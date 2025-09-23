পুরস্কার নিলেন শাহরুখ, গৌরী বললেন, ‘একটা শোকেস ডিজাইন করছি’
ঘোষণাটি আগেই এসেছিল, সেই মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন শাহরুখ খানের অনুরাগীরা। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছ থেকে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার গ্রহণ করেছেন শাহরুখ।
শাহরুখ কালো স্যুট-সাদা শার্টে, সল্ট-অ্যান্ড-পেপার লুকে অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন। তাঁকে অভিবাদন জানান শিল্পীরা।
৩৩ বছরের ক্যারিয়ারে প্রথমবার চলচ্চিত্র পুরস্কার পেলেন তিনি। ২০২৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘জওয়ান’ সিনেমায় অভিনয়ের সুবাদে ৭১তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে যুগ্মভাবে সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেলেন তিনি।
‘জওয়ান’ পরিচালনা করেছেন অ্যাটলি, রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্টের ব্যানারে সিনেমাটি প্রযোজনা করেছেন গৌরী খান। শাহরুখ খানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তাঁর স্ত্রী, প্রযোজক ও ডিজাইনার গৌরী খান।
পুরস্কার গ্রহণের আগে তোলা শাহরুখের একটি ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে গৌরী লিখেছেন, ‘কী অসাধারণ এক যাত্রা। জাতীয় পুরস্কার জয়ের জন্য অভিনন্দন। তুমিই যোগ্য…এটি তোমার বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম ও নিবেদনের ফল। এখন আমি এই পুরস্কারের জন্য একটা বিশেষ মান্টল (শোকেস জাতীয়) ডিজাইন করছি।’
আগস্টে বিজয়ীদের নাম ঘোষণার পর শাহরুখ খান একটি ভিডিও বার্তায় পুরস্কারের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেন, ‘জাতীয় পুরস্কার কেবল একটি অর্জন নয়, এটি একটি দায়িত্বের স্মারক। এটি আমাকে মনে করিয়ে দেয় যে আমি যা করি তা গুরুত্বপূর্ণ, এবং আমাকে আরও নিষ্ঠার সঙ্গে সিনেমার সেবা চালিয়ে যেতে হবে।’
৭১তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে শাহরুখের সঙ্গে সেরা অভিনেতার পুরস্কার গ্রহণ করেছেন ‘টুয়েলভথ ফেল’ অভিনেতা বিক্রান্ত ম্যাসি। বিক্রান্তেরও এটি প্রথম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার নিয়েছেন ‘মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে’ অভিনেত্রী রানী মুখার্জি।
শাহরুখ খান বর্তমানে ‘কিং’ ছবির শুটিং করছেন। তিনি মেয়ে সুহানা খানকে নিয়ে পোল্যান্ডে ছিলেন। তবে জাতীয় পুরস্কার গ্রহণের জন্য শুটিং বিরতি দিয়ে তিনি উপস্থিত হন দিল্লিতে।