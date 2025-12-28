লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম, ঘনিষ্ঠতা, অতঃপর...

লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম, ঘনিষ্ঠতা, অতঃপর...
বিনোদন দুনিয়ার অনেক বড় তারকাদের প্রেমের গল্প ও এত ধরনের ঘটনা আছে যে চাইলে আপনি বইও লিখতে পারেন। বেশির ভাগ তারকাই সম্পর্কের কথা শুরুতে আনুষ্ঠানিকভাবে জানান না। কখনো লুকিয়ে ডিনার ডেট, সমুদ্রসৈকতে অবকাশযাপন, পাপারাজ্জিদের ক্যামেরায় ঘনিষ্ঠ অবস্থায় ধরা পড়ার পর শুরু হয় সম্পর্কের গুঞ্জন।
শুরুতে কেউই স্বীকার করেন না কিন্তু গুঞ্জন ডালপালা মেলতেই থাকে। একপর্যায়ে লুকোচুরি লুকোচুরি গল্প শেষ করে একেবারে বিয়ের পিঁড়িতে বসেই সম্পর্ক আনুষ্ঠানিক করেন অনেক তারকা। এই সময়ে কিছুদিন আগে ভারতীয় তারকা যুগল সামান্থা রুথ প্রভু আর রাজ নিধিমোরু ক্ষেত্রে। তবে কেবল তাঁরাই নন, বিনোদন দুনিয়ায় আরও অনেক তারকাই এমন কাণ্ড করেছেন। চলুন জেনে নেওয়া যাক এমন কয়েকজন তারকার কথা।
সামান্থা রুথ প্রভু ও রাজ নিধিমোরু
ভারতের দক্ষিণি সিনেমার একসময়ের ‘পাওয়ার কাপল’ ছিলেন সামান্থা রুথ প্রভু ও নাগা চৈতন্য। ২০১৭ সালে রূপকথার মতো বিয়ের চার বছরের মাথায় ২০২১ সালে যখন তাঁরা বিচ্ছেদের ঘোষণা দেন, তখন ভক্তদের মন ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু সেই বিচ্ছেদ কেবল একটি সম্পর্কের সমাপ্তি ছিল না, বরং তা ছিল নতুন কিছু গুঞ্জন আর বিতর্কের শুরু।
১ ডিসেম্বর অনেকটা চমক দিয়েই নির্মাতা রাজ নিদিমোরুকে বিয়ে করেন দক্ষিণি অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু। অথচ এর কয়েক মাস আগে পর্যন্ত দুজনেই দাবি করেছিলেন তাঁরা কেবলই ‘পেশাদার সহকর্মী’। ‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান ২’ এবং ‘সিটাডেল: হানি বানি’ সিরিজে কাজ করার সময় থেকেই তাঁদের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে কানাঘুষা শুরু হয়।
শুরুতে একে কেবলই পেশাদার সম্পর্ক বলে উড়িয়ে দিলেও নেটিজেনদের নজর এড়ায়নি রাজের পারিবারিক কলহ। রাজ তখন স্ত্রী শ্যামলী দের সঙ্গে বিচ্ছেদের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। অন্যদিকে সামান্থা লড়ছিলেন বিরল রোগ মায়োসাইটিসের সঙ্গে। সেই কঠিন সময়ে রাজের সমর্থন সামান্থাকে মানসিকভাবে শক্তি জুগিয়েছিল।
দীর্ঘ লুকোচুরির পর ১ ডিসেম্বর তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরের ইশা যোগ সেন্টারে অত্যন্ত ঘরোয়া ও আধ্যাত্মিক আবহে তাঁরা বিয়ের পিঁড়িতে বসেন।
নাগা চৈতন্য ও সবিতা ধুলিপালা
সামান্থার সঙ্গে বিচ্ছেদের কয়েক মাসের মধ্যেই নাগা চৈতন্যের জীবনে আবির্ভাব ঘটে আরেক দক্ষিণি অভিনেত্রী সবিতা ধুলিপালার। টালিউডের এই ‘গোল্ডেন কাপল’ কেন আলাদা হলেন, তা নিয়ে যখন ভক্তরা বিমর্ষ, তখনই খবর রটে যে নাগা প্রতারণা করেছেন! ২০২২ সালে হায়দরাবাদে সবিতার সঙ্গে নাগাকে দেখা যাওয়ার পর থেকেই পরকীয়ার গুঞ্জন জোরালো হয়।
