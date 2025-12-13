ফুটবলের রাজা মেসির দেখা পেলেন বলিউডের বাদশা শাহরুখ
কলকাতায় বিশেষ এক অনুষ্ঠানে মুখোমুখি হলেন দুই বিশ্বতারকা—‘বলিউড বাদশা’ শাহরুখ খান আর ফুটবল তারকা লিওনেল মেসি। দুজনের করমর্দন ও একসঙ্গে ছবি তোলার দৃশ্য মুহূর্তের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। শাহরুখের কনিষ্ঠ পুত্র আব্রাম খানকেও দেখা যায় মেসির সঙ্গে ছবি তুলতে—ফুটবল কিংবদন্তিকে সামনে পেয়ে স্পষ্টতই উচ্ছ্বসিত ছিল সে।
বর্তমানে ‘গোট ট্যুর অব ইন্ডিয়া ২০২৫’–এর অংশ হিসেবে ভারতে রয়েছেন আর্জেন্টাইন তারকা লিওনেল মেসি। আজ শনিবার কলকাতা সফরে এসে তিনি অংশ নেন এক বিশেষ মিট অ্যান্ড গ্রিট অনুষ্ঠানে। সেখানেই ঘটে যায় ভক্তদের জন্য বাড়তি চমক—মেসির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় শাহরুখ খানের।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে শাহরুখ প্রথমে করমর্দন করেন উরুগুয়ের তারকা লুইস সুয়ারেজ ও আর্জেন্টিনার মিডফিল্ডার রদ্রিগো দে পলের সঙ্গে। এরপর এগিয়ে যান মেসির দিকে। দুজন হাত মেলান, কথা বলেন আর ছবি তোলেন। সেই সময় মেসি আলাদাভাবে ছবি তোলেন আব্রামের সঙ্গেও। পুরো অনুষ্ঠানে শাহরুখকে দেখা যায় সাদা টি-শার্টের ওপর হলুদ কার্ডিগানে—চিরচেনা স্টাইলিশ লুকে।
শাহরুখ ও মেসির সাক্ষাতের ভিডিও ইতিমধ্যে ভাইরাল। ভিডিওতে দেখা যায়, শাহরুখ অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করছেন তাঁর ম্যানেজার পূজা দাদলানি, তাঁর সন্তানদের ও আব্রামকে সঙ্গে নিয়ে। উল্লাসরত দর্শকের ভিড়ের মধ্যেই তিনি এগিয়ে যান বিশ্ব ফুটবলের তারকাদের দিকে।
এই মুহূর্তকে ঘিরে উচ্ছ্বাসে ভাসছেন ভক্তরা। একজন মন্তব্য করেন, ‘ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নেওয়ার মতো ছবি।’ আরেকজন লেখেন, ‘দুই মহাতারকা, এক ফ্রেম—এমন মুহূর্ত পৃথিবী ভুলবে না।’
এর আগে, ১৩ ডিসেম্বর সকালে বিমানবন্দরে আব্রামের সঙ্গে শাহরুখকে দেখা গিয়েছিল, যা তাঁর কলকাতা সফর নিয়ে জল্পনা বাড়ায়। ১১ ডিসেম্বর নিজেই এক্স (সাবেক টুইটার)–এ শাহরুখ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মেসির সঙ্গে দেখা হওয়ার বিষয়ে। তিনি লিখেছিলেন, ‘এবার কলকাতায় আমার নাইট পরিকল্পনা নেই…চাই পুরো দিনটাই হোক মেসিময়। ১৩ তারিখ সল্টলেক স্টেডিয়ামে দেখা হবে।’
কলকাতা সফরের সময় মেসি সল্টলেক স্টেডিয়ামের কাছে নিজের ৭০ ফুট উঁচু মূর্তি ভার্চ্যুয়ালি উন্মোচন করেন, যা দেখতে বিপুল ভিড় জমে। এই সফরে তাঁর সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে ভারতের সাবেক ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। কলকাতার পর মেসির যাওয়ার কথা রয়েছে হায়দরাবাদ, মুম্বাই ও দিল্লিসহ আরও কয়েকটি শহরে।
