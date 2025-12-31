শাহরুখপুত্র আরিয়ানের সঙ্গে প্রেম! কে এই লারিসা

শাহরুখপুত্র আরিয়ানের সঙ্গে প্রেম! কে এই লারিসা
তারকার সন্তানদের ব্যক্তিগত জীবন ও গুঞ্জন-ঘেরা সম্পর্ক নিয়ে মানুষের কৌতূহল কখনোই ফুরায় না। সেটা যদি হন শাহরুখ খানের পুত্র নির্মাতা আরিয়ান খান, তাহলে তো কথাই নেই। এবার আবারও আলোচনার কেন্দ্রে আরিয়ান খান ও মডেল লারিসা বোনেসি। বলিউড তারকা শাহরুখ খানের ছেলের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই যাঁর নাম জড়িয়ে আসছে, সেই ব্রাজিলীয় সুন্দরী সাম্প্রতিক কিছু ছবি শেয়ার করার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছেন। তাঁর স্বাভাবিক স্টাইল ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে প্রশংসার বন্যা বইছে।
লারিসা বোনেসি কে?
লারিসা বোনেসি একজন সুপরিচিত মডেল। তিনি ভারতের একাধিক ফ্যাশন ব্র্যান্ডের সঙ্গে কাজ করেছেন, পাশাপাশি সংগীত ভিডিও ও বিজ্ঞাপনেও দেখা গেছে তাঁকে। বছরের পর বছর ধরে কাজের পাশাপাশি ফ্যাশন সেন্সের কারণে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর বড় একটি অনুসারী গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে।
ব্যক্তিগত জীবন সাধারণত আড়ালেই রাখেন লারিসা। তবে আরিয়ান খানের সঙ্গে তাঁর নাম জড়ালেই প্রতিটি প্রকাশ্য উপস্থিতি নতুন করে আলোচনার জন্ম দেয়।
নতুন লুকে নজর কাড়লেন
সাম্প্রতিক এক ইনস্টাগ্রাম পোস্টে লারিসা এমন কিছু ছবি শেয়ার করেন, যা মুহূর্তেই নজর কাড়ে। সাদা–কালো রঙের স্টাইলিশ পোশাকে তাঁকে দেখা যায় আত্মবিশ্বাসী, পরিমিত আভিজাত্য আর স্বাভাবিক গ্ল্যামারে ভরা এক রূপে।
যা আলাদা করে নজর কেড়েছে, তা হলো—সবকিছু সহজ রেখেও কীভাবে লারিসা পুরো লুকটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। পরিষ্কার কাট, সূক্ষ্ম নকশা আর নিখুঁত ফিটিং—সব মিলিয়ে পোশাকটি ছিল হাই-ফ্যাশনের ছাপযুক্ত, কিন্তু একেবারেই অতিরঞ্জিত নয়। অনুরাগীরা মন্তব্যে তাঁকে ‘স্টানিং’, ‘গর্জিয়াস’ ও ‘টোটাল ভাইব’ বলে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন।
অনুরাগীদের প্রতিক্রিয়া
ছবিগুলো ভাইরাল হওয়ার পরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতিক্রিয়ার ঢল নামে। কেউ তাঁর সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন, কেউ আবার মন্তব্যে জুড়ে দিয়েছেন হৃদয় ও আগুনের ইমোজি।
অনেকেই আরিয়ান খানের নাম উল্লেখ করে লিখেছেন—‘দুজনকে একসঙ্গে দারুণ মানায়।’ আবার কেউ শুধু লারিসার আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করেছেন।
ফ্যাশন হোক কিংবা আলোচনার আড়ালে থাকা উপস্থিতি—সব ক্ষেত্রেই লারিসা বোনেসি মানুষের কৌতূহল জাগিয়ে রাখছেন। তাঁর প্রতিটি নতুন উপস্থিতির সঙ্গে তাঁকে ঘিরে গুঞ্জন যেন আরও জোরালো হয়ে উঠছে।
ইন্ডিয়াডটকম অবলম্বনে