অনেকে অভিযোগ তোলেন, সবিতার কারণেই সামান্থার সঙ্গে নাগার সংসার ভেঙেছে। অভিনেতার একটি পুরোনো সাক্ষাৎকার এই আগুনে ঘি ঢালে, যেখানে তিনি একসঙ্গে দুজনের সঙ্গে প্রেম করার কথা স্বীকার করেছিলেন।
তবে গুঞ্জন যা–ই রটুক, সবিতা ও নাগা দুই বছরের বেশি সময় ধরে চুপ থাকলেও তাঁদের বিদেশ ভ্রমণের নানা ছবি ভক্তদের কাছে সব পরিষ্কার করে দিচ্ছিল। অবশেষে ২০২৪ সালের আগস্টে তাঁদের বাগ্দান সম্পন্ন হয়।
একই বছরের ৪ ডিসেম্বর হায়দরাবাদে রাজকীয় এক আয়োজনে তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের দিন নাগা তাঁর পিতামহ আক্কিনেনি নাগেশ্বর রাওয়ের মূর্তির সামনে শপথ নিয়ে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করেন।
হিউ জ্যাকম্যান ও সাটন ফস্টার
হলিউডের অন্যতম আলোচিত দম্পতি ছিলেন হিউ জ্যাকম্যান ও ডেবোরা-লি ফার্নেস। দীর্ঘ ২৭ বছরের দাম্পত্য জীবনের ইতি টেনে যখন ২০২৩ সালে তাঁরা বিচ্ছেদের ঘোষণা দেন, তখন পুরো বিশ্ব চমকে গিয়েছিল। তবে সেই বিচ্ছেদের রেশ কাটতে না কাটতেই আলোচনায় আসে এক নতুন নাম—ব্রডওয়ে তারকা সাটন ফস্টার।
২০২১ সালে ‘দ্য মিউজিক ম্যান’ নাটকে একসঙ্গে কাজ করার সময় থেকেই হিউ জ্যাকম্যান ও সাটন ফস্টারের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। তবে সেই সময় হিউ বিবাহিত ছিলেন, সাটনও তার স্বামী চিত্রনাট্যকার টেড গ্রিফিনের সঙ্গে সংসার করছিলেন। ফলে শুরুর দিকে এই গুঞ্জনকে স্রেফ বন্ধুত্ব বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবে ঘটনা অন্যদিকে মোড় নেয়, যখন হিউ জ্যাকম্যান আকস্মিকভাবে ডেবোরার সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘোষণা দেন। ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো দাবি করে, ডেবোরা এই পরকীয়ার খবর জানতে পেরে ‘স্তব্ধ’ হয়ে গিয়েছিলেন।
অস্বীকার থেকে প্রকাশ্যে আসা দীর্ঘদিন পর্দার আড়ালে থাকার পর ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে তাঁরা নিজেদের সম্পর্কের কথা জনসমক্ষে স্বীকার করেন। এর আগে সাটন ফস্টারও তাঁর স্বামীর সঙ্গে ১০ বছরের বৈবাহিক সম্পর্কের ইতি টানেন।
২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে হিউ ও ডেবোরার বিবাহবিচ্ছেদ আইনত সম্পন্ন হওয়ার পর অক্টোবরে ‘সং সাং ব্লু’ সিনেমার রেড কার্পেটে প্রথমবারের মতো জুটি হিসেবে হাজির হন হিউ ও সাটন।
আরিয়ানা গ্র্যান্ডে ও ইথান স্ল্যাটার
পপ তারকা আরিয়ানা গ্র্যান্ডে ও অভিনেতা ইথান স্ল্যাটারের প্রেম ছিল সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম চর্চিত ও বিতর্কিত অধ্যায়। ‘উইকেড’ সিনেমার শুটিং চলাকালীন তাদের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে যখন গুঞ্জন শুরু হয়, তখন দুজনেই ছিলেন বিবাহিত। আরিয়ানা তখনো ডাল্টন গোমেজের স্ত্রী, অন্যদিকে ইথান তাঁর স্ত্রী লিলি জের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ।
বিতর্ক চরমে ওঠে যখন জানা যায়, ইথান ও লিলির ঘরে মাত্র কয়েক মাস বয়সী একটি সন্তান রয়েছে। ইথানের সাবেক স্ত্রী লিলি জে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, আরিয়ানা মোটেও ‘নারীদের বন্ধু’ নন এবং তাঁর কারণেই সাজানো সংসারটি তছনছ হয়ে গেছে।
সম্পর্কের শুরুতে ব্যাপক বিতর্ক থাকলেও ২০২৫ সালের শেষ দিকে তাঁরা নিউইয়র্কে একসঙ্গে থাকা শুরু করেছেন। শুরুর দিকে পরকীয়ার যে তকমা লেগেছিল, তা এড়িয়ে এখন তাঁরা নিজেদের সম্পর্ককে থিতু করার চেষ্টা করছেন।
সম্প্রতি ‘স্যাটারডে নাইট লাইভ!’ অনুষ্ঠানে আরিয়ানাকে সমর্থন দিতে ইথানকে ব্যাকস্টেজে দেখা গেছে। তবে বিচ্ছেদের গুঞ্জন যেন তাঁদের পিছু ছাড়ছে না। সম্প্রতি আবার তাঁদের বিচ্ছেদের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। তবে ক্রিসমাসের পরদিনই আরিয়ানা ও ইথান নিজেদের একই ছবি ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে পোস্ট শেয়ার করে এই বিচ্ছেদের গুজবের অবসান ঘটিয়েছেন।
অ্যাঞ্জেলিনা জোলি ও ব্র্যাড পিট
হলিউডের অন্যতম প্রভাবশালী ও আলোচিত এই জুটির প্রেমের শুরুটা হয়েছিল ২০০৪ সালে, ‘মিস্টার অ্যান্ড মিসেস স্মিথ’ সিনেমার শুটিং সেটে। তখন ব্র্যাড পিট বিবাহিত ছিলেন সবার প্রিয় অভিনেত্রী জেনিফার অ্যানিস্টনের সঙ্গে।
সিনেমার পর্দায় জোলি-পিটের রসায়ন বাস্তবেও গড়াবে—এমন খবর যখন চাউর হয়, তখন দুজনেই তা অস্বীকার করেছিলেন। তবে ২০০৫ সালে অ্যানিস্টনের সঙ্গে ব্র্যাডের বিচ্ছেদ এবং এর পরপরই জোলির পালক পুত্র ম্যাডক্সকে নিয়ে এই জুটির সমুদ্রসৈকতে কাটানো মুহূর্তের ছবি গুঞ্জনকেই যেন সত্যে পরিণত করে। বিশ্বজুড়ে এই জুটি ‘ব্র্যাঞ্জেলিনা’ নামে পরিচিতি পায়।
দীর্ঘ এক দশক একত্রে থাকার পর এবং ছয় সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে ২০১৪ সালে তাঁরা ফ্রান্সে এক রাজকীয় আয়োজনে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন। কিন্তু বিয়ের মাত্র দুই বছরের মাথায় ২০১৬ সালে জোলি বিচ্ছেদের আবেদন করে বিশ্বকে চমকে দেন। দীর্ঘ আট বছর ধরে চলা এই দম্পতির সম্পত্তি এবং সন্তানদের দায়িত্ব (কাস্টডি) নিয়ে আইনি লড়াই অবশেষে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ নিষ্পত্তির মাধ্যমে শেষ হয়।
মালাইকা অরোরা ও অর্জুন কাপুর
২০১৯ সালে মালাইকা ও অর্জুন কাপুর যখন তাঁদের সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে আনেন, তখন ভক্তদের কাছে তা অবাক হওয়ার মতো কিছু ছিল না। আরবাজ খানের সঙ্গে মালাইকার বিচ্ছেদের আগে থেকেই অর্জুনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গুঞ্জন ছিল।
দীর্ঘ গোপনীয়তার পর অর্জুনের জন্মদিনে একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টের মাধ্যমে তাঁরা সম্পর্কের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেন। তবে দীর্ঘ কয়েক বছরের প্রেম শেষে ২০২৪ সালে তাঁরা বিচ্ছেদের পথে হাঁটেন।
বিটাউনে গুঞ্জন রয়েছে যে সম্পর্কের ভবিষ্যৎ বা বিয়ের ব্যাপারে দুজনের মতভেদ থাকায় তাঁরা আলাদা হয়ে যান। মালাইকা থিতু হতে চাইলেও অর্জুন আরও সময় নিতে চেয়েছিলেন। বর্তমানে মালাইকার সঙ্গে অভিনেতা ডিনো মোরিয়ার ঘনিষ্ঠতা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।
