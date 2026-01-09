কলেজে ভর্তি হতে পারছিলেন না ফারহান, মজার স্মৃতি সামনে আনলেন ফারাহ খান
বলিউড নির্মাতা-কোরিওগ্রাফার ফারাহ খান ও নির্মাতা ফারহান আখতারের জন্মদিন আজ। ফারহান থেকে ৯ বছরের বড় ফারাহ। সম্পর্কে আবার তাঁরা খালাতো ভাইবোন। বলিউডের জনপ্রিয় এই কাজিনের একসঙ্গে আছে মজার অনেক স্মৃতি। জন্মদিনে ফারাহ খানের ভ্লগ থেকে জেনে নেওয়া যাক দুজনের শৈশবের মজার কিছু ঘটনা।
পড়াশোনায় ভালো ছিলেন না ফারহান
ফারাহ জানান, ফারহান পড়াশোনায় খুব একটা ভালো ছিলেন না। কলেজে ভর্তির সময় তাঁর নম্বর এতই কম ছিল যে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভর্তিও করাতে চায়নি। সেই ঘটনার কথা বলতে গিয়ে ফারাহ বলেন, কলেজের অধ্যক্ষ খুবই রূঢ় ব্যবহার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘আমি জাভেদ আখতার সাহেবের জন্যই ওকে ভর্তি করছি, নইলে এই কলেজে পড়ার যোগ্য সে নয়। আমার সেদিন খুব খারাপ লেগেছিল আর ওর বাবা ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলেন।’
ফারহানের অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া
মজার বিষয় হলো এ ঘটনায় সবাই মন খারাপ করলেও ফারহান তখন পুরো ঘটনাটিকে একদমই গুরুত্ব দেননি। ফারাহ বলেন, ‘আমরা মেরিন ড্রাইভ দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম ফারহান নিশ্চয়ই খুব মন খারাপ করবে। কিন্তু সে তার বাবাকে মাসালা ভেলপুরি কিনে দিতে বলল। এতে ওর বাবা এতটাই রেগে যান যে বলেন, “লজ্জা করে না তোমার?”’ ভ্লগে ফারহান নিজেও সেই স্মৃতি মনে করে হেসে ফেলেন।
ফারহানের পরিবার প্রতি ফারাহর কৃতজ্ঞতা
ফারাহ খানের বাবা কামরান খান ব্যবসায়িকভাবে দেউলিয়া হয়ে যান। এরপর অতিরিক্ত অ্যালকোহল পান তাঁর পরিবারকে আরও আর্থিক সংকটের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। সে সময় ফারাহ ও তাঁর ছোট ভাই সাজিদ খানকে নিয়ে ফারহানের পরিবারে আশ্রয় নেন। ফারাহ বলেন, ‘ফারহানের মা আমাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন, অনেক সাহায্য করেছিলেন। আমরা অনেক বছর একসঙ্গে থেকেছি।’
কেন ফারহানের ছবিতে কাজ করেননি ফারাহ
ফারহান আরও জানান, ‘১২০ বাহাদুর’ সিনেমায় কোরিওগ্রাফির জন্য ফারাহকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন ফারহান। কিন্তু ফারাহ শেষ পর্যন্ত মাস্টারশেফ ইন্ডিয়া বেছে নেন। হেসে ফারাহ বলেন, ‘মাস্টারশেফে আমি বেশি টাকা পাচ্ছিলাম। আমাদের পুরো পরিবারই টাকার সঙ্গে কতটা প্রেম করে! (হাসি)’
টাইমস অব ইন্ডিয়া অবলম্বনে