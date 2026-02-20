খেলার জগতের মানুষকে বিয়ে করছেন এই বলিউড অভিনেত্রী

খেলার জগতের মানুষকে বিয়ে করছেন এই বলিউড অভিনেত্রী
বলিউড ও খেলার দুনিয়ার পরিচিত মুখ দুই তারকা—কৃতিকা কামরা ও গৌরব কাপুর জীবনের নতুন অধ্যায়ে পা রাখতে চলেছেন। আগামী ১১ মার্চ মুম্বাইয়ে ঘরোয়া আয়োজনে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন এই জুটি। পরিবার ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হবে তাঁদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা।
ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে, ১১ মার্চ গৌরব কাপুরের মুম্বাইয়ের বাসভবনে একটি অন্তরঙ্গ সাইনিং সেরিমনির মাধ্যমে তাঁরা বৈবাহিক সম্পর্ক আনুষ্ঠানিক করবেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন দুই পরিবারের নিকট আত্মীয়রা। আইনি আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একটি ব্যক্তিগত উদ্যাপনের আয়োজন করা হবে।
পরদিন ১২ মার্চ মুম্বাইয়েই থাকছে আরেকটি বিশেষ আয়োজন। তবে প্রচলিত অর্থে জাঁকজমকপূর্ণ, রাজকীয় বিয়ের বদলে তাঁরা বেছে নিয়েছেন স্নিগ্ধ ও মার্জিত উদ্যাপন।
ঘনিষ্ঠ এক সূত্র জানিয়েছে, ‘কৃতিকা ও গৌরব চেয়েছেন তাঁদের বিয়েটা যেন বাহুল্য নয়, বরং ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন হয়। তাঁরা ঐতিহ্যকে সম্মান করেন, কিন্তু একই সঙ্গে চেয়েছেন আয়োজনটা যেন তাঁদের মতোই—আন্তরিক, শিকড়সচেতন, মার্জিত এবং সত্যিকারের আপন মানুষদের ঘিরে।’
১২ মার্চের সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে পরিবার, ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের পাশাপাশি চলচ্চিত্র ও ক্রিকেট–জগতের সহকর্মীরাও উপস্থিত থাকতে পারেন বলে জানা গেছে। আয়োজনটি হবে সমসাময়িক আবহে, তবে থাকবে ঐতিহ্যের ছোঁয়া। পরিশীলিত নকশা, সীমিত অতিথি তালিকা এবং মননশীল পরিকল্পনায় গড়া এই উদ্যাপন ইতিমধ্যেই আলোচনায়।
তারকাদের বিয়েতে আজকাল যে ‘ইন্টিমেট ওয়েডিং’–প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, কৃতিকা ও গৌরবের সিদ্ধান্তও সেই ধারাকেই প্রতিফলিত করছে। বিলাসী, বহুদিবসব্যাপী আয়োজনে না গিয়ে, নিজেদের মতো করে ছোট পরিসরে বড় আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার এই সিদ্ধান্ত অনেকের কাছেই প্রশংসিত হচ্ছে।
যদিও এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁরা জনসমক্ষে কিছু জানাননি, তবু দুই দিনের এই উদ্যাপনের প্রস্তুতি যে জোরেশোরেই চলছে, তা বলাই যায়। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে তাই মুম্বাই সাক্ষী থাকতে যাচ্ছে আরেকটি তারকা দম্পতির ভালোবাসার অধ্যায়ের সূচনার।
গৌরব সুপরিচিত ক্রিকেট ধারাভাষ্যকার ও সঞ্চালক। অন্যদিকে গত কয়েক বছরে সিনেমা ও সিরিজ দিয়ে বলিউডে নিজের আলাদা পরিচিতি তৈরি করেছেন কৃতিকা।
ইন্ডিয়া টুডে অবলম্বনে