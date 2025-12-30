বলিউড

৫ লাখ থেকে ১২ কোটি! চমকে গিয়েছিলেন ইমরান খান

বিনোদন ডেস্ক
ইমরান খান। আইএমডিবি

‘জানে তু… ইয়া জানে না’ ছবির মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক করেই রাতারাতি তারকাখ্যাতি পান ইমরান খান। সম্প্রতি সাংবাদিক সমদীশ ভাটিয়ার পডকাস্টে হাজির হয়ে তিনি কথা বলেন নিজের ক্যারিয়ার আর অল্প বয়সেই কোটি টাকার পারিশ্রমিক পাওয়া নিয়ে।

অর্থের সঙ্গে ‘অদ্ভুত’ সম্পর্ক
 অর্থের সঙ্গে নিজের সম্পর্ককে ‘অদ্ভুত’ বলে উল্লেখ করেন ইমরান খান। তিনি বলেন, অনেকের ধারণা তিনি আমির খানের ভাগনে, ধনী পরিবারে বড় হয়েছেন, কিন্তু বাস্তবতা পুরোপুরি তা নয়। ‘আমার মামা আমির খান একজন বড় তারকা—কিন্তু তিনি আমার মায়ের চাচাতো ভাই। সেটা তাঁর টাকা, আমার নয়,’ বলেন ইমরান।

ইমরান জানান, তিনি বড় হয়েছেন মা ও সৎ বাবার সঙ্গে। তাঁর সৎ বাবা ছিলেন একজন অভিনেতা। ’৮০ ও ’৯০–এর দশকে, যখন আমি বড় হচ্ছিলাম, আমরা সম্পদে সমৃদ্ধ ছিলাম, কিন্তু হাতে নগদ টাকা খুব একটা থাকত না। আমার পকেটমানি অনেক বন্ধুর চেয়েই কম ছিল। আমি অভাবী ছিলাম না, কিন্তু টাকার মধ্যে ডুবে ছিলাম—এমনও নয়।’ বলেন তিনি।

সিনেমার দৃশ্যে ইমরান খান। আইএমডিবি

একরাতেই বদলে যাওয়া জীবন
প্রথম ছবির সাফল্যের পর জীবনের হঠাৎ পরিবর্তন নিয়ে ইমরান বলেন, ‘আমার প্রথম ছবি মুক্তি পেয়ে রাতারাতি হিট হয়ে যাওয়ার পর, আমি শূন্য থেকে ২৫ বছর বয়সেই একাধিক কোটি টাকা পারিশ্রমিক পাওয়া শুরু করি। হঠাৎ করে ৭–১০ কোটি রুপি দেওয়া হচ্ছে।’

তিনি জানান, ‘জানে তু… ইয়া জানে না’ মুক্তির সময় তাঁর হাতে ইতিমধ্যেই তিনটি ছবি ছিল। ‘প্রথম ছবি ছিল “জানে তু”, যা আমার নিজের ঘরের প্রযোজনা। দ্বিতীয় ছবি ছিল “কিডন্যাপ”—সেখানে তারা আমাকে চাইছিল না, মাত্র ৫ লাখ রুপি দিতে চেয়েছিল। আর তার পরের ছবিতেই আমি পেলাম ৭–৮ কোটি রুপি।’ স্মরণ করেন ইমরান।

এই বৈপরীত্য তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল বলেও জানান তিনি—‘আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আগের ছবির পর কি আমার অভিনয় সত্যিই এতটা বেড়ে গিয়েছিল?’
২৭ বছরেই কল্পনার চেয়েও বেশি টাকা

ইমরান খান। অভিনেতার ইনস্টাগ্রাম থেকে

ইমরান স্বীকার করেন, ২৭ বা ২৮ বছর বয়সেই তাঁর হাতে এমন পরিমাণ অর্থ ছিল, যা তিনি কোনো দিন কল্পনাও করেননি।

‘আমি টাকার জন্য ক্ষুধার্ত ছিলাম না। আমার বন্ধুরাও আমার কাছাকাছি আয় করত না। এর ফলে একধরনের বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়েছিল।’ বলেন তিনি। একই সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, তাঁর ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় পারিশ্রমিক ছিল ১২ কোটি টাকা।

ইমরান খানের চলচ্চিত্রজীবন
২০০৮ সালে ‘জানে তু… ইয়া জানে না’ দিয়ে নায়ক হিসেবে বলিউডে অভিষেক হয় ইমরান খানের। ছবিটি প্রযোজনা করেছিলেন তাঁর মামা আমির খান। অভিষেকেই বিপুল জনপ্রিয়তা পাওয়ার পর তিনি অভিনয় করেন, ‘লাক’, ‘আই হেইট লাভ স্টোরি’, ‘ব্রেক কি বাদ, ‘দিল্লি বেলি’, ‘মেরে ব্রাদার কি দুলহান’ ইত্যাদি সিনেমায়। তবে এগুলোর কোনোটিই বড় ব্লকবাস্টার হতে পারেনি।

২০১৫ সালে ‘কাট্টি বাট্টি’র তিনি দীর্ঘ বিরতি নেন।

ইমরান খান। অভিনেতার ইনস্টাগ্রাম থেকে

আবার বড় পর্দায় ফেরা

ইমরান খান এবার ফিরছেন নতুন ছবি ‘হ্যাপি প্যাটেল: খতরনাক জাসুস’–এর মাধ্যমে। কমেডি–ড্রামা ঘরানার এই ছবিটি পরিচালনা করছেন বীর দাস। প্রযোজনায় রয়েছে আমির খান প্রোডাকশনস। ছবিতে ইমরানের সঙ্গে অভিনয় করছেন বীর দাস, মিথিলা পালকার, শারীব হাশমি প্রমুখ। আমির খানও একটি অতিথি চরিত্রে থাকবেন।
ছবিটি ২০২৬ সালের ১৬ জানুয়ারি মুক্তি পাবে।

হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে

