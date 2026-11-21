নায়িকার প্রেমে পাগল হাজি মাস্তান, আন্ডারওয়ার্ল্ডের অজানা গল্প
বলিউডের সঙ্গে আন্ডারওয়ার্ল্ডের যোগ বহু পুরোনো। কখনো সিনেমা প্রযোজনা, কখনো কালো টাকার ব্যবহার, আবার কখনো শিল্পীদের সঙ্গে কুখ্যাত আন্ডারওয়ার্ল্ড ডনদের সম্পর্ক বারবার ছিল আলোচনায়। তেমনই বলিউডের বহু চর্চিত অধ্যায় অভিনেত্রী সোনা ও কুখ্যাত চোরাকারবারি হাজি মাস্তানের সম্পর্ক। সত্তরের দশকে বলিউডে অভিনয় করতেন সোনা। তবে অভিনেত্রী হিসেবে যতটা না পরিচিতি পেয়েছিলেন, তার চেয়ে বেশি আলোচনায় এসেছিলেন মুম্বাইয়ের অপরাধজগতের প্রভাবশালী ব্যক্তি হাজি মাস্তানের স্ত্রী হিসেবে।
কথিত আছে, কিংবদন্তি অভিনেত্রী মধুবালার সঙ্গে সোনার চেহারার মিল ছিল। আর সেই মিলেই মুগ্ধ হয়েছিলেন হাজি মাস্তান। মধুবালার ভক্ত ছিলেন তিনি। একদিন সিনেমার পর্দায় সোনাকে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, যেন মধুবালাকেই দেখছেন। এরপরই অভিনেত্রীকে বিয়ে করার আগ্রহ তৈরি হয় তাঁর। পরবর্তী সময়ে তাঁদের বিয়ে, সংসার এবং বলিউডের সঙ্গে মাস্তানের যোগাযোগ নিয়ে নানা গল্প ছড়িয়ে পড়ে।
২০১০ সালে মুক্তি পাওয়া ‘ওয়ানস আপন আ টাইম ইন মুম্বাই’ সিনেমায় আবারও আলোচনায় আসে তাঁদের সম্পর্ক। সিনেমায় অজয় দেবগন অভিনয় করেন সুলতান মির্জা চরিত্রে। আর কঙ্গনা রনৌত অভিনয় করেন রেহানা চরিত্রে, যে চরিত্রের অনুপ্রেরণা ছিলেন সোনা।
মধুবালার মতো দেখতে ছিলেন সোনা
সোনার আসল নাম শাহজাহান বেগম। অভিনয়জগতে তিনি পরিচিতি পান সোনা নামে। সত্তরের দশকে বলিউডে যখন নতুন নতুন অভিনেত্রীর আগমন ঘটছে, তখন তিনিও নিজের জায়গা তৈরির চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু মধুবালার সঙ্গে চেহারার মিল থাকায় শুরু থেকেই তাঁকে নিয়ে আলাদা কৌতূহল ছিল।
হাজি মাস্তান ছিলেন মধুবালার ভক্ত। সোনাকে দেখার পর তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন মাস্তান। শুধু ব্যক্তিগত আগ্রহ নয়, সোনার অভিনয়জীবন এগিয়ে নিতেও চেষ্টা করেছিলেন তিনি। চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কাছে সোনার জন্য কাজ চাইতেন। নিজের অর্থে সিনেমা প্রযোজনার উদ্যোগও নিয়েছিলেন।
রাজ খোসলার ‘কাচ্চে ধাগে’ সিনেমায় অভিনয়ের সুযোগ পান সোনা। এ ছাড়া ‘বদনাম ফরিশতে’ ও ‘মীনা কুমারী কি অমর কাহানি’ সিনেমাতেও অভিনয় করেন। তবে মধুবালার মতো দেখতে হওয়ার পরিচিতি থাকলেও অভিনয়শিল্পী হিসেবে বড় তারকা হয়ে উঠতে পারেননি তিনি।
বন্দরের শ্রমিক থেকে মুম্বাইয়ের অপরাধজগতের সম্রাট
সোনার জীবনের সঙ্গে হাজি মাস্তানের নাম জড়িয়ে যাওয়ার কারণেই তাঁর অতীত নিয়েও আগ্রহ তৈরি হয়। কীভাবে একজন সাধারণ শ্রমিক হয়ে উঠেছিলেন মুম্বাইয়ের অপরাধজগতের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি?
