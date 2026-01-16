বীরের রহস্যময় পোস্ট, তারার সঙ্গে সম্পর্ক কি ভেঙেই গেল

বীরের রহস্যময় পোস্ট, তারার সঙ্গে সম্পর্ক কি ভেঙেই গেল
বলিউডের ঝলমলে দুনিয়ায় তারকাদের ব্যক্তিগত জীবন সব সময়ই থাকে কড়া নজরদারিতে, বিশেষ করে সম্পর্কের বিষয়টি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁদের সামান্য একটি পোস্ট, ছবি বা ক্যাপশনও ভক্তদের নানা অনুমানের খোরাক জোগায়। এমনই এক পরিস্থিতিতে এখন আলোচনার কেন্দ্রে অভিনেত্রী তারা সুতারিয়া ও বীর পাহাড়িয়া। কয়েক দিন ধরেই তাঁদের বিচ্ছেদের গুঞ্জন ঘুরপাক খাচ্ছে। নেটিজেনরা তাঁদের প্রতিটি উপস্থিতি, পোস্ট আর ক্যাপশন খুঁটিয়ে দেখছেন। এই জল্পনাকে আরও উসকে দিয়েছে বীর পাহাড়িয়ার সাম্প্রতিক এক রহস্যময় পোস্ট, যা দেখে অনেক ভক্তই তাঁদের আবার একসঙ্গে দেখার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছেন।
গুঞ্জনের শুরু কখন
চলতি মাসের শুরুতেই এই বিচ্ছেদের গুঞ্জন মাথাচাড়া দেয়। এপি ঢিলনের একটি কনসার্টের পুরোনো একটি বিতর্কিত ভিডিও নতুন করে ভাইরাল হলে বিষয়টি আলোচনায় আসে। তারা সুতারিয়া সেই ভিডিওকে ‘পেইড পিআর’ বলে ভুয়া দাবি করে কড়া প্রতিক্রিয়া জানান। শুরুতে বীর পাহাড়িয়া তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আসল ভিডিও শেয়ার করেন; কিন্তু এরপর যা ঘটে, তা অনেকেরই অপ্রত্যাশিত ছিল। অনলাইন গুঞ্জন ধীরে ধীরে জোরালো জল্পনায় রূপ নেয়, যখন ভক্তরা দুজনের প্রকাশ্য উপস্থিতিতে সূক্ষ্ম কিছু পরিবর্তন লক্ষ করতে শুরু করেন।
সন্দেহ আরও বাড়ায় ছুটির সফর
বিচ্ছেদের জল্পনা আরও ঘনীভূত হয় যখন বীর পাহাড়িয়াকে সম্প্রতি তাঁর ভাই শিখর পাহাড়িয়া ও জাহ্নবী কাপুরের সঙ্গে ছুটিতে যেতে দেখা যায়, সেখানে তারা সুতারিয়ার অনুপস্থিতি চোখে পড়ে অনেকের।
একা বিয়ের সংবর্ধনায় হাজির বীর
এরপর গুঞ্জন নতুন গতি পায় মুম্বাইয়ে নূপুর স্যানন ও স্টেবিন বেনের তারকাখচিত বিয়ের সংবর্ধনায় বীর পাহাড়িয়ার একা উপস্থিতির খবরে। অনুষ্ঠানে সালমান খান, মৌনি রায়, দিশা পাটানি, অঙ্কিতা লোখান্ডে, হিনা খান, রাখুলপ্রীত সিং, জ্যাকি ভাগনানি, নেহা ধুপিয়াসহ অনেক তারকাই হাজির ছিলেন। তবে এই অনুষ্ঠানে দেখা যায়নি তারা সুতারিয়াকে—যা জল্পনাকে আরও জোরালো করে তোলে।
এদিকে বীরের রহস্যময় পোস্ট ঘিরে ভক্তদের কৌতূহল তুঙ্গে। পোস্টে বীর লিখেছেন, ‘সময় ভালো হোক বা খারাপ, নিশ্চিতভাবে একদিন সব বদলাবে।’ কেউ কেউ তাঁদের আবার একসঙ্গে দেখার আশা প্রকাশ করে লিখেছেন, ‘প্লিজ ফিরে আসো।’
ইন্ডিয়াডটকম অবলম্বনে