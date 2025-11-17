‘বজরঙ্গি ভাইজান’–এর সেই মুন্নি ফিরছেন
তাঁর নাম হর্ষালি মালহোত্রা হলেও সবাই তাঁকে চেনেন ‘মুন্নি’ নামেই। ২০১৫ সালে কবীর খান পরিচালিত ‘বজরঙ্গি ভাইজান’ সিনেমায় এটি ছিল তাঁর চরিত্রের নাম। সালমান খানের সঙ্গে সেই সিনেমায় অভিনয়ের পর থেকেই ছোট্ট ‘মুন্নি’ ব্যাপক পরিচিতি পান। তবে এরপর পড়াশোনার ব্যস্ততায় আর কাজ করা হয়নি। এক দশক পর অবশেষ অভিনয়ে ফিরছেন সেই হর্ষালি।
হর্ষালি যখন ‘বজরঙ্গি ভাইজান’ সিনেমায় সালমান খানের সঙ্গে অভিনয় করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র সাত বছর। এর পর তাঁকে আর বড় পর্দায় দেখা যায়নি। ‘বজরঙ্গি ভাইজান’ মুক্তির এক দশক পেরিয়ে গেছে। হর্ষালিও পরিণত হয়েছেন। এত বছর ধরে পর্দায় তাঁকে মিস করছিলেন দর্শকেরা। অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান হলো। হর্ষালি এখন যুক্ত হয়েছেন বহুল প্রতীক্ষিত তেলেগু ছবি ‘অখণ্ড ২: থান্ডবম’-এ। বয়াপাটি শ্রীনুর পরিচালনায় এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে আছেন দক্ষিণের তারকা নন্দামুরি বালাকৃষ্ণ। এই ছবির মাধ্যমেই তেলেগু ইন্ডাস্ট্রিতে হর্ষালির অভিষেক।
ফিরে আসার ঘোষণা দিয়ে হর্ষালি ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, ‘মুন্নি কেবল একটি চরিত্র ছিল না, সে ছিল এক অনুভূতি, এক স্মৃতি, এক হৃৎস্পন্দন। তোমাদের যে ভালোবাসা পেয়েছি, তা নীরবে এত বছর ধরে বয়ে বেড়িয়েছি। তোমরা যখন আমাকে ভুলে যাওনি, আমিও প্রস্তুতি নিয়েছি—শেখার, বেড়ে ওঠার, নতুনভাবে ফিরে আসার।’ তার এই পোস্ট মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়।
‘অখণ্ড ২: থান্ডবম’ ছবির প্রথম গান ‘দ্য থান্ডবম’ মুক্তি পেয়েছে মুম্বাইয়ের জমকালো এক অনুষ্ঠানে। সেখানে নন্দামুরি বালাকৃষ্ণের সঙ্গে আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে দাঁড়ানো হর্ষালির ভিডিও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ভক্তরা প্রশংসা করেছেন হর্ষালির, অনেকেই তাঁকে শুভকামনা জানিয়েছেন।
২০২১ সালের ব্লকবাস্টার তেলেগু সিনেমা ‘অখণ্ড’র সিকুয়েল ‘অখণ্ড ২’। অ্যাকশন ও আধ্যাত্মিকতার মিশেলে তৈরি সিনেমাটি বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিল। দ্বিতীয় পর্বেও সেই প্রত্যাশা করছেন ২০০ কোটি রুপি বাজেটে তৈরি ‘অখণ্ড ২’-এর নির্মাতারা। আগামী ৫ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে সিনেমাটি।
হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে