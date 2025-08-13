‘জয়া ঝগড়াটে মুরগির মতো’, কঙ্গনার কটাক্ষ

‘জয়া ঝগড়াটে মুরগির মতো’, কঙ্গনার কটাক্ষ
‘ঝগড়াটে’, ‘বদমেজাজি’, ‘অহংকারী’, ‘খিটখিটে বুড়ি’—সংসদ সদস্য ও অভিনেত্রী জয়া বচ্চনকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এসব বলে সমালোচনা করা হয়। এবার বিজেপির সংসদ সদস্য ও অভিনেত্রী কঙ্গনা রনৌত জয়াকে ‘লাল ঝুঁটিধারী ঝগড়াটে মুরগি’ বলে রীতিমতো কটাক্ষ করেছেন।
ঘটনা ঘটেছে দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে। সেখানে এক ভক্ত কাছাকাছি গিয়ে জয়ার সঙ্গে সেলফি তুলতে গেলে অভিনেত্রী মেজাজ হারান। সমাজবাদী পার্টির এই সংসদ সদস্য ওই ব্যক্তির সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে দেখেন, কীভাবে জয়া আচরণ করেন। এ ঘটনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দ্রুত ভাইরাল হয়।
ভিডিওতে দেখা যায়, জয়া বচ্চন লাল রঙের শাড়ি ও সমাজবাদী পার্টির লাল টুপি পরে রয়েছেন। তিনি এক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছিলেন। হঠাৎ ওই ব্যক্তি জয়ার অনুমতি ছাড়া সেলফি তুলতে গেলে বিরক্ত বোধ করে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন জয়া। রাগে চেঁচিয়ে বলেন, ‘হচ্ছেটা কী? কী করছেন আপনি?’
ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় কঙ্গনা রনৌত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জয়াকে ‘সবচেয়ে বিগড়ানো’ ও ‘সুবিধাপ্রাপ্ত নারী’ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ভিডিওটি ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে শেয়ার করে লিখেছেন, ‘সবাই ওনার বদমেজাজ ও আজেবাজে কথাবার্তা সহ্য করে শুধু উনি অমিতাভ বচ্চনের স্ত্রী বলে। ওনার (জয়া বচ্চন) মাথার সমাজবাদী পার্টির টুপি মুরগির ঝুঁটির মতো দেখতে লাগছে। আর জয়া নিজে ঝগড়াটে মুরগির মতো। ওনার ব্যবহার অত্যন্ত অপমানজনক ও লজ্জাজনক।’
জয়া বচ্চনের এমন আচরণকে ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনার ঝড় বইছে। নেটিজেনরা নানা বিরূপ মন্তব্য ও কটাক্ষ করছেন। এর আগেও জয়া বিভিন্ন সময়ে ভক্ত ও পাপারাজ্জিদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন। ভারতীয় চলচ্চিত্র সমালোচকদের মতে, ‘অভব্য’ আচরণের কারণে জয়া বচ্চন অন্তর্জালের বিভিন্ন দুনিয়ায় বারবার সমালোচনার শিকার হয়েছেন। নেটিজেনরা মন্তব্য করেছেন, বিনোদনজগতের বাইরে থাকা ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর আচরণ কখনো তীক্ষ্ণ ও বিতর্কিত।
অবশ্য জয়াকে কটাক্ষ করলেও আলটপকা মন্তব্য করে বিতর্ক তৈরিতে কঙ্গনারও যথেষ্ট ‘দুর্নাম’ আছে। বিতর্কিত মন্তব্য করে প্রায়ই চর্চায় উঠে আসেন এই নায়িকা। বিতর্কিত পোস্টের কারণেই ২০২১ সালে টুইটার (বর্তমানে এক্স) কর্তৃপক্ষ তাঁর অ্যাকাউন্টটি বন্ধ করে দিয়েছিল। বলা হয়, যেখানেই বিতর্ক, সেখানেই যেন কঙ্গনা। বেশি দিন বিতর্ক ছাড়া থাকতে পারেন না তিনি।