শহীদ–রাশমিকার পার্টিতে হঠাৎ কৃতি
পরিচালক হোমি আদাজানিয়ার ‘ককটেল’ সিনেমাটি ২০১২ সালে মুক্তির পরই আলোচনায় ছিল। দারুণ গান আর স্টাইলিশ নির্মাণের জন্য দর্শকেরা পছন্দ করেন সিনেমাটি। ১৩ বছর পর ‘ককটেল ২’ সিনেমার শুটিং শুরু হয়েছে। দর্শকদের মধ্যে তৈরি হয়েছে সিনেমাটি নিয়ে নানা জল্পনা। এর মধ্যেই পরিচালক হোমি সম্প্রতি নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে সিনেমার সেট থেকে শুটিংয়ের ছবি ভাগাভাগি করেছেন; যা নিয়েই শুরু হয়েছে আলোচনা। খবর এনডিটিভির
‘ককটেল ২’ সিনেমার শুটিং চলছে ইতালির সিসিলিতে। সিনেমার সেখানকারই একটি দৃশ্যে শহীদ কাপুর ও রাশমিকার পুল পার্টির মধ্যে হঠাৎ চলে আসেন কৃতি শ্যানন। পরিচালক হোমি আদাজানিয়ার শেয়ার করা ছবিতে দেখা যায়, তাঁরা সবাই একসঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন। পরিচালক লিখেছেন, একসঙ্গে সময় কাটাতে পেরে সবাই রোমাঞ্চিত; চাইলেও চুপ থাকতে পারছেন না।
ছবিটিতে দেখা যায়, শহীদ কাপুর ও রাশমিকা সবুজ বাথ টাওয়েল পরেছেন আর পরিচালক হোমি আদাজানিয়া ও অভিনেত্রী কৃতি শ্যানন রয়েছেন ক্যাজুয়াল লুকে। চারজনই ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে পোজ দিচ্ছেন। ছবির পরিবেশ দেখে সহজেই অনুমান করা যায়, এটি সম্ভবত কোনো সুইমিংপুলের দৃশ্যের শুটিং শেষ হওয়ার ঠিক পরপরই তোলা হয়েছে।
এবারই প্রথম নয়, এর আগেও ‘ককটেল’-এর সিকুয়েলের শুটিংয়ের ছবি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে একটি ভিডিও ছিল, যেখানে দেখা যায়, শহীদ কাপুর ও কৃতি শ্যানন ইতালির সিসিলিতে একটি দৃশ্যের শুটিং করছেন।
‘ককটেল ২’ প্রযোজনা করছে দিনেশ বিজনের ম্যাডক ফিল্মস; চিত্রনাট্য লিখেছেন লাভ রঞ্জন। ছবিটি ২০২৬ সালের শেষের দিকে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। পরিচালক এর আগে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, নাম ‘ককটেল ২’ হলেও ছবিটির সঙ্গে প্রথম কিস্তির সম্পর্ক নেই।