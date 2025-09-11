দীর্ঘদিনের প্রেম, অতঃপর বিয়ে করলেন ‘কুম্বলঙ্গি নাইটস’ অভিনেত্রী

দীর্ঘদিনের প্রেম, অতঃপর বিয়ে করলেন ‘কুম্বলঙ্গি নাইটস’ অভিনেত্রী
জনপ্রিয় মালয়ালম অভিনেত্রী গ্রেস অ্যান্টনি ও সংগীত পরিচালক অ্যাবি টম সিরিয়াক বিয়ে করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার ‘কুম্বলঙ্গি নাইটস’ অভিনেত্রী গ্রেস অ্যান্টনি বিয়ে করলেন দীর্ঘদিনের প্রেমিক ও সংগীত পরিচালক অ্যাবি টমকে। কেরালার থুথিয়ুরে এক রোমান ক্যাথলিক চার্চে হয় তাঁদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা। খবর দ্য হিন্দু
বিয়ের পর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দম্পতি নিজেদের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে পোস্ট করেন মধুর কিছু ছবি। ক্যাপশনে গ্রেস লেখেন, ‘কোনো শব্দ নেই, কোনো আলো নেই, ভিড়ও নেই। অবশেষে আমরা এক হলাম।’ আরেকটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘৯ বছর পর।’ অ্যাবিও শেয়ার করেছেন বিয়ের বিশেষ মুহূর্তগুলো।
তারকাদের শুভেচ্ছা
গ্রেস–অ্যাবির এই নতুন যাত্রায় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মালয়ালম তারকারা। কানি কুস্তি, উন্নি মুখুন্দন, রাজিশা বিজয়ান, সামভৃতা অখিল, আর্যা বাবুসহ অনেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অভিনন্দন জানান নবদম্পতিকে। ভক্তরাও শুভকামনা জানিয়েছেন এই নব দম্পতিকে।
নয় বছরের প্রেম থেকে পরিণয়
প্রায় এক দশক প্রেমের পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন গ্রেস ও অ্যাবি। কেরালার মুলানথুরুথির মেয়ে গ্রেস অ্যান্টনি, বাবা অ্যান্টনি টি জে আর মা শিনি অ্যান্টনির কন্যা। অপর দিকে অ্যাবি টম সিরিয়াক কটায়মের কানজিরাপল্লির সন্তান। তাঁর বাবা সিরিয়াক থমাস ও মা শাজি সিরিয়াক। বর্তমানে নবদম্পতি কোচিতে বসবাস করছেন।
অভিনয়জগতে গ্রেস, সুরের ভুবনে অ্যাবি
২০১৬ সালে ‘হ্যাপি ওয়েডিং’ ছবির মাধ্যমে অভিনয়ে অভিষেক হয় গ্রেস অ্যান্টনির। এরপর ‘কুম্বলঙ্গি নাইটস’, ‘আপ্পান’, ‘পরন্তু পো, নুনাকুঝি’সহ একাধিক আলোচিত ছবিতে তাঁর অভিনয় নজর কাড়ে। হাস্যরস ও আবেগ একসঙ্গে ফুটিয়ে তোলার দক্ষতার জন্য তিনি এখন মালয়ালম সিনেমার সবচেয়ে সম্ভাবনাময় অভিনেত্রীদের একজন।
অন্যদিকে অ্যাবি টম সিরিয়াকের সুরযাত্রা শুরু হয় স্কুলজীবনে চার্চ কয়ারে গান গাওয়ার মধ্য দিয়ে। ২০১৬ সালের ‘পাভাদা’ ছবির মাধ্যমে চলচ্চিত্রে সুরকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এর পর থেকে মালয়ালম, তামিল, তেলেগু, হিন্দি ও কন্নড় ভাষার তিন শর বেশি ছবিতে সংগীত পরিচালনা বা প্রযোজনা করেছেন তিনি। তাঁর ঝুলিতে আছে এক শর বেশি বিজ্ঞাপনচিত্র ও নেটফ্লিক্সের একাধিক প্রজেক্টও।