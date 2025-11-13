গোপনে শিল্পপতি জয়কে বিয়ে করেছিলেন জুহি

গোপনে শিল্পপতি জয়কে বিয়ে করেছিলেন জুহি
বলিউড অভিনেত্রী জুহি চাওলা তখন তাঁর ক্যারিয়ারের শীর্ষে। ‘কেয়ামত সে কেয়ামত তাক’, ‘ডর’, ‘হাম হ্যায় রাহি প্যায়ার কে’, ‘ইশক’-এর মতো সুপারহিট সিনেমায় অভিনয় করে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে ফেলেছেন। ঠিক তখনই জুহি সিদ্ধান্ত নেন, তিনি গোপনে বিয়ে করবেন। পাত্র কে, তা তো বুঝতেই পারছেন। ব্যবসায়ী জয় মেহতা। এরপর জুহি ও জয়ের একই ছাদের নিচে বসবাসের ৩০ বছর পেরিয়ে গেছে।
জয় মেহতা সব সময়ই মিডিয়াবিমুখ মানুষ। বলিউডের এক জনপ্রিয় তারকাকে বিয়ে করেও তিনি কখনো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হতে চাননি; কিন্তু জুহির সঙ্গে বিয়ের খবর প্রকাশ্যে আসার পর থেকে জয়ের বিপুল সম্পদ ও ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য নিয়ে জনমনে যেন কৌতূহলের শেষ নেই। আজ ৫৭ পেরিয়ে ৫৮ বছরে পা রাখলেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী জুহি চাওলা। জন্মদিনে চলুন জেনে নিই জুহি আর জয়ের প্রেমের গল্প:
জুহি ও জয়ের প্রেমকাহিনি
বিয়েতে রাজি হওয়ার আগে জয়কে নাকি এক বছর অপেক্ষা করিয়েছিলেন, এক সাক্ষাৎকারে জুহি এমনটাই জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘বিয়ের আগে জয় প্রতিদিন আমাকে চিঠি লিখত। বিয়ের পর সেই অভ্যাস বন্ধ হয়ে যায় (হাসি)। তখন চিঠি আর কার্ডের যুগ ছিল, এখন সব ই–মেইল আর হোয়াটসঅ্যাপে চলে এসেছে। আমরা এক ডিনারে দেখা করেছিলাম। তার পর থেকেই সে আমার আশপাশে ঘুরঘুর করত। একবার আমার জন্মদিনে সে এক ট্রাক ভর্তি লাল গোলাপ পাঠিয়েছিল। আর আমি তাকে “হ্যাঁ” বলতে এক বছর সময় নিয়েছিলাম।’
এই জুটি ১৯৯৫ সালে বিয়ে করেন; কিন্তু সম্পর্কটি গোপন রাখেন। ২০০১ সালে প্রথম সন্তান জাহ্নবী মেহতা যখন জুহির গর্ভে, তখনই তাঁদের বিয়ের খবর প্রকাশ পায়।
বিয়ের খবর গোপন রাখার কারণ জানাতে গিয়ে চলচ্চিত্র সমালোচক ও সাংবাদিক রাজীব মাসান্দকে জুহি বলেন, ‘আমি তখন ঠিকমতো প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিলাম, ক্যারিয়ার ভালোই চলছিল। তখনই জয় আমাকে প্রপোজ করে। আমি তো ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম, আমার ক্যারিয়ার না হারিয়ে যায়! তাই ভেবেছিলাম, চুপচাপ বিয়ে করি আর কাজ চালিয়ে যাই।’
জয়ের মর্মান্তিক অতীত
জুহিকে বিয়ে করার আগে জয় বিয়ে করেন শিল্পপতি যশ বিড়লার বোন সুজাতা বিড়লাকে। কিন্তু ১৯৯০ সালে ভারতীয় এয়ারলাইনসের ফ্লাইট ৬০৫ দুর্ঘটনায় সুজাতা মারা যান। প্রথম স্ত্রীর এই মর্মান্তিক মৃত্যুর পর গভীর দুঃখে ভেঙে পড়েছিলেন জয়। সেই কঠিন সময়ে জুহি তাঁর পাশে দাঁড়ান এবং ধীরে ধীরে তাঁদের বন্ধুত্ব প্রেমে পরিণত হয়।
জয়ের বিলিয়ন ডলারের সাম্রাজ্য
জয় মেহতা মুম্বাইভিত্তিক বহুজাতিক দ্য মেহতা গ্রুপের চেয়ারম্যান। এর সদর দপ্তর গান্ধীনগরে। যুক্তরাষ্ট্র ও আফ্রিকায় এই কোম্পানির একাধিক শাখা রয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে জয় তাঁর বাবা মহেন্দ্র এবং মা সুনয়না মেহতার কাছ থেকে এই ব্যবসা পেয়েছেন। তাঁর দাদা নানজি কালিদাস মেহতা ২০ শতকের গোড়ায় এই ব্যবসার সূচনা করেন। দ্য মেহতা গ্রুপ চিনিশিল্প, সিমেন্ট, প্যাকেজিং, ফুল চাষ, ইঞ্জিনিয়ারিং, বৈদ্যুতিক তার উৎপাদনসহ বহু খাতে ব্যবসা করে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ সালে এই বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের মূল্য ২ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ১৭ হাজার ৫৫৫ কোটি রুপি)।
জয় আইপিএলের দল কলকাতা নাইট রাইডার্সের সহমালিক। ২০০৭ সালে শাহরুখ খানের সঙ্গে মিলে তিনি প্রায় ৬২৩ কোটি টাকায় দলটি কিনেছিলেন। ২০২৫ সালে এসে এর মূল্য বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৯ হাজার ১৩৯ কোটি রুপি।
জয় ও জুহির বিলাসবহুল সংগ্রহ
জয় ও জুহির গাড়ির বিশাল সংগ্রহ ছাড়াও রয়েছে একাধিক বিলাসবহুল সম্পত্তি। তাঁদের মুম্বাইয়ের বাসভবনটি একটি দৃষ্টিনন্দন দোতলা ডুপ্লেক্স, যা শ্রীলঙ্কার স্থপতি চান্না দাসওয়াত্তে ডিজাইন করেছেন। ২ হাজার ২০০ বর্গফুটের বাসভবনটির বারান্দা থেকে আরব সাগরের মনোরম দৃশ্য দেখা যায়। এ ছাড়া তাঁদের গুজরাটের পোর বন্দরে একটি ঐতিহ্যবাহী পৈতৃক বাড়িও রয়েছে।
