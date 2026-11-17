‘২০০ লোক প্রস্তুত!’ অমিতাভ–অভিষেককে সরাসরি হত্যার হুমকি, কী ঘটেছে
বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন ও তাঁর ছেলে অভিনেতা অভিষেক বচ্চনকে এবার সরাসরি হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে। গ্যাংস্টার গোল্ডি ধিলোঁর নামে প্রকাশিত একটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্টে দাবি করা হয়েছে, মুম্বাইয়ে তাঁর অন্তত ২০০ সহযোগী হামলার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন। এমনকি বুলেটপ্রুফ কাচের আড়ালে থাকলেও বাবা–ছেলেকে রক্ষা করা যাবে না বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার (১৬ নভেম্বর) প্রকাশ্যে আসা এই হুমকি ঘিরে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বলিউডে।
ঘটনাটি আরও গুরুত্ব পেয়েছে কয়েক দিন আগে দিল্লি পুলিশের বিশেষ শাখার অভিযানে দুই সন্দেহভাজন বন্দুকধারী গ্রেপ্তার হওয়ার পর। পুলিশের দাবি, তাঁদের একজনকে মুম্বাইয়ে অমিতাভ বচ্চনের বাসভবন ‘জলসা’র বাইরে গুলি চালানোর পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। ভারতের সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস আজ মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানিয়েছে, সাম্প্রতিক হুমকি ও আগের হামলার পরিকল্পনা ঘিরে বচ্চন পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে।
২০০ সহযোগী প্রস্তুত থাকার দাবি
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি ও ইন্ডিয়া টুডের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গোল্ডি ধিলোঁর নামে প্রকাশিত ফেসবুক পোস্টে সম্প্রতি গ্রেপ্তার হওয়া বিকাশ ঠাকুর ও দীপক সিংয়ের প্রসঙ্গ তোলা হয়েছে। সেখানে দাবি করা হয়, দুজনকে গ্রেপ্তার করলেও তাঁর অপরাধী চক্রের পরিকল্পনা থেমে থাকবে না। মুম্বাইয়ে আরও ২০০ সহযোগী প্রস্তুত রয়েছেন।
পোস্টটিতে অমিতাভ বচ্চন ও অভিষেক বচ্চনের নাম উল্লেখ করে তাঁদের হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় অমিতাভের সাম্প্রতিক নিরাপত্তাব্যবস্থার কথা। বলা হয়, যত বুলেটপ্রুফ কাচের ঘেরাটোপই তৈরি করা হোক না কেন, তাতেও তাঁদের রক্ষা করা যাবে না।
তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ওই পোস্টের সত্যতা ও সেখানে করা দাবিগুলো স্বাধীনভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে মুম্বাইয়ে ২০০ সহযোগী প্রস্তুত থাকার দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ প্রকাশিত হয়নি।
দুজনকে গ্রেপ্তার করলেও তাঁর অপরাধী চক্রের পরিকল্পনা থেমে থাকবে না। মুম্বাইয়ে আরও ২০০ সহযোগী প্রস্তুত রয়েছেন। পোস্টটিতে অমিতাভ বচ্চন ও অভিষেক বচ্চনের নাম উল্লেখ করে তাঁদের হত্যার হুমকি দেওয়া হয়।
কেন অমিতাভ লক্ষ্য
হুমকির পোস্টে ১৯৮৪ সালের শিখবিরোধী দাঙ্গার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। পোস্টদাতার দাবি, ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি কিংবা শিখ সম্প্রদায় সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যকারীদের ক্ষমা করা হবে না।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, অমিতাভ বচ্চনের অতীতের কিছু কথিত মন্তব্যকে কেন্দ্র করেই তাঁকে নিশানা করার অভিযোগ উঠেছে। তবে তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত এসব অভিযোগের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।
