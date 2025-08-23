পরকীয়া ও নির্যাতনের অভিযোগ, গোবিন্দ-সুনীতার ৩৭ বছরের সংসার ভাঙছে

পরকীয়া ও নির্যাতনের অভিযোগ, গোবিন্দ-সুনীতার ৩৭ বছরের সংসার ভাঙছে
কিছুদিন ধরেই গুঞ্জন, গোবিন্দ ও সুনীতা আহুজার সংসার ভাঙছে। এবার গুঞ্জনই সত্যি হলো। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হটারফ্লাই জানিয়েছে, গোবিন্দর স্ত্রী সুনীতা মুম্বাইয়ের বান্দ্রা ফ্যামিলি কোর্টে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা দায়ের করেছেন।
হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট, ১৯৫৫-এর ধারা অনুযায়ী মামলা করেছেন সুনীতা। তাঁর অভিযোগ—গোবিন্দ পরকীয়ায় জড়িত ছিলেন, সংসারে নির্যাতন করেছেন এবং দাম্পত্যে প্রতারণা করেছেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২৫ মে আদালত গোবিন্দকে তলব করলেও তিনি হাজির হননি। এরপর আদালত তাঁর বিরুদ্ধে শোকজ নোটিশ জারি করেছেন। অন্যদিকে সুনীতা জুন মাস থেকে নিয়মিত শুনানিতে ও আদালতের নির্দেশে পরামর্শদাতা সেশনে উপস্থিত থাকছেন।
এর আগে এক ভ্লগে হাজির হয়ে সুনীতা তাঁদের দাম্পত্য জীবন নিয়ে নানা গুঞ্জন ও ব্যক্তিগত কষ্টের কথা প্রকাশ করেছিলেন। সেই আবেগঘন উপস্থিতির কিছুদিন পরেই আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি বিবাহবিচ্ছেদের পথে হাঁটলেন। সুনীতা যে গোবিন্দর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে ভীষণ চিন্তিত, তার আভাস পাওয়া গিয়েছিল সুনীতার ইউটিউব চ্যানেল থেকে।
ইউটিউব চ্যানেলে সুনীতা বলেছিলেন, ‘আমি ঈশ্বরের কাছে বারবার প্রার্থনা করছি যাতে আমার বিয়ে বেঁচে যায় এবং আমি ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারি। কিন্তু সেটা হয়নি।’
কাঁদতে কাঁদতে সুনীতা আরও বলেছিলেন, ‘যে আমার ঘর ভাঙার চেষ্টা করবে, যে আমার মনকে আঘাত করার চেষ্টা করবে, তার ভালো হবে না। একজন ভালো মানুষকে এভাবে আঘাত দেওয়া উচিত নয়। আমি এখন আর কাউকে বিশ্বাস করি না।’
গোবিন্দর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের কথা প্রকাশ্যে না আনলেও সুনীতা বারবার বলেছিলেন তিনি বেশ কয়েক মাস ধরে ছেলেমেয়েকে নিয়ে আলাদা থাকেন। চলতি বছর জন্মদিনেও একা সময় কাটাতে দেখা গেছে সুনীতাকে।
গোবিন্দর অস্বীকার
এদিকে স্ত্রী বিবাহবিচ্ছেদের মামলা করলেও গোবিন্দর একজন ঘনিষ্ঠ সূত্র হিন্দুস্তান টাইমসকে বলেন, ‘এখন কিছু সমস্যা দেখা গেলেও ডিভোর্সের প্রশ্নই আসে না। মানুষ পুরোনো বিষয়গুলো আবার টেনে আনছে, আসলে এমন কিছু হচ্ছে না।’
গোবিন্দ ও সুনীতা দুজনেই নীরব থাকলেও, অভিনেতার ম্যানেজার শশী বিচ্ছেদের গুঞ্জন নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ‘সব দম্পতির মধ্যেই কিছু মতবিরোধ থাকে। এগুলো অনেক পুরোনো কথা, যেগুলোকে এখন মশলা মিশিয়ে নিজেদের সুবিধার জন্য ব্যবহার করার চেষ্টা করছে কিছু মানুষ ও মিডিয়া।’