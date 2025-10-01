বলিউড

‘স্ত্রী’বেশে এলেন শ্রদ্ধা

প্রতিনিধি
মুম্বাই
‘থামা’র ট্রেলার প্রকাশ অনুষ্ঠানে আয়ুষ্মান খুরানা ও শ্রদ্ধা কাপুর। ছবি: এএনআই

পরনে লাল শাড়ি, লম্বা বিনুনি আর সোনালি অলংকারের ঝলক—শুক্রবার সূর্যাস্তের ঠিক সেই মুহূর্তে ‘স্ত্রী’র বেশে হাজির হলেন শ্রদ্ধা কাপুর। উপলক্ষ ম্যাডডক ফিল্মসের নতুন ছবি ‘থামা’র ট্রেলার উন্মোচন। শ্রদ্ধার ‘স্ত্রী’ ছবিকে ঘিরে দর্শকের উন্মাদনা থেকেই তৈরি হয়েছে ম্যাডডকের ‘হরর-কমেডি ইউনিভার্স’। ‘থামা’ দিয়ে শুরু হলো সেই ইউনিভার্সের নতুন অধ্যায়।
বান্দ্রা ফোর্টে খোলা আকাশের নিচে, সমুদ্রের হাওয়া আর ঝমঝমে বৃষ্টির মধ্যে মুক্তি পেল ছবির ট্রেলার। আয়ুষ্মান খুরানা, রাশমিকা মান্দানা, নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী ও পরেশ রাওয়াল অভিনীত ছবির প্রথম ঝলক দেখতে জড়ো হয়েছিলেন বলিউডপ্রেমীরা। উপস্থিত ছিলেন প্রযোজক দিনেশ বিজন, পরিচালক আদিত্য সরপোতদার, অমর কৌশিক, আয়ুষ্মান খুরানাসহ অনেকেই। সে আসরেই উন্মোচিত হয় ‘হরর-কমেডি ইউনিভার্স’-এর অফিশিয়াল লোগো।

শ্রদ্ধা কাপুর বলেন, ‘এখন আন্তর্জাতিক ইউনিভার্স ভুলে থাকার সময়। আমাদের আছে দেশি হরর-কমেডি ইউনিভার্স। এটা আমাদের নিজস্ব গল্প ও সংস্কৃতিকে সামনে আনে।’ প্রযোজক দিনেশ বিজন যোগ করেন, ‘আমরা এত দিন পশ্চিমা ছবির ভরসায় থেকেছি। কিন্তু থামা আসলে আমাদের সংস্কৃতির বেতালকে ঘিরে। ভারতীয় সভ্যতা প্রাচীন, সেখান থেকেই আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছি। গত ১০ বছরে ভারতীয় সিনেমা যে এগিয়েছে, এই ইউনিভার্স তারই প্রমাণ।’

‘থামা’র ট্রেলার প্রকাশ অনুষ্ঠানে আয়ুষ্মান খুরানা ও শ্রদ্ধা কাপুর। ছবি: এএনআই

প্রথমবারের মতো এই ইউনিভার্সে পা রাখলেন আয়ুষ্মান খুরানা। থামায় এক রক্তাক্ত প্রেমকাহিনিতে তাঁকে রাশমিকা মান্দানার সঙ্গে দেখা যাবে। আয়ুষ্মান বলেন, ‘অপারশক্তির (খুরানা) পর আমিও এই ইউনিভার্সে এলাম, তাই বিষয়টা পারিবারিক হয়ে দাঁড়াল। দিনেশ আর অমর কৌশিকের সঙ্গে এটি আমার দ্বিতীয় কাজ। ভারতীয় সিনেমায় সবচেয়ে বড় ইউনিভার্স হয়ে উঠবে এটি। কারণ, এটি আমাদের সংস্কৃতিকে তুলে ধরে। সবচেয়ে বড় কথা, ম্যাডডক সব সময় নারীদের হয়ে কথা বলে।’ ‘

আরও পড়ুন

‘পাশের বাড়ি’র রাশমিকা এবার আবেদনময়ী

ককটেল ২’ ছবির শুটিংয়ে ব্যস্ত থাকায় ভিডিও বার্তার মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যুক্ত হন রাশমিকা।

‘থামা’ সিনেমার গানের দৃশ্যে রাশমিকা মান্দানা। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে

ট্রেলার মুক্তির আয়োজনে দর্শকের জন্য বাড়তি চমকও ছিল। শ্রদ্ধা কাপুর নিশ্চিত করলেন, ‘স্ত্রী ৩’ আসছে শিগগিরই। পাশাপাশি ছোটদের জন্য তৈরি হচ্ছে অ্যানিমেটেড ছবি ‘ছোটা স্ত্রী’। ‘থামা’ মুক্তি পাবে এবারের দেওয়ালিতে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বলিউড থেকে আরও পড়ুন