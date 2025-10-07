সত্যিই কি এই ইউটিউবার ৯০০ কোটি টাকার মালিক
কৌতুক অভিনেতা ও ইউটিউবার তন্ময় ভাট আবারও সংবাদ শিরোনামে। তবে এবার তাঁর সম্পদের পরিমাণ নিয়ে; ভিডিও বা কমেডির কারণে নয়। সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তাঁর সম্পদের পরিমাণ ৬৬৫ কোটি রুপি (প্রায় ৯০০ কোটি টাকা)। প্রতিবেদনে তাঁকে ভারতের সবচেয়ে ধনী ইউটিউবার হিসেবেও উল্লেখ করা হয়। কিন্তু আসলেও কি তা–ই?
তন্ময়ের প্রতিক্রিয়া
৬৬৫ কোটি রুপির মালিক—এমন খবর হওয়ার পর থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা রকম প্রতিক্রিয়া পাচ্ছেন তন্ময়। অবশেষ আর চুপ করে না থেকে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তিনি। এক্সে তন্ময় লিখেছেন, ‘ভাই, এত টাকা থাকলে তো আমি ইউটিউবে মেম্বারশিপ বিক্রি করতাম না।’ একজন ব্যবহারকারী মজা করে মন্তব্য করেন, ‘তন্ময় ভাই, ১০ থেকে ২০ কোটি আমাকে দিয়ে দিন। ৬৬৫ কোটির কাছে এটা তো কিছুই না।’
এবারই প্রথম নয়, তন্ময়ের সম্পদ নিয়ে এর আগেও গুজব ছড়িয়েছিল। ২০২৪ সালে আরেকটি প্রতিবেদনে বলা হয়, তিনি ভারতের অন্যতম ধনী কনটেন্ট ক্রিয়েটর। তন্ময় তখন প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, ‘এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।’
কে এই তন্ময় ভাট
তন্ময় ভাট ২০১২ সালে আলোচনায় আসেন একটি বিতর্কিত শো দিয়ে। ২০১৮ সালে তাঁকে অ্যামাজন প্রাইমের ‘কমিকস্তান’-এর প্রথম মৌসুমের বিচারক হিসেবেও দেখা গেছে। ২০১৯ সালে তিনি ‘তন্ময় ভাট’ নামে নিজের ইউটিউব চ্যানেল শুরু করেন। এখানে তিনি ভ্লগ, কমেডি স্কেচ, রিঅ্যাকশন ভিডিওসহ নানা ধরনের কনটেন্ট তৈরি করেন।
