অর্জুনের সঙ্গে বিচ্ছেদ তবু মালাইকা বললেন...
বলিউডে তারকাদের ব্যক্তিগত জীবন প্রায়ই আলোচনার কেন্দ্রে থাকে। সেই তালিকায় মালাইকা অরোরা ও অর্জুন কাপুরের সম্পর্ক ছিল অন্যতম আলোচিত। কয়েক বছর চর্চার পর ২০২৪ সালে আলাদা পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নেন দুজন। বিচ্ছেদের পর এবার নিজের অনুভূতি ও বর্তমান সম্পর্ক নিয়ে খোলামেলা কথা বললেন মালাইকা।
সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে মালাইকা জানান, বিচ্ছেদের পরের সময়টা সহজ ছিল না। তাঁর ভাষায়, জীবনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে রাগ, কষ্ট কিংবা হতাশা আসা স্বাভাবিক। ‘আমরা সবাই মানুষ। জীবনের নানা পর্যায়ে এমন অনুভূতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষতও সেরে ওঠে—যতই কথাটা ক্লিশে শোনাক না কেন, সময় সত্যিই সবকিছু ঠিক করে দেয়,’ বলেন তিনি।
২০১৮ সালে মালাইকা ও অর্জুনের সম্পর্ক প্রকাশ্যে আসে। শুরুতে ব্যক্তিগত রাখার চেষ্টা করলেও পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একসঙ্গে ছবি পোস্ট করা, জন্মদিনে শুভেচ্ছা—সব মিলিয়ে তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে আগ্রহ বাড়তে থাকে। তাই বিচ্ছেদের খবরও দ্রুত শিরোনাম হয়ে ওঠে।
বিচ্ছেদের পর অর্জুন কাপুর নিজেকে ‘সিঙ্গেল’ বললেও মালাইকা জানিয়েছেন, সম্পর্ক ভেঙে গেলেও অর্জুন তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ। তাঁর কথায়, ‘সবকিছুর পরও তিনি আমার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটা বদলায়নি।’ তবে অতীত বা ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি কথা বলতে তিনি আর আগ্রহী নন বলেও জানান মালাইকা।
মিডিয়ার অতিরিক্ত মনোযোগ নিয়েও কথা বলেন এই অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী। মালাইকার মতে, তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলোই প্রায় তাঁর কাজের চেয়ে বেশি আলোচনায় এসেছে। ‘একসময় মনে হয়েছিল, আমার জীবন কি শুধুই আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? এখন আমি এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে, যেখানে কাউকে কিছু প্রমাণ করার দরকার নেই। আমি শুধু সেটাই করতে চাই, যা আমাকে সত্যিই সুখী করে,’ বলেন তিনি।
ইন্ডিয়াডটকম অবলম্বনে