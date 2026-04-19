প্রেগন্যান্সির মধ্যেই অ্যাকশন দৃশ্য! ঝুঁকি নিয়ে দীপিকার শুটিং

প্রেগন্যান্সির মধ্যেই অ্যাকশন দৃশ্য! ঝুঁকি নিয়ে দীপিকার শুটিং
বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন দ্বিতীয়বারের মতো মা হতে চলেছেন—এই সুখবর প্রকাশের পর থেকেই তাঁকে ঘিরে চলছে ব্যাপক আলোচনা। তবে শুধু মাতৃত্ব নয়, এবার নতুন করে আলোচনায় এসেছে তাঁর পেশাদারত্বও। কারণ, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতেই নাকি অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং করছেন তিনি!
১৯ এপ্রিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মেয়ের হাত দিয়ে ‘প্রেগন্যান্সি কিট’ দেখিয়ে সুখবরটি জানান দীপিকা। মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায় সেই পোস্ট। ভক্ত–সহকর্মীদের শুভেচ্ছায় ভরে ওঠে মন্তব্যের ঘর। কিন্তু এই ঘোষণার পরপরই সামনে আসে আরও একটি চমকপ্রদ তথ্য—গর্ভাবস্থাও থেমে নেই তাঁর কাজ।
বিভিন্ন ভারতীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দীপিকা বর্তমানে তাঁর নতুন ছবি ‘রাকা’র শুটিংয়ে ব্যস্ত। অ্যাটলি কুমার পরিচালিত এই ছবিতে তাঁর বিপরীতে রয়েছেন দক্ষিণের জনপ্রিয় অভিনেতা আল্লু অর্জুন। ছবিটির জন্য বেশ কিছু অ্যাকশন দৃশ্য ধারণ করা হচ্ছে, আর সেখানে অংশ নিচ্ছেন দীপিকা নিজেই—এমনটাই দাবি বিভিন্ন সূত্রের।
তবে বিষয়টি নিয়ে নির্মাতা বা দীপিকার পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, শুটিং সেটে সব ধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেই কাজ করা হচ্ছে। চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনেই দৃশ্যগুলো ধারণ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।
একই সময়ে শাহরুখ খানের সঙ্গে ‘কিং’ ছবির কাজ নিয়েও ব্যস্ত সময় পার করছেন এই অভিনেত্রী। এর ফলে মাতৃত্বের প্রস্তুতির পাশাপাশি পেশাগত দায়িত্বও সমানতালে সামলাচ্ছেন তিনি।
এদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া কিছু পুরোনো ভিডিও ঘিরেও নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। ভক্তরা দাবি করছেন, কয়েক সপ্তাহ আগেই দীপিকার গর্ভাবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। গত ২০ মার্চ একটি কনসার্টে ঢিলেঢালা পোশাকে তাঁকে দেখা যায়। সেই ভিডিও ঘিরে তখনই শুরু হয়েছিল জল্পনা।
২০২৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বর রণবীর সিং–দীপিকা দম্পতির ঘরে জন্ম নেয় কন্যাসন্তান ‘দুয়া’। প্রথম সন্তানের পর এবার দ্বিতীয় সন্তানের অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁরা।
ব্যক্তিজীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়েও কাজের প্রতি অঙ্গীকার ধরে রাখায় আবারও আলোচনায় দীপিকা পাড়ুকোন। তবে অ্যাকশন দৃশ্যের মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় কতটা নিরাপদ—সেটি নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই।