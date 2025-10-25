কে জিতল, মালাইকা না রাশমিকা
‘চল ছাইয়া ছাইয়া’, ‘আনারকলি ডিসকো চলি’, ‘মুন্নি বদনাম হুয়ি’ গানগুলোর নাম করলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে মালাইকা অরোরার মুখ। মালাইকার শরীরী ভাষা, মুখের অভিব্যক্তি আর নাচের শক্তি দেখে বোঝার উপায় নেই পঞ্চাশ পেরিয়েছে বয়সের কাঁটা। বরং মনে হয় সময় যেন তাঁকে আরও পরিণত করেছে, করে তুলেছে আরও আকর্ষণীয়।
নতুন রূপে, নতুন ঝলকে আবার ফিরেছেন সেই মালাইকা। আদিত্য সরপোতদার পরিচালিত ‘থামা’র আইটেম গান ‘পয়জন বেবি’তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন তিনি। তবে এবার একা নন, সঙ্গে রয়েছেন বলিউডের নতুন প্রজন্মের প্রিয় মুখ রাশমিকা মান্দানা। দুই প্রজন্ম, দুই সৌন্দর্য, দুই স্টাইল—এই দ্বৈরথই গানটিকে করে তুলেছে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।
দীপাবলির উৎসবেই মুক্তি পেয়েছে ‘থামা’, যেখানে মুখ্য ভূমিকায় আয়ুষ্মান খুরানা ও রাশমিকা মান্দানা। ছবির গানগুলোর সুরকার জনপ্রিয় জুটি শচিন–জিগর, আর ‘পয়জন বেবি’ গেয়েছেন জেসমিন স্যান্ডলাস, শচিন–জিগর ও দিব্যা কুমার। গানটি প্রকাশের পর থেকেই অন্তর্জালে তুমুল সাড়া পড়ে গেছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গানটি ইউটিউবে লাখো ভিউ ছুঁয়েছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয়েছে তুলনা—কে বেশি মাতালেন, মালাইকা না রাশমিকা?
সোশ্যাল মিডিয়ায় এক নেটিজেন লিখেছেন, ‘বয়স তো শুধু সংখ্যা, মালাইকা এখনো রাশমিকাকে হার মানাতে জানেন।’ আরেকজনের মন্তব্য, ‘থামুন রাশমিকা, আপনার দ্বারা এমন করা সম্ভব নয়।’ ৫২ বছরের মালাইকার এমন প্রাণশক্তির সামনে ২৯ বছরের রাশমিকা কিছুটা ফিকে—এমন মন্তব্যও এসেছে। আবার অনেকে বলছেন, রাশমিকা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এক অনুরাগীর ভাষায়, ‘মালাইকাকে যথাযথ টক্কর দিয়েছেন রাশমিকা।’ আরেক নেটিজেন লিখেছেন, ‘দুজনের স্টেপই দুর্দান্ত, একে অপরকে পরিপূর্ণ করেছে।’
সত্যিই, ‘পয়জন বেবি’তে মালাইকা–রাশমিকার যুগলবন্দী যেন দুই প্রজন্মের বলিউডকে এক মঞ্চে দাঁড় করিয়েছে। একদিকে অভিজ্ঞতার আগুন, অন্যদিকে তারুণ্যের ঝলক। নেটিজেনদের বিচারে নাচের লড়াইয়ে মালাইকা এগিয়ে, তবে রাশমিকার সাহসী প্রচেষ্টাও দর্শকের নজর কেড়েছে। সব মিলিয়ে দুজনের রসায়নেই যেন প্রাণ পেয়েছে এই গান।
আর দর্শক মন্তব্যেই স্পষ্ট, বয়স নয়, মঞ্চ কাঁপানোর জোরটাই আসল—মালাইকা অরোরার মধ্যে যা আজও অটুট।