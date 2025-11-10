লাইফ সাপোর্টে ধর্মেন্দ্র? ম্যানেজার জানালেন আসল খবর
বলিউডের প্রবীণ অভিনেতা ধর্মেন্দ্র মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে রয়েছেন—এমন খবর ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও কিছু অনলাইন সংবাদমাধ্যমে। তবে এ খবর পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছেন ধর্মেন্দ্রর ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপক।
প্রথম আলোর মুম্বাই প্রতিনিধিকে ধর্মেন্দ্রর ম্যানেজার নিশীষ জানান, ‘এখন উনি আইসিইউতে আছেন। লাইফ সাপোর্টের খবর ভুল। ওনার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।’
পরিবারের ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে, এক সপ্তাহের বেশি সময় আগে শ্বাসকষ্টের সমস্যার কারণে ধর্মেন্দ্রকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকের পরামর্শেই তাঁকে রাখা হয়েছে নিবিড় পর্যবেক্ষণে। তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।
চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে ধর্মেন্দ্রর জন্য গঠন করা হয়েছে বিশেষ মেডিকেল বোর্ড। জানা গেছে, তাঁর ফুসফুসের অবস্থা পর্যবেক্ষণে রয়েছে এবং নিয়মিত রুটিন চেকআপ চলছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এখনই বিস্তারিত কিছু জানাতে রাজি নয়, তবে পরিবার সূত্রে খবর, তিনি কথা বলছেন এবং খাবারও গ্রহণ করছেন।
আগামী ৮ ডিসেম্বর ৯০ বছরে পা দেবেন এই কিংবদন্তি অভিনেতা। চলতি বছরের এপ্রিলে তাঁর চোখের গ্রাফট সার্জারি হয়েছিল, তখনো শারীরিক জটিলতার কারণে কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল তাঁকে।
১৯৬০ সালে ‘দিল ভি তেরা হাম ভি তেরে’ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বড় পর্দায় অভিষেক হয় ধর্মেন্দ্রর। সত্তর ও আশির দশকে তিনি হয়ে ওঠেন বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় নায়ক। ‘আনপড়’, ‘বন্দিনী’, ‘অনুপমা’ ও ‘আয়া সাওয়ান ঝুম কে’ ছবিতে সাধারণ মানুষের চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকের হৃদয় জয় করেন তিনি। পরে ‘শোলে’, ‘ধরম বীর’, ‘চুপকে চুপকে’, ‘মেরা গাঁও মেরা দেশ’ ও ‘ড্রিম গার্ল’-এর মতো চলচ্চিত্রে অভিনয় করে নিজেকে বলিউডের শীর্ষস্থানীয় নায়কদের কাতারে প্রতিষ্ঠিত করেন।
ধর্মেন্দ্রর উপস্থিতি শুধু অ্যাকশন বা রোমান্টিক চরিত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, তাঁর কমেডি ও সংলাপ বলার ভঙ্গিও ছিল অসাধারণ। পর্দায় তাঁর সহ–অভিনেত্রীদের মধ্যে হেমা মালিনী, আশা পারেখ, মীনা কুমারী থেকে শুরু করে রেখা পর্যন্ত ছিলেন একেক সময়ের প্রিয় জুটি। হেমা মালিনীর সঙ্গে তাঁর বাস্তব জীবনের সম্পর্কও বলিউড ইতিহাসের আলোচিত অধ্যায়।
এই বর্ষীয়ান অভিনেতা ৬০ বছরের বেশি সময় ধরে সক্রিয় ছিলেন চলচ্চিত্রে। তিন শতাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। পেশাগত সাফল্যের পাশাপাশি রাজনীতিতেও যুক্ত ছিলেন। ২০০৪ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত রাজস্থানের বিকানের থেকে বিজেপির সংসদ সদস্য ছিলেন ধর্মেন্দ্র।
সম্প্রতি শহীদ কাপুর ও কৃতি স্যানন অভিনীত ‘তেরি বাতোঁ মে অ্যায়সা উলঝা জিয়া’ ছবিতে ধর্মেন্দ্রকে দেখা গেছে। তাঁর পরবর্তী ছবি ‘ইক্কিস’, যেখানে মুখ্য ভূমিকায় আছেন অমিতাভ বচ্চনের নাতি অগস্ত্য নন্দা। ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা আগামী ২৫ ডিসেম্বর।
এখন সবাই অপেক্ষায় আছেন প্রিয় অভিনেতার দ্রুত আরোগ্যের খবরে। বলিউডের সহকর্মী, বন্ধু ও ভক্তরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ধর্মেন্দ্রর জন্য প্রার্থনা করছেন। চলচ্চিত্র পরিবারের প্রত্যাশা, আগামী ৮ ডিসেম্বর ৯০তম জন্মদিনে আগের মতোই হাসিমুখে সবার মধ্যে ফিরবেন ‘হি-ম্যান’ ধর্মেন্দ্র।