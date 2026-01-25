গুলিবর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার, অভিনেতা কেআরকে বললেন, ‘আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে’
মুম্বাইয়ের ওশিওয়ারা এলাকায় একটি আবাসিক ভবনে গুলিবর্ষণের ঘটনায় অভিনেতা ও আলোচিত চলচ্চিত্র সমালোচক কামাল আর খানকে (কেআরকে) গ্রেপ্তার করেছে মুম্বাই পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ১৮ জানুয়ারি ওশিওয়ারার একটি আবাসিক ভবনে পরপর দুটি গুলির শব্দ শোনা যায়। ঘটনার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। আবাসিক ভবনের সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করা হয় এবং একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর সঙ্গে কথা বলা হয়। প্রাথমিকভাবে কোনো সুস্পষ্ট সূত্র না মিললেও ফরেনসিক তদন্তে পুলিশের সন্দেহ গিয়ে পড়ে কামাল আর খানের ওশিওয়ারার বাংলোর দিকে।
তদন্তের অংশ হিসেবে কামাল আর খানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি স্বীকার করেন, গুলিটি তাঁর বৈধ লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্দুক থেকেই ছোড়া হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁর অস্ত্রটি জব্দ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
গ্রেপ্তারের এক দিন পর কেআরকেকে আদালতে তোলা হয়। আদালত ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছেন। আদালতে তিনি বলেন, তাঁকে পরিকল্পিতভাবে ফাঁসিয়েছে হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি। তাঁর বক্তব্য, বলিউডের ছবি, প্রযোজনা সংস্থা ও অভিনেতাদের নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে করা ধারাবাহিক সমালোচনার কারণেই ইন্ডাস্ট্রির প্রভাবশালী মহলের রোষের মুখে পড়েছেন তিনি, আর এখন সে কারণেই তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে।
কেআরকের আইনজীবীর দাবি, এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি দুটি আলাদা ফ্ল্যাট লক্ষ্য করে গুলি চালায়। দুটি আবাসনের মধ্যে দূরত্ব প্রায় ৪০০ মিটার, অথচ ব্যবহৃত অস্ত্রের কার্যক্ষমতা মাত্র ২০ মিটার পর্যন্ত। এ প্রসঙ্গে কেআরকে একটি বিবৃতিতে বলেন, ‘আমি ওই ব্যক্তিকে চিনি না, কোনো পরিচয়ও নেই। গুলি চালানোর কোনো ইচ্ছা আমার ছিল না। ফেসবুকে মন্তব্য করার কারণেই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কিছু মানুষ আমাকে টার্গেট করছে। আমার কাছে বৈধ লাইসেন্স রয়েছে। আমি একজন ব্যবসায়ী এবং বহু বছর ধরে মুম্বাইয়ে বসবাস করছি। পালিয়ে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই।’
এর আগে পুলিশকে দেওয়া বয়ানে কেআরকে দাবি করেন, কারও ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তিনি গুলি ছোড়েননি। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, বন্দুক পরিষ্কার করার সময় সেটি কার্যকর আছে কি না, তা পরীক্ষা করতে তিনি নিজের বাড়ির সামনে থাকা ম্যানগ্রোভ জঙ্গলের দিকে তাক করে গুলি চালান। তাঁর ধারণা ছিল, গুলিটি জঙ্গলের মধ্যেই হারিয়ে যাবে। তবে হাওয়ার গতিপথ বদলে যাওয়ায় গুলিটি প্রত্যাশার চেয়ে অনেক দূরে গিয়ে ওশিওয়ারার একটি আবাসিক ভবনে আঘাত করে।
পুলিশ জানিয়েছে, ওই আবাসিক ভবনের দ্বিতীয় ও চতুর্থ তলা থেকে দুটি গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি ফ্ল্যাটের মালিক একজন লেখক-পরিচালক এবং অন্যটি একজন মডেলের কাছ থেকে বলে জানা গেছে। ঘটনায় কেউ আহত না হলেও বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।
মুম্বাই পুলিশ আরও জানায়, শনিবার কেআরকে-কে আদালতে তোলা হয়। এরপর ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের স্বার্থে তাঁর পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়। বর্তমানে তদন্ত চলছে এবং সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
কেআরকে এর আগেও একাধিকবার নানা বিতর্কে জড়িয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আক্রমণাত্মক ও বিতর্কিত মন্তব্য, বলিউডের তারকাদের নিয়ে কটাক্ষ এবং উসকানিমূলক বক্তব্যের কারণে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিকবার আইনি অভিযোগ উঠেছে। ২০১৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত তাঁর প্রযোজিত ও অভিনীত ছবি ‘দেশদ্রোহী’ নিয়েও ব্যাপক আলোচনা তৈরি হয়েছিল। এ ছাড়া ২০২২ সালে একটি পুরোনো যৌন হেনস্তার মামলায়ও তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
