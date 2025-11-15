বলিউড

বিবাহবার্ষিকীতে মা-বাবা হলেন পত্রলেখা-রাজকুমার

রাজকুমার রাও ও পত্রলেখা। ইনস্টাগ্রাম থেকে

প্রথম সন্তানের মা-বাবা হলেও বলিউডের তারকা দম্পতি পত্রলেখা ও রাজকুমার রাও। আজ এক ইনস্টাগ্রাম পোস্টে কন্যাসন্তানের আগমনের কথা জানিয়েছেন তাঁরা। ১৫ নভেম্বর দুই তারকার চতুর্থ বিবাহবার্ষিকীর দিনেই তাঁদের ঘর আলো করে এল সন্তান। খবর মিড ডের
রাজকুমার ও পত্রলেখা এই সুখবর শেয়ার করেছেন একটি যৌথ ইনস্টাগ্রাম পোস্টে। সেখানে তাঁরা লিখেছেন, ‘আমাদের চতুর্থ বিবাহবার্ষিকীতে ঈশ্বর আমাদের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ দিয়েছেন। আমরা আনন্দে উড়ছি—ঈশ্বর আমাদের একটি কন্যাসন্তান দিয়েছেন। ধন্য মা–বাবা, পত্রলেখা ও রাজকুমার।’

এর আগে গত জুলাই মাসে বেবি বাম্পের ছবি শেয়ার করেন পত্রলেখা। ক্যাপশনে লিখেছিলেন, ‘সন্তান আসছে।’ তখন থেকেই সহকর্মী ও ভক্তরা অভিনন্দন জানাতে শুরু করেন।

বিয়ের আসরে রাজকুমার ও পত্রলেখা। ইনস্টাগ্রাম থেকে

সাক্ষাৎকারে রাজকুমার জানান, তাঁরা দুজনে এই নতুন জীবন সামনে নিয়ে বেশ রোমাঞ্চিত। রাজকুমার বলেন, ‘আমরা সত্যিই রোমাঞ্চিত। আমাদের অনেক বন্ধু, যাঁরা মা–বাবা, বলেছেন এটা আপনার জীবনের সেরা অধ্যায় হবে। আমরা এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না। ১৫ বছর একসঙ্গে থাকি, একসঙ্গে বড় হয়েছি, এখনো মাঝেমধ্যে মনে হয়, সত্যিই কি এটা ঘটছে? আমরা মা–বাবা হতে যাচ্ছি।’

২০১০ সালে একটি কাজের সূত্রে পরিচয় রাজকুমার ও পত্রলেখার। ২০১১ সালে তাঁদের প্রেমের সম্পর্ক শুরু হয়। ২০২১ সালের ১৫ নভেম্বর চণ্ডীগড়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন দুজন।

