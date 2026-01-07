প্রেমের গল্পে ফিরতে চান দীপিকা
বর্তমান সময়ে অ্যাকশন ও বড় বাজেটের ছবির ভিড়ের মধ্যে রোমান্টিক কমেডি বা প্রেমের গল্পে ফেরার ইচ্ছার কথা জানালেন দীপিকা পাড়ুকোন। তবে তাঁর আক্ষেপ, এমন ছবির পক্ষে এখন খুব কম প্রযোজকই এগিয়ে আসছেন।
গতকাল ৪০ বছরে পা রাখেন দীপিকা পাড়ুকোন। জন্মদিনের আগে ভক্তদের সঙ্গে একটি ফ্যান মিটে অংশ নেন অভিনেত্রী। সেখানকার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে দীপিকাকে বলতে শোনা যায়—তিনি আবার রোমান্টিক কমেডি করতে চান। আর সে কথা শুনে দর্শকেরা চিৎকার করে তাঁর সহঅভিনেতা হিসেবে রণবীর সিং, হৃতিক রোশন কিংবা শাহরুখ খানের নাম নিতে থাকেন।
ভক্তদের অনেকেই চান, বাস্তব জীবনেও স্বামী–স্ত্রী দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং একসঙ্গে একটি রোমান্টিক কমেডিতে অভিনয় করুন।
অনুষ্ঠানে দীপিকাকে প্রশ্ন করা হয়, তাঁকে কবে আবার রোমান্টিক কমেডিতে দেখা যাবে? উত্তরে অভিনেত্রী বলেন, ‘আমি সত্যিই আশা করছি, খুব শিগগিরই সেটা হবে। আপনারা জানেন, দর্শক হিসেবে যেমন এই ঘরানাটা আমার খুব পছন্দ, অভিনেত্রী হিসেবেও তেমনি। কিন্তু আমার মনে হয়, এখনকার পরিবেশটা বা আবহটা এমন—দর্শকেরা হয়তো অন্য কিছু খুঁজছেন। তবে আপনাদের এতজন যদি রোমান্টিক কমেডি চান, তাহলে নিশ্চয়ই সাধারণ দর্শকের বড় একটি অংশ সেটাই দেখতে চায়।’
রণবীরের নামেই সবচেয়ে বেশি চিৎকার
দীপিকার এই বক্তব্যের পরই দর্শকদের মধ্য থেকে কেউ হৃতিক রোশনের নাম চিৎকার করে বলেন, আবার কেউ মজা করে দুই অভিনেতাকে নিয়ে রোমান্টিক কমেডির কথা তোলেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক তখন একটি ছোট জরিপ করেন—রোমান্টিক কমেডিতে দীপিকার বিপরীতে কাকে দেখতে চান দর্শকেরা? হৃতিক রোশন, শাহরুখ খান, নাকি তাঁর স্বামী রণবীর সিং?
তিনজনের নামেই করতালি পড়লেও রণবীর সিংয়ের নামেই ছিল সবচেয়ে জোরালো চিৎকার।
প্রযোজকের অভাবের কথাও বললেন দীপিকা
অনুষ্ঠানে দীপিকা ভক্তদের জিজ্ঞেস করেন, রোমান্টিক কমেডি যদি প্রেক্ষাগৃহের বদলে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পায়, তাতে কি তাঁরা হতাশ হবেন? এরপরই অভিনেত্রী আক্ষেপ করে বলেন, হালকা ঘরানার ছবির পক্ষে এখন প্রযোজক ও চিত্রনাট্যকার—দুজনেরই অভাব।
দীপিকার ভাষায়, ‘এই বিষয়টা নিয়ে আমার টিম আর আমি সব সময়ই খোঁজাখুঁজি করি। আমরা নিয়মিতই ড্রামা, প্রেমের গল্প, রোমান্টিক কমেডি—এই ঘরানার স্ক্রিপ্ট খুঁজি। কিন্তু আমার মনে হয়, এই মুহূর্তে খুব কম প্রযোজকই এ ধরনের কনটেন্টে বিনিয়োগ করছেন, আর লেখকও খুব কমই এ ধরনের গল্প লিখছেন।’
সামনে কী আছে দীপিকার?
২০২৪ সালে দীপিকাকে শেষ দেখা গেছে ‘ফাইটার’, ‘কাল্কি ২৮৯৮ এডি’ এবং ‘সিংহম অ্যাগেইন’ ছবিতে। খুব শিগগির তিনি অভিনয় করবেন সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত ‘কিং’ ছবিতে, যেখানে তাঁর সঙ্গে থাকবেন শাহরুখ খান। এ ছাড়া অ্যাটলি পরিচালিত, এখনো নাম ঠিক না হওয়া একটি ছবিতে তিনি অভিনয় করবেন আল্লু অর্জুনের বিপরীতে।
হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে