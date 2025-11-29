দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকীর দিনে সুখবর দিলেন রণদীপ-লিন

দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকীর দিনে সুখবর দিলেন রণদীপ-লিন
মা–বাবা হতে চলেছেন বলিউড অভিনেতা রণদীপ হুদা ও তাঁর স্ত্রী, অভিনেত্রী-উদ্যোক্তা লিন লায়শ্রম। দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকীর দিনে সংবাদটি দিয়েছেন এ দুই তারকা। এক ইনস্টাগ্রাম পোস্টে খবরটি ভাগ করে নেন দুজন।
রণদীপ-লিনের পোস্ট করা ছবিতে জঙ্গলের ধারে আগুনের পাশে দুজনকে বসে থাকতে দেখা যায়। ছবি পোস্টের পাশাপাশি তাঁরা আগত সন্তানের কথা ঘোষণা করে ক্যাপশনে লেখেন, ‘দুই বছরের ভালোবাসা, দুঃসাহসিক সব অভিযানের পর…এবার আসছে আমাদের ছোট্ট দুষ্টু সোনা!’
এই পোস্টের মন্তব্যের ঘরে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভক্তরা। একজন লিখেছেন, ‘নতুন অধ্যায় সুন্দর হতে চলেছে। অভিনন্দন।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘অভিনন্দন ও শুভকামনা।’ একজন ভক্ত মন্তব্য করেছেন, ‘ওগো! অভিনন্দন, তোমাদের জন্য অনেক খুশি,’ আবার আরেকজন লিখেছেন, ‘জীবনের নতুন পর্বে প্রবেশের জন্য অভিনন্দন।’
থিয়েটারের মাধ্যমেই দুজনের পরিচয়, পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব, প্রেম ও বিয়ে। ২০২৩ সালে লিনের শহর ইম্ফলে মণিপুরি রীতি মেনে সাতপাকে বাঁধা পড়েন তাঁরা।
শাহরুখ খান ও দীপিকা পাড়ুকোনের ‘ওম শান্তি ওম’ দিয়ে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন লিন। ‘মেরি কমে’ তাঁকে দেখা যায় প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার সঙ্গেও। এদিকে রণদীপকে শেষ দেখা গিয়েছিল ‘জাট’ ছবিতে, যেখানে তিনি সানি দেওলের প্রতিপক্ষের চরিত্রে অভিনয় করেন।
রণদীপকে সামনে স্যাম হারগ্রেভ পরিচালিত আমেরিকান অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার কমেডি ছবি ‘ম্যাচবক্স’-এ দেখা যাবে। ছবিটিতে জন সিনা, জেসিকা বিয়েল, স্যাম রিচার্ডসন, আর্তুরো কাস্ত্রো, তেয়োনা প্যারিস, ডানাই গুরিরা এবং কোরি স্টলও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেছেন এবং এটি ২০২৬ সালে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।