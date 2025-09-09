বলিউড

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর গুজব, কাজল বললেন...

কাজল আগরওয়ালইনস্টাগ্রাম থেকে

সড়ক দুর্ঘটনায় ভারতীয় অভিনেত্রী কাজল আগরওয়াল মারা গেছেন—গতকাল সোমবার রাত থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজবটা ছড়িয়েছে। গুজবে কান দিয়ে কাজলকে নিয়ে অনেকেই ফেসবুকে পোস্ট করেছেন, কেউ কেউ গুজবটি বিশ্বাসও করেছেন।

গুজবটি কাজলের কানেও গেছে। নিজের মৃত্যুর গুজবে রীতিমতো ‘থ’ বনে গেছেন এই অভিনেত্রী। ক্রমেই ডালপালা মেলতে থাকা গুজবে রাশ টানতে বাধ্য হয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এসেছেন তিনি।

আজ মঙ্গলবার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে কাজল জানান, বিষয়টি নির্জলা মিথ্যা। তিনি ভালো আছেন, নিরাপদে আছেন। তিনি লিখেছেন, ‘আমি সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছি ও আমি আর নেই—আমাকে জড়িয়ে এমন ভিত্তিহীন গুজব ছড়িয়েছে। সত্যি বলতে, বিষয়টি হাস্যকর; নির্জলা মিথ্যা। সৃষ্টিকর্তার কৃপায় আমি ভালো আছি, নিরাপদে আছি। মিথ্যা সংবাদে বিশ্বাস না করার জন্য আমি অনুরোধ করছি। আসুন, এর পরিবর্তে ইতিবাচক ও সত্যের ওপর মনোযোগ দিই।’

কাজলকে শেষবার দেখা গিয়েছিল বিষ্ণু মাঞ্চুর ‘কান্নাপ্পা’ ছবিতে। তিনি হিন্দি ছবি ‘সিকান্দার’-এও অভিনয় করেছিলেন, যেখানে সলমান খান ও রাশমিকা মান্দানা অভিনয় করেছিলেন।

কাজল আগরওয়াল
ইনস্টাগ্রাম থেকে

সামনে কাজলকে কমল হাসানের ‘ইন্ডিয়ান ৩’-এ দেখা যাবে। নীতেশ তিওয়ারির দুই পর্বের মহাকাব্য ‘রামায়ণ’–এর অংশ হিসেবেও তাঁকে দেখা যাবে। কাজল রাবণের স্ত্রী মন্দোদরীর চরিত্রে অভিনয় করবেন, যশ রাবণের চরিত্রে অভিনয় করবেন। এ ছাড়া এ ছবিতে রয়েছেন রণবীর কাপুর ও সাই পল্লবী।

কাজল ২০২০ সালে গৌতম কিচলুকে বিয়ে করেন। তাঁদের এক পুত্রসন্তান রয়েছে, নাম নীল।
কাজল তাঁর স্বামী গৌতম কিচলু ও তিন বছরের ছেলের সঙ্গে মালদ্বীপে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন।

