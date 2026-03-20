বিচ্ছেদ নিয়ে কেন মিথ্যা বলেছিলেন মালাইকা

মালাইকা অরোরা। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে

বলিউডের সম্পর্ক, বিচ্ছেদ আর গুঞ্জন—এই তিন শব্দ যেন একে অন্যের পরিপূরক। কখনো তা বাস্তব, কখনো কল্পনা, আবার কখনো কৌশল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বহু সম্পর্কের গল্প সামনে এসেছে, আবার হারিয়েও গেছে। তবে কিছু গল্প এমন থাকে, যা বছর পেরিয়েও ফিরে আসে নতুন আলোচনার কেন্দ্রে। ঠিক তেমনই একটি পুরোনো বিতর্ক আবার সামনে এনে দিয়েছেন সাংবাদিক ভিকি লালওয়ানি—যেখানে জড়িয়ে আছে মালাইকা অরোরা ও আরবাজ খানের সম্পর্ক।

সম্পর্কের আড়ালে প্রচারণা?
২০০৮ সালের ঘটনা। তখন বলিউডে মালাইকা–আরবাজ দম্পতি ছিলেন অন্যতম জনপ্রিয় জুটি। সুখী দাম্পত্যের উদাহরণ হিসেবেই দেখা হতো তাঁদের। ঠিক সেই সময়ই হঠাৎ ছড়িয়ে পড়ে—তাঁদের সম্পর্কে নাকি ভাঙন ধরেছে! মিডিয়ায় প্রকাশিত হতে থাকে বিচ্ছেদের গুঞ্জন।

সাংবাদিক ভিকি লালওয়ানির দাবি, তিনি সেই সময় একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে খবর পান যে এই দম্পতি বিচ্ছেদের পথে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে সংবাদ প্রকাশও করেন। কিন্তু পরে যা সামনে আসে, তা আরও চমকপ্রদ।

মালাইকা অরোরা। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে

লালওয়ানির বক্তব্য অনুযায়ী, মালাইকা নাকি ব্যক্তিগতভাবে সেই খবরকে নিশ্চিতও করেছিলেন; অর্থাৎ তখনকার পরিস্থিতিতে তিনি নিজেই বিচ্ছেদের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে যখন বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়, তখন মালাইকার উত্তর ছিল আরও রহস্যময়, ‘আমি আপনাকে সত্য বলব কেন?’
এই এক বাক্যই যেন পুরো ঘটনাকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে।

বিজ্ঞাপনের গল্প, নাকি বাস্তবের ছায়া?
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওই সময় মালাইকা ও আরবাজ একটি বিজ্ঞাপনে কাজ করছিলেন, যেখানে সম্পর্ক ভাঙা ও পুনর্মিলনের একটি গল্প ছিল। সেই বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করেই নাকি তৈরি হয়েছিল এই বিচ্ছেদের গুঞ্জন—এমনটাই দাবি লালওয়ানির।
বিনোদনজগতে প্রচারের জন্য অদ্ভুত কৌশল নতুন নয়। সিনেমা মুক্তির আগে নায়ক-নায়িকার সম্পর্ক নিয়ে গুঞ্জন ছড়ানো বা কোনো বিতর্ক তৈরি করে দর্শকের আগ্রহ বাড়ানো—এগুলো বহু পুরোনো কৌশল। তবে ব্যক্তিগত সম্পর্ককে এভাবে প্রচারের অংশ বানানো—এই অভিযোগ বরাবরই বিতর্কিত।

মালাইকা অরোরা। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে

বাস্তবের বিচ্ছেদ: অনেক পরে
২০০৮ সালের সেই গুঞ্জন তখন হয়তো মিলিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব জীবনে বদল আসে। প্রায় ১৯ বছরের দাম্পত্য জীবনের পর ২০১৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে আলাদা হয়ে যান মালাইকা ও আরবাজ।
এই বিচ্ছেদ ছিল বাস্তব, দীর্ঘদিনের সম্পর্কের সমাপ্তি। কিন্তু ২০০৮ সালের ঘটনাটি নতুন করে সামনে আসায় অনেকেই এখন প্রশ্ন তুলছেন—তাহলে কি সেই সময়কার গুঞ্জন পুরোপুরি মিথ্যা ছিল নাকি তার ভেতরে কিছু সত্যের ইঙ্গিত লুকিয়ে ছিল?

সত্য, গুজব ও তার মাঝখানে তারকারা
তারকাদের ব্যক্তিগত জীবন সব সময়ই জনতার কৌতূহলের কেন্দ্র। কিন্তু সেই কৌতূহল কখনো কখনো হয়ে ওঠে ‘কনটেন্ট’। মিডিয়া, ব্র্যান্ড—এমনকি তারকারাও কখনো কখনো এই আগ্রহকে ব্যবহার করেন—নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে।
তবে এর একটি বিপজ্জনক দিকও আছে। যখন বাস্তব ও প্রচারণার সীমারেখা ঝাপসা হয়ে যায়, তখন দর্শকের কাছে সত্য আর গুজব আলাদা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এতে তারকাদের ব্যক্তিগত জীবন যেমন প্রশ্নের মুখে পড়ে, তেমনি মিডিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

নীরবতা, যা অনেক কিছু বলেএই পুরো বিতর্কে মালাইকা বা আরবাজের সাম্প্রতিক কোনো প্রতিক্রিয়া সামনে আসেনি। ফলে ভিকি লালওয়ানির দাবি একতরফা হিসেবেই রয়ে গেছে। তবে বিনোদনজগতের ক্ষেত্রে এমন একতরফা দাবিদাওয়াও অনেক সময় আলোচনার জন্ম দেয়—কারণ এখানে গল্পটাই গুরুত্বপূর্ণ, সত্যটা নয় সব সময়।মালাইকা–আরবাজের এই ঘটনা আবার মনে করিয়ে দেয়, বিনোদনজগতের

আলোঝলমলে পর্দার আড়ালে রয়েছে আরও অনেক স্তর। যেখানে সম্পর্ক, অনুভূতি, সত্য—সবকিছুই কখনো কখনো হয়ে ওঠে ‘ন্যারেটিভ’-এর অংশ।২০০৮ সালের সেই গুঞ্জন সত্যিই কি কেবল একটি বিজ্ঞাপনের প্রচারণা ছিল, নাকি তার ভেতরে লুকিয়ে ছিল বাস্তবের ছায়া—তার নির্দিষ্ট উত্তর হয়তো আজও অজানা। তবে এতটুকু নিশ্চিত, এই গল্প বলিউডের ‘রিয়েল বনাম রিল’ দ্বন্দ্বের আরেকটি উদাহরণ হয়ে থাকল।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস অবলম্বনে

