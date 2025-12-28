বক্স অফিসে ঝড় তোলা ৭ ছবি

বক্স অফিসে ঝড় তোলা ৭ ছবি
২০২৫ ভারতীয় চলচ্চিত্রজগতের জন্য ছিল এক অনন্য বছর। এ বছর নতুন গতি পেয়েছে বলিউড। অ্যাকশন, ঐতিহাসিক কাহিনি, প্রেম, স্পাই থ্রিলার, ভৌতিক—প্রায় সব ঘরানার ছবিই জায়গা করে নিয়েছে দর্শকের হৃদয়ে এবং বক্স অফিসে। কয়েকটি ছবি বক্স অফিসে তৈরি করেছে সত্যিকারের ‘সুনামি’। একনজরে দেখে নেওয়া যাক এ বছরের সেসব ব্লকবাস্টার ছবি।
‘ধুরন্ধর’–ঝড় এখনো বইছে
রণবীর সিং, অক্ষয় খান্না, সঞ্জয় দত্ত, আর মাধবন, অর্জুন রামপাল ও সারা অর্জুনকে নিয়ে নির্মিত স্পাই–থ্রিলার ‘ধুরন্ধর’ এখনো বক্স অফিসে দুর্দান্ত ব্যবসা করছে। আদিত্য ধর পরিচালিত ছবিটি মুক্তি পায় ৫ ডিসেম্বর। প্রথম দিন থেকেই ছবিটি বক্স অফিসে দাপট দেখাতে শুরু করে। মুক্তির মাত্র ২১ দিনের মাথায় এটি ঢুকে পড়ে ‘হাজার কোটির ক্লাবে’। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সারা বিশ্বে ধুরন্ধর আয় করেছে ১ হাজার ৬ কোটি ৭ লাখ রুপি। মুক্তির প্রথম সপ্তাহে আয় ২১৮ কোটি, দ্বিতীয় সপ্তাহে ২৬১ কোটি ৫০ লাখ রুপি। বড়দিনে একাই আয় করে ২৮ কোটি ৬০ লাখ রুপি। ভারতীয় বক্স অফিস থেকে এখন পর্যন্ত ছবিটির আয় ৭৮৯ কোটি ১৮ লাখ রুপি। বাণিজ্য–বিশ্লেষকদের মতে, ধুরন্ধর–এর ঝড় এখনো থামার নয়।
ভারতজুড়ে ‘কান্তারা’
কন্নড় অভিনেতা ও পরিচালক ঋষভ শেঠির ‘কান্তারা: অ্যা লিজেন্ড চ্যাপ্টার ১’ নিয়ে মুক্তির আগে থেকেই ছিল ব্যাপক প্রত্যাশা। কারণ, ২০২২ সালে মুক্তি পাওয়া ‘কান্তারা’ ছবিটি বক্স অফিসে সাড়া জাগিয়েছিল। আধ্যাত্মিকতা, লোককাহিনি এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক—সব মিলিয়ে ‘কান্তারা: চ্যাপ্টার’ ১ দিয়েছে এক অনন্য অভিজ্ঞতা। কন্নড়, হিন্দি, তামিল, তেলেগু ও মালয়ালম—পাঁচ ভাষায় মুক্তি পাওয়া ছবিটি প্যান ইন্ডিয়া পর্যায়ে পেয়েছে ব্যাপক সাফল্য। প্রায় ১২৫ কোটি রুপি ব্যয়ে নির্মিত ছবিটি বক্স অফিস থেকে আয় করেছে প্রায় ৯০০ কোটি রুপি। চিত্রগ্রহণ, ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর ও অভিনয়ের জন্য ছবিটি পেয়েছে সব মহলের প্রশংসা।
‘ছাভা’—সাহস ও আবেগের উপাখ্যান
ইতিহাসভিত্তিক সিনেমা বলিউডে নতুন নয়। এর মধ্যেও ছত্রপতি সম্ভাজি মহারাজের অনালোচিত জীবনের কাহিনি তুলে ধরে আলাদা হয়ে উঠেছে প্রযোজক দীনেশ ভিজানের ‘ছাভা’। লক্ষ্মণ উতেকর পরিচালিত ছবিতে অভিনয় করেছেন ভিকি কৌশল, রাশমিকা মান্দানা, অক্ষয় খান্না ও ডায়না পেন্টি। বিশেষ করে ভিকির অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। প্রায় ১৩০ কোটি রুপি ব্যয়ে নির্মিত ছাভা বক্স অফিস থেকে আয় করেছে প্রায় ৮০০ কোটি রুপি।
‘সাইয়ারা’—প্রেম ও সুরের মায়াবী উপাখ্যান
ভরপুর প্রেম, আবেগ, ত্যাগ আর সংগীত নিয়ে মোহিত সুরির ছবি ‘সাইয়ারা’। এই ছবির মাধ্যমে দর্শক পেয়েছে নতুন জুটি—আহান পান্ডে ও অনীত পাড্ডা। দীর্ঘদিন পর বলিউডে একটি রোমান্টিক সিনেমা বড় সাফল্য পেয়েছে—বিশেষ করে তরুণ দর্শকের মধ্যে ‘সাইয়ারা’ ছিল তুমুল জনপ্রিয়। যশরাজ ফিল্মস প্রযোজিত ছবিটির বাজেট ছিল মাত্র ৪৫ কোটি রুপি, আর বক্স অফিসে আয় প্রায় ৫৮০ কোটি রুপি।
আবার আমির খান
আমির খানের সিনেমা মানেই বিনোদনের পাশাপাশি সামাজিক বার্তা—এই ধারণাকে নতুন আলোয় তুলে ধরেছে ‘সিতারে জমিন পর’। আমির ও জেনেলিয়া ডি’সুজার সঙ্গে ছবিতে অভিনয় করেছেন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন দশজন মানুষ (নিউরোডাইভার্জেন্ট)। ২০১৮ সালের স্প্যানিশ ছবি ‘চ্যাম্পিয়নস’–এর হিন্দি রিমেক এটি। আর এস প্রসন্না পরিচালিত এই ছবি জায়গা করে নিয়েছে বছরের হিট তালিকায়। হৃদয়ছোঁয়া গল্পের জন্য সমালোচকেরাও প্রশংসা করেছেন ছবিটিকে। বক্স অফিসে ‘সিতারে জমিন পর’ আয় করেছে ২৬৬ কোটি ৪৯ লাখ রুপি।
সিকুয়েল ছবির বাজিমাত—‘রেইড ২’
সিকুয়েল ছবি সব সময় সফল হয় না—এই ধারণা বদলে দিয়েছে ‘রেইড ২’। ২০১৮ সালের হিট ছবি রেইড–এর সিকুয়েলটি পরিচালনা করেছেন রাজকুমার গুপ্তা। আয়কর কর্মকর্তা অমেয় পটনায়কের ভূমিকায় অজয় দেবগন বরাবরের মতোই শক্তিশালী। খলচরিত্রে রীতেশ দেশমুখও নজর কেড়েছেন। বাণী কাপুর, রজত কাপুর ও সৌরভ শুক্লাও ছিলেন অন্যান্য চরিত্রে। রেইড ২ বক্স অফিস থেকে আয় করেছে ২৪৩ কোটি ৬ লাখ রুপি।
কম বাজেটে বড় ধামাকা—‘লোকাহ চ্যাপ্টার ১: চন্দ্রা’
এ বছর মালয়ালম ছবি ‘লোকাহ চ্যাপ্টার ১: চন্দ্রা’ ভারতীয় বক্স অফিসে সৃষ্টি করেছে চমক। দুলকর সালমান প্রযোজিত এবং ডমিনিক অরুণ পরিচালিত এই সুপারহিরো ছবিতে অভিনয় করেছেন কল্যাণী প্রিয়দর্শন, নাসলিন ও স্যান্ডি। মুক্তির আগে ছবিটি ঘিরে তেমন আলোচনা না থাকলেও মুক্তির পরই তা পেয়েছে বিপুল সাড়া। মাত্র ৩০ কোটি রুপি বাজেটে নির্মিত ‘লোকাহ’ বক্স অফিসে আয় করেছে ৩০৩ কোটি ২ লাখ রুপি—অর্থাৎ ‘কম বাজেটে বড় ধামাকা’ ঘটিয়েছে ছবিটি।