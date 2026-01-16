ধানুশ আর ম্রণাল ঠাকুর কি বিয়ে করছেন

ধানুশ আর ম্রণাল ঠাকুর কি বিয়ে করছেন
গত বছরের শুরু থেকেই ম্রুণাল ঠাকুর ও ধানুশের প্রেমের গুঞ্জন চলছিল। বছরের মাঝামাঝি সরগরম হয়ে উঠেছিল শোবিজ দুনিয়া। শোনা যাচ্ছিল, দুজন নাকি সম্পর্কে জড়িয়েছেন। তবে ২০২৫ সালের আগস্টে সেই গুঞ্জন নিয়ে মুখ খুলে ম্রুণাল জানান, ধানুশ তাঁর কাছে ‘শুধুই একজন ভালো বন্ধু’।
এর মধ্যেই নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে—কিছু প্রতিবেদনে দাবি করা হচ্ছে, আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি বিয়ে করার পরিকল্পনা করছেন ম্রুণাল ঠাকুর ও ধানুশ। গুঞ্জন অনুযায়ী, এই বিয়ে হবে একেবারেই ব্যক্তিগত পরিসরে, যেখানে থাকবেন কেবল পরিবারের সদস্য ও বন্ধুরা।
এই প্রতিবেদনগুলো নিয়ে এখন পর্যন্ত দুই অভিনেতা বা তাঁদের টিমের পক্ষ থেকে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। তবে ব্যক্তিগত জীবন সব সময় আড়ালে রাখার চেষ্টা করা এই দুই তারকাকে ঘিরে এমন খবরে স্বাভাবিকভাবেই নজর কাড়ছে সবার।
এর আগেও কয়েক মাস ধরে তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে নানা গুজব শোনা গিয়েছিল। কিন্তু গত আগস্টে সেই জল্পনায় ইতি টানেন ম্রুণাল। তিনি জানান, তাঁদের দুজনকে নিয়ে যে গুজব ছড়াচ্ছে, সে সম্পর্কে তিনি জানেন এবং প্রথমবার সেগুলো পড়ে তাঁর বেশ মজাই লেগেছিল।
‘সন অব সরদার ২’-এর বিশেষ প্রদর্শনীতে হাজির হয়েছিলেন ধানুশ। তখন ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো প্রতিবেদনে জানিয়েছিল, ম্রুণালের জন্যই চেন্নাই থেকে মুম্বাই উড়ে এসেছেন ধানুশ। এই জল্পনা নিয়েও মুখ খোলেন ম্রুণাল। তিনি বলেন, ‘ধানুশ “সন অব সরদার ২”-এর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তবে এটা নিয়ে কেউ যেন ভুল না বোঝেন। তাঁকে আমি নই, আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন অজয় দেবগন।’
এ অনুষ্ঠানের ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর দুজনের প্রেমের গুঞ্জন আরও ডালপালা মেলে। ভিডিওতে ম্রুণাল ও ধানুশকে হাত ধরে থাকতে এবং একে অপরের কানে কানে কথা বলতে দেখা যায়। এ ছাড়া ধানুশের ছবি ‘তেরে ইশ্ক মে’-এর সঙ্গে যুক্ত না থাকা সত্ত্বেও ম্রুণাল তাঁর ছবির র্যাপআপ পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন, যা নিয়েও অনুরাগীরা নানা প্রশ্ন তোলেন। ১ আগস্ট ম্রুণালের জন্মদিনের পার্টিতেও উপস্থিত ছিলেন ধানুশ।
এতেই শেষ নয়, ধানুশের দুই বোন কার্তিকা কার্তিক ও বিমলা গীতাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে শুরু করেন ম্রুণাল এবং তাঁরাও অভিনেত্রীকে ফলো ব্যাক করেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ইন্ডাস্ট্রির খুব কম সহকর্মী বা বন্ধু ধানুশের পরিবারের সদস্যদের সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলো করেন।
নিউজ ১৮-এর একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল, দক্ষিণি সিনেমায় ম্রুণাল ঠাকুরের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতিই দুজনকে আরও কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। প্রতিবেদনে এক ঘনিষ্ঠ সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, ‘হ্যাঁ, এটা সত্যি যে তাঁরা ডেট করছেন। তবে এটা একদম নতুন, এখনই তা জনসমক্ষে আনার ইচ্ছা নেই। তবে তাঁরা একে অপরের সঙ্গে সময় কাটাতে সংকোচবোধ করছেন না।’
ধানুশ এর আগে অভিনেতা রজনীকান্তর কন্যা নির্মাতা ঐশ্বরিয়া রজনীকান্তকে বিয়ে করেন। ২০২২ সালে তাঁরা আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত নেন। ২০২৪ সালে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়। ২০ বছরের দাম্পত্য জীবনে তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে।
