মা হচ্ছেন ক্যাটরিনা কাইফ
বেবি বাম্পের ছবি প্রকাশ করে বলিউড তারকা ক্যাটরিনা কাইফ জানালেন, তিনি মা হতে চলেছেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে এক ইনস্টাগ্রাম পোস্টে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তিনি।
ক্যাটরিনা ও ভিকি কৌশল দম্পতি প্রথমবারের মতো বাবা–মা হচ্ছেন। ছবিতে ক্যাটরিনাকে সাদা রঙের পোশাকে দেখা গেছে, বেবি বাম্পকে আলতো করে ছুঁয়ে আছেন ভিকি।
ক্যাপশনে তাঁরা লিখেছেন, ‘আনন্দ আর কৃতজ্ঞতায় ভরা হৃদয় নিয়ে জীবনের সেরা অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছি আমরা।’
কয়েক মাস ধরেই গুঞ্জন ছড়িয়েছে, বাবা–মা হচ্ছেন ক্যাটরিনা ও ভিকি। এর মধ্যে সোমবার সন্ধ্যায় ‘হোমবাউন্ড’ সিনেমার প্রিমিয়ারে একা হাজির হয়েছিলেন ভিকি। এরপর বিষয়টি নিয়ে গুঞ্জনটা আরও খানিকটা ভিত্তি পায়।
গুঞ্জনের মধ্যেই এই তারকা দম্পতি জানালেন, তাঁদের ঘর আলো করে নতুন অতিথি আসছে। অক্টোবর মাসেই সন্তানের জন্ম হতে পারে বলে জানা গেছে।
২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে বিয়ে করেন ক্যাটরিনা কাইফ ও ভিকি কৌশল। রাজস্থানে রাজকীয়ভাবে বিয়ে করেন তাঁরা।