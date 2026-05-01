মা হওয়ার পরও শুটিংয়ে দীপিকা, ভাইরাল ছবি

মা হওয়ার পরও শুটিংয়ে দীপিকা, ভাইরাল ছবি
দ্বিতীয়বারের মতো মা হওয়ার ঘোষণার পর দীপিকা পাড়ুকোন শাহরুখ খানের সঙ্গে ‘কিং’ সিনেমার শুটিংয়ে যোগ দিয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে রোমান্টিক দৃশ্যে তাদের হাত ধরাধরি করা ছবি ভাইরাল হয়েছে। ‘ওম শান্তি ওম’ থেকে ‘পাঠান’—এই জুটিকে বরাবরই সফল দেখা গেছে। গর্ভাবস্থায়ও দীপিকা ‘কিং’ ও অ্যাকশনধর্মী ‘রাকা’ সিনেমার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, যেখানে নির্মাতারা সব নিরাপত্তা নিশ্চিত করছেন। সিদ্ধার্থ আনন্দের পরিচালনায় ‘কিং’ মুক্তি পাবে ২৪ ডিসেম্বর, যেখানে শাহরুখ-সুহানা প্রথমবারের মতো পর্দায় আসছেন।