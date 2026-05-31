তরুণদের ভুল বার্তা দিচ্ছে বডি-শেমিং: মাধুরী দীক্ষিত
প্রতিবারের মতো এবারও কান চলচ্চিত্র উৎসবের লালগালিচায় হেঁটে আলোচনায় আছেন সাবেক বিশ্বসুন্দরী ঐশ্বরিয়ার রাই বচ্চন। তবে এবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রল ও বডি-শেমিংয়ের স্বীকার হতে হয়েছে তাঁকে। এ ইস্যুতে এবার কথা বলেছেন বলিউড অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিত। বলেছেন, একজন মানুষের অর্জনকে তার ওজন, পোশাকের মাপ বা বয়স দিয়ে বিচার করা যায় না।
পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মাধুরী বলেন, ‘ঐশ্বরিয়া গত ২০ বছর ধরে কানে যাচ্ছেন। তিনি পুরো দেশকে গর্বিত করেছেন। তিনি একজন বিশ্বতারকা। মিস ওয়ার্ল্ড হিসেবে এবং একজন শিল্পী হিসেবে দেশের জন্য অনেক কিছু করেছেন। তাঁকে কোনো ওজনের সংখ্যা, পোশাকের সাইজ বা বয়স দিয়ে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। তিনি শুধু বাহ্যিকভাবে নন, ভেতর থেকেও সুন্দর একজন মানুষ।’
২০০২ সাল থেকে নিয়মিত কান উৎসবে অংশ নেওয়া ঐশ্বরিয়া সম্প্রতি ২০২৬ সালের আসরে অংশ নেওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর চেহারা ও শারীরিক গঠন নিয়ে নানা কটূক্তির শিকার হন।
মাধুরী মনে করেন, এ ধরনের মন্তব্য তরুণ প্রজন্মের কাছে ভুল বার্তা পৌঁছে দেয়। তাঁর কথায়, ‘এতে মনে হয় মানুষের মূল্য তার চেহারার ওপর নির্ভর করে, অর্জনের ওপর নয়। এটা খুবই ভুল বার্তা।’
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ‘আগেও এমন মানুষ ছিল যারা এসব নিয়ে সমালোচনা করত, কিন্তু তাদের মন্তব্য সবাইকে জানানোর সুযোগ ছিল না। এখন সেই সুযোগ হাতের মুঠোয়।’
একই বিষয়ে মন্তব্য করেছেন অভিনেত্রী তৃপ্তি দিমরিও। তিনি বলেন, ‘ঘরে বসে আরাম করে অন্যকে নিয়ে মন্তব্য করা খুব সহজ। কিন্তু ঐশ্বরিয়া ম্যাম বা অনন্যা—তাঁরা দুজনই কঠোর পরিশ্রম করে নিজেদের জায়গা তৈরি করেছেন। তাঁরা অর্জনকারী মানুষ।’
তৃপ্তি আরও বলেন, শিল্পীর কাজ নিয়ে দর্শক সমালোচনা করতেই পারেন। তবে ব্যক্তিগত চেহারা বা অন্য বিষয় টেনে আনা বিরক্তিকর। তৃপ্তির কথায়, ‘দর্শক টিকিট কেটে বা সময় দিয়ে আমাদের কাজ দেখেন, তাই কাজের সমালোচনা তাঁদের অধিকার। কিন্তু যখন সেটাকে অন্য কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়, তখন সেটা খারাপ লাগে।’
মাধুরী আরও বলেন, চলচ্চিত্রজগতে সমালোচনা নতুন কিছু নয়। তবে ডিজিটাল যুগে তা অনেক দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অভিনেত্রী বলেন, ‘এখন সিনেমা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিক্রিয়া আসতে শুরু করে। ডিজিটাল মাধ্যমের কারণে প্রতিটি বিষয়ই মুহূর্তে আলোচনায় চলে আসে।’
মাধুরী ও তৃপ্তি দিমরি অভিনীত ডার্ক কমেডি চলচ্চিত্র ‘মা বেহেন’ আগামী ৪ জুন নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে।
এনডিটিভি অবলম্বনে