পোস্টে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা পৃথিবীর যে দেশেই থাকুন, তাঁদের ছাড় দেওয়া হবে না। একই সঙ্গে অমিতাভ ও অভিষেকের নাম উল্লেখ করে সরাসরি হুমকি দেওয়া হয়।
টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গোল্ডি ধিলোঁকে লরেন্স বিষ্ণোইয়ের অপরাধী চক্রের ঘনিষ্ঠ হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও হুমকির পোস্টে গ্রেপ্তার দুজনকে নিজের চক্রের সদস্য দাবি করা হয়েছে। তাঁদের অন্য কোনো গ্যাংয়ের সঙ্গে যুক্ত না করার কথাও বলা হয়েছে।
অমিতাভের বাড়ির সামনে হামলার পরিকল্পনা, গ্রেপ্তার দুই
বচ্চন পরিবারকে ঘিরে উদ্বেগের সূত্রপাত অবশ্য এই হুমকির আগেই। গত শনিবার (১৪ নভেম্বর) দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল পৃথক অভিযানে দুই সন্দেহভাজন বন্দুকধারীকে গ্রেপ্তার করে। তাঁরা হলেন পাঞ্জাবের জলন্ধরের বাসিন্দা বিকাশ ঠাকুর ওরফে ভিকি এবং তারন তারন জেলার দীপক সিং ওরফে দীপ।
পুলিশের উপকমিশনার নারা চৈতন্য জানান, বিকাশ ঠাকুর মুম্বাই থেকে দিল্লিতে গিয়েছিলেন এক ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর উদ্দেশ্যে। অভিযোগ অনুযায়ী, চাঁদাবাজির সঙ্গে যুক্ত ওই হামলার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিদেশে অবস্থানরত এক গ্যাংস্টার।
পরিকল্পনা ছিল, পরে দীপক সিং তাঁর সঙ্গে যোগ দেবেন। কিন্তু হামলার আগেই বিকাশকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর তদন্তের সূত্র ধরে মুম্বাইয়ে আত্মগোপনে থাকা দীপককেও গ্রেপ্তার করা হয়।
পুলিশের দাবি, দীপককে মুম্বাইয়ে অবস্থান করে একজন বলিউড অভিনেতার বাড়ির বাইরে গুলি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সংবাদ প্রতিবেদনে ওই অভিনেতাকে অমিতাভ বচ্চন হিসেবে শনাক্ত করা হয়।
দীপকের বিরুদ্ধে গত ৩ অক্টোবর অমৃতসরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পরিচিত মুখ মধুসূদন সিং ওরফে ম্যাড সান্ধুকে হত্যার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগও রয়েছে।
অমিতাভ বচ্চনের বাসভবনকে লক্ষ্য করে সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক হুমকি এসেছে। গত ২৩ অক্টোবর মুম্বাইয়ের মেয়র ঋতু তাওড়ে ও ডেপুটি মেয়র সঞ্জয় ঘাডির কাছে পাঠানো একটি ই-মেইলে বেশ কয়েকটি স্থানে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়। ৩১ অক্টোবর থেকে ২৭ নভেম্বরের মধ্যে অমিতাভের জুহুর বাড়িতে হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছিল।
তদন্তকারীদের ধারণা, দিল্লির ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে হামলার পরিকল্পনা এবং মুম্বাইয়ে অভিনেতার বাড়িতে গুলি চালানোর পরিকল্পনার মধ্যে যোগসূত্র থাকতে পারে।
বুলেটপ্রুফ কাচের আড়ালে অমিতাভ
দীর্ঘদিনের রীতি অনুযায়ী, প্রতি রোববার মুম্বাইয়ের জুহুতে নিজের বাসভবন ‘জলসা’র সামনে ভক্তদের সঙ্গে দেখা করেন অমিতাভ বচ্চন। বাড়ির বাইরে জড়ো হওয়া অসংখ্য অনুরাগীকে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান তিনি। কিন্তু ১ নভেম্বর সেই পরিচিত দৃশ্যে ব্যতিক্রম দেখা যায়। সেদিন অমিতাভকে তিন দিক ঘেরা স্বচ্ছ বুলেটপ্রুফ কাচের ভেতরে দাঁড়িয়ে ভক্তদের শুভেচ্ছা জানাতে দেখা যায়।
সাধারণত চাকার ওপর বসানো একটি উঁচু মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভক্তদের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। কিন্তু নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে সেই মঞ্চেই বিশেষ কাচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পরবর্তী কয়েকটি সাক্ষাতে অমিতাভকে আর ওই বুলেটপ্রুফ ঘেরাটোপ ব্যবহার করতে দেখা যায়নি। তবে নতুন হুমকির পর তাঁর নিরাপত্তাব্যবস্থায় আরও কোনো পরিবর্তন আনা হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
