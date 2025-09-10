নেপালে বিক্ষোভ: মনীষা কৈরালারাসহ আরও যেসব তারকার সমর্থন
দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরকারের বিরুদ্ধে রাজপথে নেমেছেন নেপালের তরুণেরা। বিক্ষোভের মুখে আজ মঙ্গলবার পদত্যাগ করেছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা অলি। গত সোমবার এক প্রতিবেদনে কাঠমান্ডু পোস্ট জানিয়েছে, দেশটির বিনোদনজগতের খ্যাতনামা তারকাদের সমর্থন পাওয়ায় আন্দোলনটি আরও গতি পেয়েছে।
রক্তাক্ত জুতার ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে নেপালের মেয়ে, বলিউড অভিনেত্রী মনীষা কৈরালা লিখেছেন, ‘নেপালের জন্য ব্ল্যাক ডে।’
অভিনেতা মদনকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ ও হরিবংশ আচার্য শুরু থেকেই প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছেন। এক ফেসবুক পোস্টে হরিবংশ আচার্য লিখেছেন, ‘আজকের তরুণেরা শুধু চিন্তা করে না—তারা প্রশ্ন তোলে। এই আন্দোলন গোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নয়, বরং এর ব্যর্থতার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে।’
অভিনেতা মদনকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ লিখেছেন, ‘দুর্নীতি ভয়াবহ মাত্রায় পৌঁছেছে, নেপালও যেন কাঁদছে।’ তিনি তরুণদের কণ্ঠস্বর শোনার আহ্বান জানান এবং দুর্নীতিবাজদের জবাবদিহির আওতায় আনার দাবি করেন।
গায়ক ও অভিনেতা প্রকাশ সাপুতও আন্দোলনের পাশে দাঁড়ান। তিনি ঘোষণা দেন, তাঁর দুই ভাইকে তিনি ২৫ হাজার রুপি করে পাঠিয়েছেন বিক্ষোভকারীদের জন্য পানি ও খাবার সরবরাহের কাজে। তরুণদের শৃঙ্খলা বজায় রাখার এবং ক্লান্ত না হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।
অভিনেতা-পরিচালক নিসচল বসনেত টিকটকে এক ভিডিও বার্তায় জানান, রাজনৈতিক নেতারা ক্ষমতায় যাওয়ার পর নাগরিকদের ভুলে যান।
নিসচল বসনেত বলেন, ‘অতীতের বিক্ষোভের চেয়ে এবারকার আন্দোলন ভিন্ন, কারণ দেশের ভেতরের তরুণ নেপালিরাই নেতৃত্ব দিচ্ছে জবাবদিহির দাবি তোলায়।’
এ ছাড়া অভিনেত্রী কেকি অধিকারী, বর্ষা রাউত, অনমোল কেসি, প্রদীপ খাড়কা, ভোলারাজ সাপকোটা, বর্ষা শিবাকোটি এবং গায়িকা এলিনা চৌহান, রচনা রিমাল ও সমীক্ষা আধিকারীও আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। তাঁরা সবাইকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান এবং সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।