১৯২৬ সালের ১ মার্চ তামিলনাড়ুর পানাইকুলামে জন্ম হাজি মাস্তানের। তাঁর আসল নাম মাস্তান হায়দার মির্জা। শৈশবে বাবার সঙ্গে মুম্বাইয়ে চলে আসেন। পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। বাবার সঙ্গে ক্রফোর্ড মার্কেটের কাছে একটি সাইকেল মেরামতের দোকানে কাজ করতেন।
১৯৪৪ সালে মুম্বাই বন্দরে শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করেন মাস্তান। বন্দরে পণ্য খালাসের কাজ করতে গিয়ে আমদানি-রপ্তানির নানা বিষয় সম্পর্কে তাঁর ধারণা তৈরি হয়। সে সময় বিদেশ থেকে সোনা, রুপা ও ইলেকট্রনিক পণ্য আনার ওপর উচ্চ শুল্ক থাকায় চোরাচালানের বড় বাজার তৈরি হয়েছিল। ধীরে ধীরে সেই ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন তিনি।
পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে চোরাকারবারি সুকুর নারায়ণ বাখিয়ার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ তৈরি হয়। দুবাই ও এডেন থেকে সোনা এবং ইলেকট্রনিক পণ্য পাচারের মাধ্যমে বিপুল সম্পদের মালিক হন মাস্তান। ষাটের দশকে মুম্বাইয়ের অপরাধজগতের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের একজন হয়ে ওঠেন তিনি।
তবে মাস্তানের জীবনযাপন ছিল অন্য অনেক অপরাধীর চেয়ে আলাদা। দামি পোশাক, বিলাসবহুল গাড়ি, চলচ্চিত্র তারকাদের সঙ্গে ওঠাবসা—সব মিলিয়ে তাঁর মধ্যে একধরনের তারকাসুলভ ভাব ছিল। বলিউডের একাধিক অভিনেতা ও নির্মাতার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। রাজ কাপুর, দিলীপ কুমার, ধর্মেন্দ্র, ফিরোজ খান ও সঞ্জীব কুমারের মতো তারকাদের সঙ্গে তাঁর পরিচিতির কথা বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।
মুম্বাইয়ের ওয়ার্ডেন রোডে ছিল হাজি মাস্তানের বিলাসবহুল বাড়ি। সেখানে চলচ্চিত্রজগতের মানুষের যাতায়াত ছিল। একসময় সেই জগতের সঙ্গেই পরিচয় ঘটে সোনার।
বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন হাজি মাস্তান
সোনা ও হাজি মাস্তানের সম্পর্ক নিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় অভিনেত্রীর নিজের বক্তব্যে। তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে নানা রোমান্টিক গল্প প্রচলিত থাকলেও সোনা নিজেই এক সাক্ষাৎকারে সেই গল্পের কিছু অংশের প্রতিবাদ করেছিলেন।
২০১০ সালের জুলাইয়ে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সোনা জানান, বিয়ের আগে তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল না। হাজি মাস্তান তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেই প্রস্তাব নিয়ে তাঁর ও মায়ের সঙ্গে কথা বলেছিলেন মাস্তান। পরে তিনি বিয়েতে সম্মতি দেন।
সোনার বক্তব্য অনুযায়ী, মধুবালার প্রতি মাস্তানের দুর্বলতা ছিল। সোনাকে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, মধুবালার মতোই দেখতে এই অভিনেত্রী। সেই আকর্ষণ থেকেই বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি।
১৯৮৪ সালে তাঁদের বিয়ে হয়। তখন জরুরি অবস্থার সময় কারাগারে থাকার পর মুক্তি পেয়েছেন হাজি মাস্তান। তবে মাস্তানের জীবনে সোনাই প্রথম স্ত্রী ছিলেন না। এর আগে সুপ্রভী নামের এক নারীকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। তাঁদের তিন মেয়েও ছিল। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর সোনাকে বিয়ে করেন মাস্তান।
নায়িকা বানাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সফল হননি
সোনার প্রতি হাজি মাস্তানের আগ্রহ শুধু বিয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অভিনেত্রী হিসেবে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করতেও চেয়েছিলেন তিনি। চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কাছে সোনার জন্য কাজ চাইতেন। নিজের অর্থে সিনেমা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিলেন।
কিন্তু অর্থ ও প্রভাব থাকা সত্ত্বেও সোনার অভিনয়জীবন খুব একটা এগোয়নি। কয়েকটি সিনেমায় অভিনয় করলেও দর্শকের কাছে বড় তারকা হয়ে উঠতে পারেননি তিনি। মধুবালার সঙ্গে চেহারার মিল তাঁকে পরিচিতি দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেই পরিচিতি দীর্ঘস্থায়ী জনপ্রিয়তায় রূপ নেয়নি।
সিনেমায় তাঁদের সম্পর্ক, ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সোনা
২০১০ সালে মুক্তি পায় পরিচালক মিলন লুথরিয়ার ‘ওয়ানস আপন আ টাইম ইন মুম্বাই’। সত্তরের দশকের মুম্বাইয়ের অপরাধজগতের পটভূমিতে তৈরি সিনেমাটি দর্শকের মধ্যে বেশ সাড়া ফেলে। অজয় দেবগন, ইমরান হাশমি ও কঙ্গনা রনৌত অভিনীত সিনেমাটিতে হাজি মাস্তানের জীবনের নানা উপাদান ব্যবহার করা হয়েছিল।
সিনেমায় অজয় দেবগনের সুলতান মির্জা চরিত্রটি হাজি মাস্তানের আদলে তৈরি। অন্যদিকে কঙ্গনা রনৌতের রেহানা চরিত্রের সঙ্গে সোনার জীবনের মিল রয়েছে। চরিত্রটির মধ্যে মধুবালার সৌন্দর্য ও সোনার জীবনের কিছু উপাদান মিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
তবে সিনেমায় তাঁদের সম্পর্ক যেভাবে দেখানো হয়েছিল, তাতে আপত্তি জানান সোনা। তাঁর অভিযোগ ছিল, বাস্তবের সঙ্গে মিল না রেখেই তাঁদের সম্পর্ককে প্রেমের গল্প হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশেষ করে বিয়ের আগের সম্পর্ক নিয়ে সিনেমায় যে ধরনের দৃশ্য দেখানো হয়েছিল, তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।
সোনা জানান, বিয়ের আগে তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল না। হাজি মাস্তান তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং তিনি তাতে সম্মতি দিয়েছিলেন। সিনেমায় তাঁদের সম্পর্ককে অন্যভাবে দেখানোয় তিনি অসন্তুষ্ট হন।
এমনকি সিনেমাটি মুক্তির আগে দেখার দাবিও জানিয়েছিলেন সোনা। প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও বলেছিলেন। কঙ্গনা তাঁর চরিত্রের প্রস্তুতির জন্য সোনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন বলে সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছিলেন। তবে সেই সাক্ষাৎ শেষ পর্যন্ত হয়নি।
বাস্তবের হাজি মাস্তান আর পর্দার সুলতান মির্জা
সিনেমাটি মুক্তির আগে হাজি মাস্তানের পরিবারও আপত্তি জানিয়েছিল। তাঁর পালিত ছেলে সুন্দর শেখর সিনেমাটির প্রদর্শনী ঠেকানোর চেষ্টা করেন। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। শেষ পর্যন্ত একটি সতর্কীকরণ বক্তব্যসহ সিনেমাটি মুক্তি পায়।
অজয় দেবগনও জানিয়েছিলেন, তিনি সরাসরি হাজি মাস্তানের জীবনীভিত্তিক চরিত্রে অভিনয় করছেন না। বরং সত্তরের দশকের অপরাধজগতের বিভিন্ন চরিত্রের আদলে সুলতান মির্জাকে তৈরি করা হয়েছে।
সিনেমার গল্পে বাস্তবের কিছু ঘটনা থাকলেও সবকিছু হুবহু তুলে ধরা হয়নি। হাজি মাস্তানের ব্যক্তিত্ব, তাঁর উত্থান, বলিউডের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সোনার সঙ্গে সম্পর্ক নির্মাতাদের কল্পনার উপাদান জুগিয়েছে।
তবে সিনেমাটি মুক্তির পর হাজি মাস্তান ও সোনার সম্পর্ক নতুন প্রজন্মের কাছেও পরিচিত হয়ে ওঠে। যাঁদের জীবন একসময় সংবাদপত্রের পাতায় আলোচিত ছিল, তাঁরা জায়গা করে নেন জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের গল্পে।
শেষ পর্যন্ত স্মৃতিতে রয়ে গেলেন হাজি মাস্তানের স্ত্রী হিসেবেই
১৯৯৪ সালে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান হাজি মাস্তান। জীবনের শেষ দিকে রাজনীতিতেও যুক্ত হয়েছিলেন তিনি। নিজের দল গঠন এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পরিচিতি বদলানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মুম্বাইয়ের অপরাধজগতের প্রভাবশালী চোরাকারবারি হিসেবেই তাঁর নাম ইতিহাসে রয়ে গেছে।
মাস্তানের মৃত্যুর পরও সোনা বেঁচে ছিলেন প্রায় দুই দশক। ২০১৪ সালের আগস্টে তাঁর মৃত্যু হয়। অভিনয়জীবনে খুব বেশি সাফল্য না পেলেও তাঁর নাম বলিউডের ইতিহাসে থেকে গেছে হাজি মাস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে।
এনডিটিভি, দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ও হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে