বাবা-মায়ের মৃত্যু বদলে দিয়েছে শাহরুখের সবকিছু

বাবা-মায়ের মৃত্যু বদলে দিয়েছে শাহরুখের সবকিছু
মাত্র ১৪ বছর বয়সে বাবাকে হারান আর ২৪ বছর বয়সে মাকে। অল্প বয়সেই বাবা-মায়ের এই চলে যাওয়া ছিল বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানের জীবনের সবচেয়ে বড় বাঁক। সম্প্রতি দুবাইয়ের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে অভিভাবকহীন কঠিন সময়ের স্মৃতি তুলে ধরলেন এ বলিউড অভিনেতা।
দুবাইয়ে নিজের নামে বাণিজ্যিক টাওয়ারের উদ্বোধনে বন্ধু কোরিওগ্রাফার ও নির্মাতা ফারাহ খানকে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন শাহরুখ। সেখানে জীবনের শুরুর দিনগুলো কেমন ছিল, কী ছিল তাঁর তারকা হওয়ার প্রধান অনুপ্রেরণা—এসব বিষয়ে কথা বলেন তিনি।
শাহরুখ বলেন, ‘আমার জীবনের বাঁকবদলকারী মুহূর্ত ছিল খুব অল্প বয়সে আমার বাবা-মায়ের চলে যাওয়া। আমি ভেবেছিলাম যে তাঁরা আকাশে তারা হয়ে গেছেন, তাঁরা আমাকে দেখতে পাবেন না আর।’
জীবনের বাঁকবদলকারী মুহূর্ত নিয়ে এরপর অভিনেতা বলেন, ‘এরপর আমি পরিশ্রম করা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম, যাতে বড় কোনো মানুষ হতে পারি। সৃষ্টিকর্তা খুবই দয়ালু। সম্প্রতি লন্ডনে “দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে” ছবির একটি ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য স্থাপন করেছি। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছি এবং এখন দুবাইয়ে আমার নামে একটি ভবনও হয়েছে। আমার উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীতে এতটা বড় হওয়া, যাতে আমার মা–বাবা ওপার থেকেও আমাকে দেখতে পান। আমার কাছে সেটাই ছিল জীবনের বাঁকবদলকারী মুহূর্ত।’
এর জবাবে টাওয়ারটির দিকে ইঙ্গিত করে ফারাহ খান বলেন, ‘এটা তো আকাশের খুব কাছাকাছি।’ শাহরুখ উত্তর দেন, ‘আমি আশা করি তাঁরা সেখান থেকে আমাকে দেখতে পাবেন।’
শাহরুখের বাবা তাজ মোহাম্মদ খানের মৃত্যু হয় ক্যানসারে। এরপর তিনি মাকে হারান।