টেইলর সুইফট ও ট্রাভিস কেলসি
বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী পপ তারকা টেইলর সুইফট ও এনএফএল (আমেরিকান ফুটবল) তারকা ট্রাভিস কেলসির প্রেমের শুরুটা কোনো সাধারণ রোমান্টিক সিনেমার চেয়ে কম নয়।
তাঁদের প্রেমের শুরুটা ছিল অনেকটা রূপকথার গল্পের মতো, যা শুরু হয়েছিল ট্রাভিসের একতরফা ভালো লাগা থেকে। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে কেলসি তাঁর ‘নিউ হাইটস’ পডকাস্টে সে ঘটনা শেয়ার করেন। তিনি জানান, টেইলর সুইফটের ‘এরাস ট্যুর’-এর কনসার্টে গিয়ে তিনি গায়িকাকে নিজের ফোন নম্বর লেখা একটি ‘ফ্রেন্ডশিপ ব্রেসলেট’ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ব্যর্থ হন।
ট্রাভিসের এই প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে এবং শুরু হয় প্রেমের গুঞ্জন। গুঞ্জনের সত্যতা মেলে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে।
কানসাস সিটি চিফস-এর গ্যালারিতে ট্রাভিসের মায়ের পাশে বসে টেইলরকে খেলা দেখতে দেখা যায়। এর পর থেকে একের পর এক ম্যাচে টেইলরের উপস্থিতি এবং ট্রাভিসের কনসার্টে যোগ দেওয়া প্রমাণ করে দেয় যে তাঁরা কেবল আর ‘বন্ধু’ নন। দীর্ঘ জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে ২০২৫ সালের আগস্টে এই জুটি তাঁদের বাগ্দানের ঘোষণা দেন। আগামী বছরই তাঁদের বিয়ের পিঁড়িতে বসার কথা।
জেরেমি অ্যালেন হোয়াইট ও রোজালিয়া
এইচবিওর জনপ্রিয় সিরিজ ‘দ্য বিয়ার’-এর রাঁধুনি চরিত্রে জেরেমি অ্যালেন হোয়াইট যখন সাফল্যের শীর্ষে, ঠিক তখনই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে শুরু হয় ভাঙন। ১০ বছরের বেশি সময় একসঙ্গে কাটানোর পর স্ত্রী অ্যাডিসন টিমলিনের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু হয়।
ঠিক একই সময়ে স্প্যানিশ পপ তারকা রোজালিয়াও তাঁর বাগ্দত্তা রাউ আলেজান্দ্রোর সঙ্গে দীর্ঘ তিন বছরের সম্পর্ক ভেঙে একাকিত্বে ভুগছিলেন। ভাঙা হৃদয়ের দুই মানুষের এই আকস্মিক কাছে আসা ২০২৩ সালের শেষ দিকে হলিউডের সবচেয়ে বড় গুঞ্জনে পরিণত হয়। কিন্তু জেরেমি বা রোজালিয়া কেউই তখনো আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের সম্পর্কের কথা স্বীকার করেননি।
তবে লস অ্যাঞ্জেলেসের রাস্তায় হাত ধরে হাঁটা কিংবা কেনাকাটা করার সময় তাঁরা অনেকবার ক্যামেরায় ধরা পড়েন। একসময় ক্যামেরায় তাঁদের চুম্বনের ঘনিষ্ঠ ছড়িয়ে পড়লে ভক্তরা নিশ্চিত হন যে গুঞ্জনটি কেবল গুঞ্জন নয়।
২০২৪ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিভিন্ন মিউজিক ইভেন্ট ও ডিনার ডেটে তাঁদের নিয়মিত উপস্থিতি ভক্তদের মনে আশা জাগিয়েছিল যে হয়তো এই জুটি দীর্ঘস্থায়ী হবে। তবে ২০২৫ সালের শুরুতে সম্পর্কের সেই উষ্ণতায় ভাটা পড়ে। বছরের মাঝামাঝি এসে জানা যায়, তাঁরা আর একসঙ্গে থাকছেন না। কোনো বড় ঘোষণা বা ঝগড়া ছাড়াই অনেকটা নীরবে এই সম্পর্কের ইতি ঘটে।
টাইমস অব ইন্ডিয়া অবলম্বনে