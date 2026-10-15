রজনী–ঝড় চলছেই, আট দিনে কত আয় করল ‘জেলার ২’

রজনী–ঝড় চলছেই, আট দিনে কত আয় করল ‘জেলার ২’
মুক্তির আট দিনের মাথায় বিশ্বব্যাপী ৬০০ কোটি রুপি আয়ের মাইলফলক ছুঁয়েছে রজনীকান্ত অভিনীত তামিল ছবি ‘জেলার ২’। ১৫ অক্টোবর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর থেকেই বক্স অফিসে দাপট দেখাচ্ছে ছবিটি। প্রথম সপ্তাহে ভারতের বাজারে ৩১৭ কোটি রুপি নেট আয় করার পাশাপাশি বিদেশের বাজার থেকেও এসেছে বিপুল অর্থ।
ভারতীয় গণমাধ্যম দ্য উইক-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রথম সপ্তাহে ছবিটির বিশ্বব্যাপী আয় ছিল ৫৭৬ কোটি ৪৫ লাখ রুপি। এর মধ্যে ভারতের বাজার থেকে মোট আয় ৩৭১ কোটি ৪৫ লাখ রুপি এবং বিদেশের বাজার থেকে ২০৫ কোটি রুপি। অষ্টম দিনে ভারতের বাজারে আরও আয় যোগ হওয়ায় ছবিটি ৬০০ কোটি রুপির মাইলফলকের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। ওই দিন বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভারতের বাজারে নেট আয় ছিল ৮ কোটি ৪৪ লাখ রুপি। তখন বিশ্বব্যাপী মোট আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬০০ কোটি রুপি অতিক্রম করা।
প্রথম দিন থেকেই বড় সূচনা
‘জেলার ২’ মুক্তির প্রথম দিন ভারতের বাজারে প্রায় ৫৯ কোটি ৭০ লাখ রুপি নেট আয় করে। দ্বিতীয় দিনে আয় ছিল ৩৭ কোটি ১০ লাখ রুপি। এরপর শনি ও রবিবার আয় আবার বাড়ে। চতুর্থ দিনে ছবিটি ভারতের বাজারে ৫৫ কোটি ৮৫ লাখ রুপি নেট আয় করে।
সপ্তাহের কর্মদিবসেও ছবিটির ব্যবসা ভালো ছিল। সোমবার আয় হয় ৪২ কোটি ৩৫ লাখ রুপি, মঙ্গলবার ৪৬ কোটি ৮০ লাখ রুপি। তবে মুক্তির সপ্তম দিনে আয় কমে ২৮ কোটি ১৫ লাখ রুপিতে নেমে আসে। প্রথম সপ্তাহের মধ্যে এটিই ছিল ছবিটির দৈনিক আয়ের বড় পতন।
ভারতের বাজারে তামিল সংস্করণ সবচেয়ে বেশি আয় করেছে। তেলুগু ও হিন্দি সংস্করণ থেকেও এসেছে উল্লেখযোগ্য অর্থ। বিদেশের বাজারে ছবিটির শক্তিশালী উপস্থিতি বিশ্বব্যাপী আয় বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
আগের ছবির সাফল্যের পুনরাবৃত্তি?
২০২৩ সালে মুক্তি পাওয়া ‘জেলার’ বিশ্বব্যাপী ৬০০ কোটি রুপির বেশি আয় করেছিল বলে বিভিন্ন বক্স অফিস প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। সেই ছবিতে অবসরপ্রাপ্ত কারারক্ষী টাইগার মুথুভেল পান্ডিয়ান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন রজনীকান্ত। পরিবারের ওপর বিপদ নেমে এলে অতীতের অপরাধজগতের সঙ্গে তাঁর সংঘাত শুরু হয়।
সিকুয়েলেও সেই চরিত্রে ফিরেছেন রজনীকান্ত। পরিচালনায় রয়েছেন নেলসন দিলীপকুমার। নতুন ছবিতে রজনীকান্তের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন বিদ্যা বালান, মিঠুন চক্রবর্তী, এস জে সূর্য, রম্যা কৃষ্ণন, যোগী বাবু ও বিনায়কন। বিশেষ উপস্থিতিতে রয়েছেন মোহনলাল, শিবরাজকুমার ও জ্যাকি শ্রফ।
পরিচিত চরিত্র, অ্যাকশন, হাস্যরস এবং তারকাদের উপস্থিতি ছবিটির প্রতি দর্শকের আগ্রহ বাড়িয়েছে। রজনীকান্তের দীর্ঘ ক্যারিয়ার ও বিপুল জনপ্রিয়তাও ছবিটির বাণিজ্যিক সাফল্যের বড় কারণ।
বক্স অফিসে সাফল্য পেলেও ‘জেলার ২’ নিয়ে সমালোচকদের মতামত একরকম নয়। রজনীকান্তের পর্দার উপস্থিতি, অ্যাকশন ও কমেডি প্রশংসা পেয়েছে। তবে ছবির দীর্ঘ দৈর্ঘ্য, দ্বিতীয়ার্ধের গতি এবং কিছু অতিথি চরিত্রের সীমিত ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সমালোচকদের কেউ কেউ।