এক মাসে তিনবার বোমা হামলার হুমকি
অমিতাভ বচ্চনের বাসভবনকে লক্ষ্য করে সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক হুমকি এসেছে। গত ২৩ অক্টোবর মুম্বাইয়ের মেয়র ঋতু তাওড়ে ও ডেপুটি মেয়র সঞ্জয় ঘাডির কাছে পাঠানো একটি ই-মেইলে বেশ কয়েকটি স্থানে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়। ওই তালিকায় অমিতাভের বাড়ির পাশাপাশি মেয়রের কার্যালয় ও মহালক্ষ্মী রেসকোর্সও ছিল। ওই ই-মেইলে ৩১ অক্টোবর থেকে ২৭ নভেম্বরের মধ্যে অমিতাভের জুহুর বাড়িতে হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছিল।
এরপর ৬ নভেম্বর একই ধরনের আরেকটি হুমকি আসে। সর্বশেষ ১২ নভেম্বর বৃহন্মুম্বাই মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের কাছে পাঠানো ই-মেইলে অমিতাভের বাড়ি, একটি ব্যাংক শাখা, মেয়রের কার্যালয় ও মুম্বাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিস্ফোরণের হুমকি দেওয়া হয়।
আগের কয়েকটি হুমকি তদন্তে ভিত্তিহীন বলে প্রতীয়মান হলেও বারবার একই বাসভবনকে নিশানা করা এবং এর মধ্যে সন্দেহভাজন বন্দুকধারীদের গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনাটি নতুন উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে।
বলিউড তারকাদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ
সাম্প্রতিক মাসগুলোতে মুম্বাইয়ে তারকাদের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা বেড়েছে। গত ১৮ অক্টোবর অভিনেতা টাইগার শ্রফের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় অভিনেতা বড় ধরনের আঘাত থেকে রক্ষা পেলেও তাঁর গাড়িচালক ও একজন পথচারী আহত হন বলে ইন্ডিয়া টুডের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধরনের ঘটনার পর মুম্বাইয়ের চলচ্চিত্র অঙ্গনে সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের তৎপরতা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
অমিতাভ বচ্চনের বাড়িতে হামলার সম্ভাব্য পরিকল্পনা এবং বাবা–ছেলেকে নতুন করে হত্যার হুমকির ঘটনা সেই উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে।
সর্বশেষ পরিস্থিতি কী
আজ মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, অমিতাভ ও অভিষেককে উদ্দেশ করে দেওয়া নতুন হুমকির সত্যতা এবং উৎস নিয়ে তদন্তের বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে। তবে সর্বশেষ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্টটির সত্যতা পুলিশ আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেছে—এমন তথ্য পাওয়া যায়নি।
এদিকে ১৪ নভেম্বর গ্রেপ্তার হওয়া দুই সন্দেহভাজনকে জিজ্ঞাসাবাদ ও তাঁদের সম্ভাব্য অপরাধ-সংযোগ ঘিরে তদন্তের খবর প্রকাশিত হয়েছে। নতুন হুমকির পর বাবা–ছেলের নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হয়েছে কি না, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নতুন কোনো সরকারি ঘোষণা পাওয়া যায়নি। হুমকির বিষয়ে অমিতাভ বচ্চন কিংবা অভিষেক বচ্চনের সরাসরি প্রতিক্রিয়াও এখন পর্যন্ত প্রকাশ্যে আসেনি।
তবে একের পর এক হুমকি, বাসভবনের বাইরে হামলার পরিকল্পনার অভিযোগ এবং সন্দেহভাজন দুই বন্দুকধারীর গ্রেপ্তার—সব মিলিয়ে বচ্চন পরিবারের নিরাপত্তার বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় এসেছে।
এনডিটিভি, ইন্ডিয়া টুডে, দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ও হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে।