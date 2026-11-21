সালমানের বাবার সঙ্গে প্রেম–বিয়ে, নাচের আড়ালে হেলেনের সংগ্রাম
বলিউডের পর্দায় তাঁকে দেখলেই যেন বদলে যেত দৃশ্যের আবহ। রঙিন পোশাক, বিচিত্র চুলের সাজ, চোখধাঁধানো অভিব্যক্তি আর শরীরী ছন্দে দর্শককে মুগ্ধ করতেন তিনি। কখনো ‘মেরা নাম চিন চিন চু’, কখনো ‘পিয়া তু আব তো আজা’, আবার কখনো ‘ইয়ে মেরা দিল’; তাঁর নাচ মানেই ছিল বাড়তি আকর্ষণ। তিনি হেলেন। ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে যাঁর পরিচয় ‘ক্যাবারে কুইন’ হিসেবে।
২১ নভেম্বর হেলেনের জন্মদিন। ১৯৩৮ সালের এই দিনে ব্রিটিশ বার্মার রেঙ্গুনে জন্মেছিলেন হেলেন অ্যান রিচার্ডসন। দেখতে দেখতে ৮৮ বছরে পা দিলেন এই অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী। পর্দায় তাঁর জীবন ছিল ঝলমলে, কিন্তু বাস্তবের গল্প মোটেও তেমন ছিল না। শৈশবে যুদ্ধের ভয়াবহতা, দেশ ছেড়ে উদ্বাস্তু হওয়া, অর্থকষ্টে পড়াশোনা বন্ধ করা, সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নেওয়া, ব্যক্তিজীবনে বিতর্ক—সবকিছু পেরিয়েই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি।
হেলেনের জীবন তাই কেবল একজন নৃত্যশিল্পীর সাফল্যের গল্প নয়; এটি প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে নিজের জায়গা তৈরি করে নেওয়া এক নারীর গল্প।
যুদ্ধের পথ পেরিয়ে ভারতে
হেলেনের জন্মের সময় তাঁর পরিবার ছিল বার্মায় (মিয়ানমার)। বাবা জর্জ ডেসমিয়ার ছিলেন ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত, মা মার্লিনের শিকড় ছিল বার্মা ও স্পেনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি বাহিনী বার্মায় আক্রমণ চালালে তাঁদের জীবনে নেমে আসে ভয়াবহ বিপর্যয়। যুদ্ধে বাবাকে হারানোর পর মা ও ছোট ভাইকে নিয়ে ভারতে পালিয়ে আসতে হয় হেলেনকে।
তখন হেলেনের বয়স মাত্র তিন বছর। নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে পরিবারের সঙ্গে পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছিল তাঁকে। বার্মা থেকে ভারতের আসাম পৌঁছাতে তাঁদের প্রায় নয় মাস লেগেছিল। পথে অসুস্থতা, অনাহার, মৃত্যু—সবকিছুর মুখোমুখি হয়েছে পরিবারটি। তাঁদের সঙ্গে যাত্রা করা অনেকেই শেষ পর্যন্ত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেননি।
হেলেন পরে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে শৈশবের সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। একবার বোমা পড়া একটি জায়গার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেয়ালে রক্ত, চুল ও মানুষের মাথার খুলির অংশ দেখেছিলেন বলে স্মৃতিচারণা করেন তিনি।
আসামে পৌঁছানোর পরও দুর্ভোগ শেষ হয়নি। তাঁর ছোট ভাই গুটিবসন্তে মারা যায়। মায়ের গর্ভের সন্তানও দীর্ঘ যাত্রার ধকল সইতে না পেরে মারা যায়। পরে কলকাতা হয়ে মুম্বাইয়ে থিতু হয় পরিবার।
মা মার্লিন কাজ করতেন নার্স হিসেবে। কিন্তু সেই আয় দিয়ে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছিল। ফলে অল্প বয়সেই পড়াশোনা ছেড়ে পরিবারের দায়িত্ব নিতে হয় হেলেনকে। যে মেয়েটি একসময় যুদ্ধের কারণে শৈশব হারিয়েছিলেন, এবার জীবিকার প্রয়োজনে হারালেন স্বাভাবিক কৈশোরও।
কোরাস ড্যান্সার থেকে তারকা
মুম্বাইয়ে হেলেনের পারিবারিক পরিচিত ছিলেন অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী কুকু মোরে। তাঁর হাত ধরেই চলচ্চিত্রে কাজের সুযোগ পান হেলেন। শুরুতে অন্য নৃত্যশিল্পীদের সঙ্গে দলবদ্ধভাবে নাচতেন। রাজ কাপুর ও নার্গিস অভিনীত ‘আওয়ারা’সহ কয়েকটি ছবিতে কোরাস ড্যান্সার হিসেবে কাজ করেন।
তখন বলিউডে নায়িকা হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন অনেক তরুণী। কিন্তু হেলেনের সামনে পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। তাঁর প্রয়োজন ছিল দ্রুত আয় করা। অভিনয়ে বড় সুযোগ না পেয়ে নাচকেই বেছে নেন তিনি। ধীরে ধীরে একক নাচের সুযোগ পেতে শুরু করেন।
১৯৫৮ সালে শক্তি সামন্ত পরিচালিত ‘হাওড়া ব্রিজ’ ছবিতে ‘মেরা নাম চিন চিন চু’ গানে নাচের পর বদলে যায় হেলেনের জীবন। গানে তাঁর পোশাক, অভিব্যক্তি, নাচের গতি ও ক্যামেরার সামনে উপস্থিতি দর্শকের নজর কাড়ে। রাতারাতি পরিচিতি পান তিনি।
এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ষাট ও সত্তরের দশকে হিন্দি সিনেমার প্রায় অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠেন হেলেন। ‘গুমনাম’, ‘চায়না টাউন’, ‘তিসরি মঞ্জিল’, ‘জুয়েল থিফ’, ‘কারাভান’, ‘ডন’, ‘শোলে’—বিভিন্ন ছবিতে তাঁর নাচের দৃশ্য আলাদা আকর্ষণ তৈরি করেছে।
‘কারাভান’ ছবির ‘পিয়া তু আব তো আজা’ গানটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর ডন ছবির ‘ইয়ে মেরা দিল’ কিংবা ‘শোলে’র ‘মেহবুবা মেহবুবা’—এসব গানে হেলেনের উপস্থিতি আজও দর্শকের মনে গেঁথে আছে। আশা ভোসলের কণ্ঠের সঙ্গে হেলেনের নাচের রসায়নও ছিল অসাধারণ।
হেলেনের নাচের বিশেষত্ব ছিল, তিনি শুধু গানের তালে শরীর দোলাতেন না; মুখের অভিব্যক্তি, চোখের ভাষা, পোশাক, হাতের ভঙ্গি এবং ক্যামেরার সঙ্গে যোগাযোগ—সবকিছুকে একসঙ্গে ব্যবহার করতেন। ভারতীয় ধ্রুপদি নাচ, পাশ্চাত্য নৃত্য, জ্যাজ ও ক্যাবারের উপাদান মিলিয়ে তৈরি করেছিলেন নিজস্ব এক পরিবেশনা-শৈলী।
নায়িকা নন, তবু সিনেমার অন্যতম আকর্ষণ
হেলেনের জনপ্রিয়তার পেছনে ছিল একটি বৈপরীত্য। তিনি ছিলেন তারকা, কিন্তু প্রচলিত অর্থে নায়িকা ছিলেন না। হিন্দি সিনেমায় তখন নায়িকাদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু সামাজিক ও নৈতিক সীমারেখা ছিল। নাচের দৃশ্যে সাহসী পোশাক, খোলামেলা অভিব্যক্তি কিংবা ক্যাবারে পরিবেশনায় অংশ নেওয়ার সুযোগ তাঁদের অনেকেরই ছিল না।
সেই জায়গাটিই দখল করেছিলেন হেলেন। অধিকাংশ ছবিতে তাঁকে দেখা যেত ক্লাবের নৃত্যশিল্পী, ভ্যাম্প কিংবা পশ্চিমা জীবনযাপনে অভ্যস্ত নারীর চরিত্রে। তাঁর চরিত্রগুলো অনেক সময় গল্পের মূল নায়িকার বিপরীতে অবস্থান করত। কিন্তু পর্দায় এলেই তিনি হয়ে উঠতেন দর্শকের আগ্রহের কেন্দ্র।
রঙিন পরচুলা, চোখে কনট্যাক্ট লেন্স, ঝলমলে পোশাক, উঁচু হিল—হেলেনের সাজসজ্জাও হয়ে উঠেছিল অনুকরণীয়। নির্মাতারা বুঝেছিলেন, ছবিতে হেলেন থাকলে দর্শকের জন্য বাড়তি আকর্ষণ তৈরি হবে।
নিজের ক্যারিয়ারের দিকে ফিরে তাকিয়ে এক সাক্ষাৎকারে হেলেন বলেছিলেন, চলচ্চিত্রে কাজ করাকে তখন ভালো পেশা হিসেবে দেখা হতো না। পরে নায়িকারাও এমন পোশাক পরতে শুরু করেন, যা আগে তাঁদের জন্য কল্পনাও করা যেত না। কিন্তু তাঁর ভাগ্যে যেন নির্দিষ্ট একটি জায়গাই বরাদ্দ ছিল।
প্রথম বিয়ে, সম্পত্তি নিয়ে সংকট ও নির্যাতনের অভিযোগ
হেলেনের ব্যক্তিজীবনের সবচেয়ে কঠিন অধ্যায়গুলোর একটি ছিল প্রথম বিয়ে। ১৯৫৭ সালে চলচ্চিত্র পরিচালক প্রেম নারায়ণ অরোরার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। অরোরা ছিলেন তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক বড়। সম্পর্কের শুরুতে তাঁকে বিশ্বাস করে নিজের উপার্জন ও সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণও দিয়েছিলেন হেলেন।
কিন্তু সময়ের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। প্রথম সংসার ভেঙে যায়। ১৯৭৪ সালে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়। দীর্ঘদিন এই সম্পর্কের ভেতরের নানা ঘটনা আড়ালেই ছিল। ২০২৫ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত সাবেক মুম্বাই পুলিশ কমিশনার রাকেশ মারিয়ার বই ‘হোয়েন ইট অল বিগ্যান: দ্য আনটোল্ড স্টোরিজ অব দ্য আন্ডারওয়ার্ল্ড’-এ উঠে আসে আরও একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা।
অরোরা হেলেনের সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রেখেছিলেন। একপর্যায়ে তাঁকে নিজের বাড়ি থেকেও বের করে দেওয়া হয়। সম্পত্তি ফিরে পেতে হেলেনকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন মুম্বাইয়ের কুখ্যাত অপরাধজগতের নেতা করিম লালা। কিংবদন্তি অভিনেতা দিলীপ কুমারের অনুরোধে তিনি বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করেছিলেন বলে বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।
সেলিম খানের সঙ্গে সম্পর্ক, বিতর্কের কেন্দ্রে হেলেন
প্রথম সংসার ভাঙার পর হেলেনের জীবনে আসেন চিত্রনাট্যকার সেলিম খান। তাঁদের পরিচয় অবশ্য আরও আগে। ১৯৬৩ সালের ‘কাবলি খান’ ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন তাঁরা। সে ছবিতে হেলেন ছিলেন নায়িকা, সেলিম অভিনয় করেছিলেন খলনায়কের চরিত্রে। তবে তখন দুজনের মধ্যে বিশেষ কথাবার্তা হয়নি।
পরে ‘ডন’ ছবির কাজের সময় তাঁদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। ছবিতে হেলেনের অভিনয়ের পাশাপাশি ‘ইয়ে মেরা দিল’ গানটিও ছিল আলোচিত। সেলিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব ধীরে ধীরে প্রেমে রূপ নেয়।
সমস্যা ছিল, সেলিম তখন বিবাহিত। স্ত্রী সালমা খান এবং তাঁদের চার সন্তান—সালমান, আরবাজ, সোহেল ও আলভিরাকে নিয়ে তাঁর সংসার। ফলে হেলেন ও সেলিমের সম্পর্ক প্রকাশ্যে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হয় পারিবারিক টানাপোড়েন।
১৯৮১ সালে বিয়ে করেন তাঁরা। এই বিয়ে নিয়ে সে সময় বলিউডে কম আলোচনা হয়নি। বিশেষ করে সালমা ও সন্তানদের ওপর এর প্রভাব ছিল গভীর। সালমান খান এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, বাবার দ্বিতীয় বিয়ের সময় তিনি ছোট ছিলেন। মায়ের কষ্ট দেখতে তাঁর ভালো লাগত না। বাবার জন্য মায়ের অপেক্ষা করাটাও তাঁকে ব্যথিত করত।
