন না, এভাবে করবেন। এরপর তিনি নিয়ম মেনে চলেন। চুম্বনের দৃশ্যেও অনেক অভিনেতা বাড়াবাড়ি করেন যেটা খুবই অস্বস্তিকর,’ বলেন অনুপ্রিয়া।
অনুপ্রিয়া গোয়েঙ্কা বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন ‘ববি জাসুস’ ছবির মাধ্যমে। সবশেষ তাঁকে দেখা গেছে ‘বার্লিন’ ছবিতে।
ওয়েব সিরিজেও অনুপ্রিয়ার দাপট সমান। ‘সেক্রেড গেমস’-এ সাইফ আলী খান ও নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকির সঙ্গে কাজের পাশাপাশি তিনি অভিনয় করেছেন ‘ক্রিমিনাল জাস্টিস’, ‘অসুর: ওয়েলকাম টু ইয়োর ডার্কসাইট’, ‘আশ্রম’ ইত্যাদি আলোচিত সিরিজে।
তথ্যসূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস