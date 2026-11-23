ছয় বছরের সংসার ভাঙল স্বপ্নার, স্বামীর পরকীয়ায় জড়ানোর ইঙ্গিত
একসময় হরিয়ানার মঞ্চ কাঁপিয়েছেন নাচে। আঞ্চলিক গানের জগৎ পেরিয়ে পরিচিতি পেয়েছেন সারা ভারতে। ‘বিগ বস ১১’-এর প্রতিযোগী হয়ে রাতারাতি হয়ে উঠেছিলেন জাতীয় পর্যায়ের পরিচিত মুখ। সেই স্বপ্না চৌধুরীর ব্যক্তিগত জীবন এবার নতুন করে আলোচনায়। ছয় বছরের দাম্পত্যের ইতি টানতে স্বামী বীর সাহুর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। শুধু বিচ্ছেদের খবর নয়, এক সাক্ষাৎকারে নিজের দাম্পত্যের টানাপোড়েন, বিশ্বাসভঙ্গের অভিজ্ঞতার ইঙ্গিত এবং বিয়ের পর হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিগত পরিচয় নিয়েও কথা বলেছেন এই গায়িকা ও নৃত্যশিল্পী।
এনএমএফ নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে স্বপ্না জানিয়েছেন, তাঁদের সম্পর্কের পরিস্থিতি বদলে যাওয়ায় আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দুজন। কেন তাঁদের সংসার ভাঙছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত বলতে চাননি তিনি। স্বপ্নার ভাষায়, সম্পর্কের ভেতরে কী ঘটেছে, তা কেবল তিনি ও বীরই জানেন। বাইরের কারও পক্ষে সেই সম্পর্কের প্রকৃত অবস্থা বোঝা সম্ভব নয়।
তবে ভালোবাসা ও সম্পর্ক নিয়ে তাঁর কিছু মন্তব্য নতুন করে প্রশ্ন তৈরি করেছে। স্বপ্নার মতে, ভালোবাসা কেবল শারীরিক আকর্ষণ নয়, এর সঙ্গে আত্মার সংযোগ ও আবেগ জড়িয়ে থাকে। পুরুষেরা অনেক সময় সম্পর্কের ক্ষেত্রে বেশি বাস্তববাদী হলেও নারীরা আবেগের গভীরে ডুবে যান।
পরকীয়া বা বিশ্বাসভঙ্গ নিয়ে প্রশ্নের জবাবে আরও ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন তিনি। স্বপ্না বলেন, কেউ যদি একজনের সঙ্গে থাকতে না পারেন, তাহলে একাধিক সম্পর্কেও তাঁর একই প্রবণতা দেখা যেতে পারে।
স্ত্রী, মা, পুত্রবধূ হতে গিয়ে হারিয়েছিলেন স্বপ্নাকে
এই বিচ্ছেদের আলোচনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে স্বপ্নার নিজের পরিচয় হারানোর স্বীকারোক্তি। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, ‘বিগ বস’-এ অংশ নেওয়ার পর যখন তাঁর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে, তখনই বিয়ে করেন তিনি। একজন শিল্পী হিসেবে নিজের ক্যারিয়ার যখন নতুন সম্ভাবনার সামনে দাঁড়িয়ে, তখন সংসারজীবনে প্রবেশ করেন স্বপ্না।
বিয়ের পর স্ত্রী, মা ও পুত্রবধূ হিসেবে দায়িত্ব পালনে কোনো ঘাটতি রাখেননি বলে মনে করেন তিনি। কিন্তু সময়ের সঙ্গে উপলব্ধি করেন, পরিবারের নানা দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিজের দিকে আর সেভাবে মনোযোগ দেওয়া হয়নি। একটা পর্যায়ে তাঁর মনে হয়েছে, তিনি যেন কেবল কারও স্ত্রী, কারও মা কিংবা কারও পরিবারের পুত্রবধূ—স্বপ্না চৌধুরী নামের স্বতন্ত্র মানুষটি কোথাও হারিয়ে যাচ্ছেন।
নিজের যত্ন নেওয়া, ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা পূরণ এবং পেশাগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার জায়গাগুলোও উপেক্ষিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। এখন নিজের পরিচয় ও চাওয়াকে গুরুত্ব দিতে চান এই শিল্পী।
বিচ্ছেদের আগেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন স্বপ্না?