অন্যদিকে হেলেন নিজেও বিষয়টি নিয়ে পরবর্তী সময়ে খোলামেলা কথা বলেছেন। আরবাজ খানের উপস্থাপনায় ‘দ্য ইনভিন্সিবলস’ অনুষ্ঠানে তিনি স্বীকার করেন, সেলিম বিবাহিত এ বিষয়টি তাঁকে অস্বস্তিতে ফেলেছিল। প্রথম দিকে অপরাধবোধও কাজ করত। সালমা যে অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে গেছেন, সেটিও তিনি উপলব্ধি করেন।
এমনকি সালমার প্রতি সম্মান দেখিয়ে তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় গাড়িতে নিজেকে আড়াল করে রাখতেন হেলেন। যাতে সালমা তাঁকে দেখতে না পান।
সময়ের সঙ্গে অবশ্য পরিস্থিতি বদলেছে। সালমা ও হেলেনের সম্পর্কও স্বাভাবিক হয়েছে। খান পরিবারের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও আয়োজনে দুজনকে একসঙ্গে দেখা যায়। সেলিম খানও বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে দুই স্ত্রীর পারস্পরিক সৌহার্দ্যের কথা বলেছেন।
বয়সের সঙ্গে কমেছে নাচের সুযোগ
হেলেনের ক্যারিয়ারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো বয়স ও সময়ের সঙ্গে কাজের ধরন বদলে যাওয়া। দীর্ঘদিন নাচের দৃশ্যের অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন তিনি। কিন্তু বলিউডে নতুন প্রজন্মের নৃত্যশিল্পীরা আসতে শুরু করলে তাঁর জায়গা ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়।
পদ্মা খান্না, জয়শ্রী টি, বিন্দু, অরুণা ইরানি ও কল্পনা আইয়ারের মতো শিল্পীরা তখন জনপ্রিয়তা পাচ্ছিলেন। অন্যদিকে মূলধারার ছবিতে নায়িকারাও আগের তুলনায় সাহসী পোশাক ও নাচের দৃশ্যে অংশ নিতে শুরু করেন।
ফলে হেলেনের জন্য নির্ধারিত বিশেষ জায়গাটিও বদলে যেতে থাকে। নিজের ভাষায়, তিনি ৪২ বছর বয়স পর্যন্ত নিয়মিত নাচের সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু একসময় নায়িকারাই এমন সব নাচের দৃশ্য করতে শুরু করেন, যেগুলো আগে তাঁদের জন্য ভাবা যেত না।
আশির দশকে তিনি নিয়মিত নাচের দৃশ্য থেকে সরে আসেন। ‘সওয়াল’(১৯৮২) ও ‘পাখন্ডি’(১৯৮৪) ছিল তাঁর ক্যাবারে নাচের শেষ দিককার উল্লেখযোগ্য কাজগুলোর মধ্যে।
তবে অভিনয় থেকে পুরোপুরি হারিয়ে যাননি। ‘লহু কে দো রং’(১৯৭৯) ছবিতে অভিনয়ের জন্য ফিল্মফেয়ার পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি। ছবিটি তাঁর অভিনয়প্রতিভার আরেকটি দিক সামনে আনে। শুধু নাচ নয়, আবেগনির্ভর চরিত্রেও যে তিনি দক্ষ, তা প্রমাণ করেন।
১৯৯৬ সালে সঞ্জয় লীলা বানসালির ‘খামোশি: দ্য মিউজিক্যাল’ ছবির মাধ্যমে আবার বড় পর্দায় ফেরেন। এরপর ‘হাম দিল দে চুকে সনম’(১৯৯৯), ‘মোহাব্বতে’সহ (২০০০) বেশ কিছু ছবিতে অভিনয় করেন।
‘হাম দিল দে চুকে সনম’ ছবিতে সালমান খানের মায়ের চরিত্রে অভিনয় ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাস্তব জীবনে যাঁকে ঘিরে একসময় সালমানের পরিবারে অস্বস্তি তৈরি হয়েছিল, পর্দায় সেই হেলেনই হয়ে উঠেছিলেন তাঁর মমতাময়ী মা।
দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, এনডিটিভি ও টাইমস অব ইন্ডিয়া অবলম্বনে