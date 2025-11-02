‘হেরা ফেরি’র বাবু রাও একঘেয়ে হয়ে গিয়েছিল

‘হেরা ফেরি’র বাবু রাও একঘেয়ে হয়ে গিয়েছিল
জনপ্রিয় কমেডি ফ্র্যাঞ্চাইজি ‘হেরা ফেরি’র তৃতীয় কিস্তি ঘিরে ঝামেলা শুরু হয় যখন ‘বাবু রাও’ চরিত্রটি থেকে বেরিয়ে আসেন পরেশ রাওয়াল। পরে অবশ্য ছবির জন্য অগ্রিম নেওয়া ১১ লাখ রুপি প্রযোজনা সংস্থাকে ফেরত দিয়েছেন পরেশ রাওয়াল। শুধু তা–ই নয়, সেই অর্থের সঙ্গে প্রতিবছর ১৫ শতাংশ হারে সুদ যোগ করেও টাকা ফেরত দেন তিনি। পরে অবশ্য সমঝোতা হয়, সিনেমাটিতে অভিনয় করতে রাজি হন পরেশ। এ নিয়ে দীর্ঘ বিতর্কের পর সিনেমাটি নিয়ে কথা বলেছেন অভিনেতা।
পরেশ রাওয়াল জানান, ‘হেরা ফিরি’তে তাঁর অভিনীত চরিত্রটি একঘেয়ে হয়ে গিয়েছিল। তবে এ কারণেই সিনেমাটির তৃতীয় কিস্তি ছেড়েছিলেন কি না, তা অবশ্য বলেননি তিনি। পরেশ রাওয়াল বলেন, ‘যা হচ্ছে তা হলো মানুষকে খুশি করতে গিয়ে বারবার একই জিনিস করা হচ্ছে। রাজকুমার হিরানির “মুন্নাভাই এমবিবিএস”-এ দেখুন, একই চরিত্রগুলো নতুন প্রেক্ষাপটে এসেছে, আর দর্শকও সেটা পছন্দ করেছে। আমাদের “হেরা ফেরি”র চরিত্রগুলোরও কোটি টাকার সমান জনপ্রিয়তা আছে—তাহলে কেন নতুন কিছু চেষ্টা করা হবে না? কেন থেমে থাকব? আমার কথা হলো, চরিত্রটা নানা দিক থেকে দেখানো উচিত; কারণ, দর্শক তার জন্য প্রস্তুত। নিজের শক্তিটা যদি কাজে না লাগাই, তাহলে লাভ কী? শুধু একই জিনিস ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করলে কোনো মানে হয় না।’
সাক্ষাৎকারে পরেশ রাওয়াল আরও যোগ করেন, ‘অনেকে বলে, বাবু রাও নাকি আর কে লক্ষ্মণের থেকেও বেশি জনপ্রিয়! বুদ্ধিমান মানুষদের একই জিনিস বারবার করতে দেখে খারাপ লাগে। আমি সত্যিই বিরক্ত হয়ে পড়েছি। অথচ বাবু রাও চরিত্রটার সম্ভাবনা অনেক —সে যা বলে, মানুষ তা বিশ্বাস করে।’
আগামী বছরের শুরুতেই ‘হেরা ফেরি ৩’ ছবির শুটিং শুরু হওয়ার কথা। ছবিতে আগের মতোই অক্ষয় কুমার ও সুনীল শেঠিকে দেখা যাবে রাজু ও শ্যাম চরিত্রে।