স্বপ্না ও বীরের সম্পর্কের টানাপোড়েনের বিষয়টি অবশ্য একেবারে নতুন নয়। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে জানিয়েছে, ২০২৬ সালের জুনে স্বামীর বিরুদ্ধে পারিবারিক নির্যাতনের অভিযোগ তুলে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন স্বপ্না।
অভিযোগে তিনি জানিয়েছিলেন, বীর তাঁকে একাধিকবার শারীরিকভাবে নির্যাতন করেছেন এবং জনসমক্ষে বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি করেছেন। এমনকি নিজের দুই সন্তানকে নিয়ে স্বামীর বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার কথাও আদালতে জানিয়েছিলেন তিনি।
ওই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বারকা মহিলা আদালত স্বপ্নাকে অন্তর্বর্তী সুরক্ষা দেন। পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত বীরকে স্বপ্নার সঙ্গে যোগাযোগ করা, তাঁর বাসা ও কর্মস্থলে যাওয়া কিংবা তাঁর চলচ্চিত্রের প্রিমিয়ারে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যমটি।
আদালত চিকিৎসাসংক্রান্ত নথি, আঘাতের ছবি এবং হুমকির অভিযোগসংক্রান্ত রেকর্ডিংও বিবেচনায় নিয়েছিলেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এগুলো স্বপ্নার আবেদনে উত্থাপিত অভিযোগ ও আদালতের অন্তর্বর্তী আদেশের বিবরণ; এ থেকে মামলার চূড়ান্ত বিচারিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কিছু বলা যায় না।
গোপন বিয়ে, দুই সন্তান
স্বপ্না চৌধুরী ও বীর সাহুর প্রেম ও বিয়ের গল্পও ছিল কিছুটা ব্যতিক্রমী। দুজনই হরিয়ানার সংগীত ও বিনোদনজগতের পরিচিত মুখ। বীর সাহু গায়ক, অভিনেতা, গীতিকার ও সংগীত পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন।
২০২০ সালে ঘরোয়া আয়োজনে বিয়ে করেন তাঁরা। বিয়ের খবর প্রথম দিকে প্রকাশ্যে আনেননি দুজন। ওই বছরই তাঁদের প্রথম সন্তানের জন্মের পর বিয়ের খবর সামনে আসে। তাঁদের দুই ছেলে রয়েছে।
দাম্পত্য জীবন নিয়ে শুরু থেকেই খুব বেশি প্রকাশ্যে কথা বলতেন না স্বপ্না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ব্যক্তিগত জীবনের চেয়ে কাজ ও পরিবেশনাকেন্দ্রিক উপস্থিতিই ছিল বেশি। ফলে হঠাৎ বিচ্ছেদের খবর এবং এর পেছনের নানা ইঙ্গিত ভক্তদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি করেছে।
সন্তানদের নিয়ে সমালোচনার জবাব
বিচ্ছেদের সিদ্ধান্তের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁকে নিয়ে নানা মন্তব্য হচ্ছে। বিশেষ করে দুই সন্তানকে ছেড়ে চলে যাওয়ার অভিযোগের প্রসঙ্গও উঠেছে। এ ধরনের সমালোচনার জবাব দিয়েছেন স্বপ্না।
নিউজবাইটসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, সন্তানদের ছেড়ে চলে যেতে তাঁকে কেউ শেখায়নি। তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে মন্তব্য না করে কাজের ভিত্তিতে তাঁকে বিচার করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
স্বপ্নার বক্তব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, বিয়ে দুজন মানুষের সম্পর্ক। সেই সম্পর্কের ভেতরের বাস্তবতা না জেনে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির বিচার করা উচিত নয়। তাঁর মতে, সম্পর্ক ভালো থাকলে তাঁরা একসঙ্গে ছিলেন, পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় এখন আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
আবার বিয়ের কথা ভাবছেন না
বিচ্ছেদের পর নতুন করে সংসার পাতবেন কি না, এমন প্রশ্নও করা হয়েছিল স্বপ্নাকে। আপাতত বিয়ের কোনো পরিকল্পনা নেই তাঁর। নিজেকে আবেগপ্রবণ মানুষ হিসেবে বর্ণনা করে জানিয়েছেন, তিনি সহজে কাউকে ভালোবাসেন না। কাউকে ভালোবাসলে গভীরভাবেই ভালোবাসেন।
ভবিষ্যতে উপযুক্ত কাউকে পেলে নতুন সম্পর্কের কথা ভাবতে পারেন, তবে এখনই সে পথে হাঁটার ইচ্ছা নেই। বরং নিজের জীবন, পরিচয় ও ক্যারিয়ারে মনোযোগ দিতে চান তিনি। এমনকি ভবিষ্যতে আর বিয়ে করবেন কি না, তা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন।
হরিয়ানার মঞ্চ থেকে জাতীয় পরিচিতি
স্বপ্না চৌধুরীর উত্থানের গল্পটিও বেশ সংগ্রামের। হরিয়ানার আঞ্চলিক সংগীত ও মঞ্চে নাচের মাধ্যমে পরিচিতি তৈরি করেছিলেন তিনি। তাঁর পরিবেশনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে দ্রুত জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে।
২০১৭ সালে রিয়েলিটি শো ‘বিগ বস ১১’-এ অংশ নিয়ে হরিয়ানার বাইরেও পরিচিতি পান স্বপ্না। সেখানে তাঁর স্পষ্টভাষী ব্যক্তিত্ব, নাচ এবং স্বতন্ত্র উপস্থিতি দর্শকের নজর কাড়ে। এরপর বিভিন্ন সংগীত ভিডিও, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠানে কাজ করেছেন তিনি। আঞ্চলিক বিনোদনজগতের একজন শিল্পী থেকে জাতীয় পর্যায়ের পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন।
দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ও ইন্ডিয়া টুডে অবলম্বনে