মারা গেছেন বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র
কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র ৮৯ বছর বয়সে মুম্বাইয়ের জুহুতে নিজ বাসভবনে মারা গেছেন। দ্য হিন্দু, এনডিটিভি, ফিল্মফেয়ারসহ ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো খবরটি নিশ্চিত করেছে। বেশ কিছুদিন ধরে তাঁর মৃত্যুর গুজব ছড়াচ্ছিল। পবন হংসে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খানসহ অনেকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শোক প্রকাশ করেছেন। ধর্মেন্দ্রের জন্ম ১৯৩৫ সালে পাঞ্জাবের লুধিয়ানায়। 'শোলে', 'চুপকে চুপকে' তাঁর কালজয়ী সিনেমা। হেমা মালিনীর সঙ্গে তাঁর জুটি ছিল দর্শকপ্রিয়।